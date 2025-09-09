logo
Čitaoci reporteri

Recept za najkremastiju pileću salatu

Autor mondo.ba
0

Naučite kako da pripremite kremastu salatu sa piletinom, šargarepom, paradajzom i pavlakom. Jednostavan recept, idealan za ručak, večeru ili slavske trpeze.

Recept za kremastu pileću salatu Izvor: Printscreen/Youtube/Receitas Da Cris

Ova salata je prava kombinacija kremastog fila i svježeg povrća. Bijelo pileće meso čini je zasitnom, dok šargarepa, paradajz i začini daju osvježavajuću notu. Idealna je za lagani ručak, večeru ili kao predjelo na slavama i okupljanjima.

Sastojci:

Za piletinu:

  • 1 kg bijelog pilećeg mesa (file)
  • 1/2 kašike soli
  • voda po potrebi

Za salatu:

  • 1 šargarepa (izrendana ili sitno isjeckana)
  • 2 zrela paradajza (isjeckana na kockice)
  • mladi luk po ukusu
  • peršun po ukusu
  • biber po ukusu
  • 200 g kisele pavlake
  • 8 kašika majoneza
Savjet:

Za laganiju verziju zamijenite dio majoneza grčkim jogurtom ili kiselim mlijekom, a pavlaku niskomasnom verzijom.

Priprema:

Skuvajte piletinu

Stavite bijelo meso u šerpu, posolite i prelijte ključalom vodom da ga potpuno prekrije. Kuvajte dok ne omekša, pa procedite i ostavite da se ohladi. Ohlađeno bijelo meso isjecite na sitne kockice ili ga rasturite rukama na vlakna.

Pripremite povrće

Izrendajte šargarepu, iseckajte paradajz, mladi luk i peršun.

Sjedinite salatu

U velikoj posudi pomiješajte piletinu i povrće. Dodajte pavlaku i majonez, posolite i pobiberite po ukusu. Dobro promiješajte da se sve sjedini. Stavite salatu u frižider na minimum 1 sat da se ukusi prožmu, pa poslužite uz hljeb ili krekere.

(MONDO

