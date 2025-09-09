Recept za najkremastiju pileću salatu

Naučite kako da pripremite kremastu salatu sa piletinom, šargarepom, paradajzom i pavlakom. Jednostavan recept, idealan za ručak, večeru ili slavske trpeze.
Ova salata je prava kombinacija kremastog fila i svježeg povrća. Bijelo pileće meso čini je zasitnom, dok šargarepa, paradajz i začini daju osvježavajuću notu. Idealna je za lagani ručak, večeru ili kao predjelo na slavama i okupljanjima.
Sastojci:
Za piletinu:
- 1 kg bijelog pilećeg mesa (file)
- 1/2 kašike soli
- voda po potrebi
Za salatu:
- 1 šargarepa (izrendana ili sitno isjeckana)
- 2 zrela paradajza (isjeckana na kockice)
- mladi luk po ukusu
- peršun po ukusu
- biber po ukusu
- 200 g kisele pavlake
- 8 kašika majoneza
Za laganiju verziju zamijenite dio majoneza grčkim jogurtom ili kiselim mlijekom, a pavlaku niskomasnom verzijom.
Priprema:
Skuvajte piletinu
Stavite bijelo meso u šerpu, posolite i prelijte ključalom vodom da ga potpuno prekrije. Kuvajte dok ne omekša, pa procedite i ostavite da se ohladi. Ohlađeno bijelo meso isjecite na sitne kockice ili ga rasturite rukama na vlakna.
Pripremite povrće
Izrendajte šargarepu, iseckajte paradajz, mladi luk i peršun.
Sjedinite salatu
U velikoj posudi pomiješajte piletinu i povrće. Dodajte pavlaku i majonez, posolite i pobiberite po ukusu. Dobro promiješajte da se sve sjedini. Stavite salatu u frižider na minimum 1 sat da se ukusi prožmu, pa poslužite uz hljeb ili krekere.(MONDO