Ovaj provjeren recept će vas podsjetiti na nedjeljne ručkove kod bake, uživajte u domaćoj pilećoj supi sa najmekšim griz knedlama.
Topla, domaća pileća supa sa griz knedlama osnova je svakog nedjeljnog ručka u srpskim domovima, pogotovo tokom praznika.
Sporo kuvana piletina oslobađa bogat, aromatičan bujon, dok joj povrće daje prelijepu žutu boju. Sitne, nježne knedle od griza plutaju po površini, upijajući mirise i pružajući mekani kontrast sočnom mesu. Baš kako su je naše bake nekada pravile.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: supa
Porcije/Količina: 6–8 porcija
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme kuvanja/hlađenja: 1–1,5 sati
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 30 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za supu:
- 1 pile (1,5 kg) ili 1 kg bataka i krila
- 2 l vode
- 200 g šargarepe
- 150 g paškanata
- 100 g korijena celera
- 100 g crnog luka
- 10 g soli
- 5 g zrna bibera
- 1 lovorov list
- svježi peršun za serviranje
Za griz knedle:
- 3 jaja
- 180 g griza
- 3 g soli
Priprema:
1. korak: Priprema osnove supе
Piletinu operite, iseckajte na porcije i stavite u veliki lonac sa hladnom vodom. Pustite da se polako zagrije na srednjoj vatri i skidajte pjenu koja se stvara na površini da supa ostane bistra.
U galeriji ispod pogledajte pravila slavnog kuvara Gordona Remzija za pripremu pirinča.
Domaća pileća supa sa najmekšim griz knedlama: Po provjerenom bakinom receptu
2. korak: Dodavanje povrća i začina
Povrće očistite i isjeckajte na veće komade, pa dodajte u lonac zajedno sa solju, biberom u zrnu i lovorovim listom. Smanjite vatru i krčkajte supu 60–90 minuta dok meso ne omekša i supa dobije bogat ukus. Nakon kuvanja, procijedite supu, a povrće i meso možete sačuvati za drugo jelo ili dodatak supi po želji.
3. korak: Priprema griz knedli
Jaja umutite sa soli dok ne postanu blago pjenasta. Postepeno dodajte griz, miješajući lagano, i ostavite smjesu da odstoji 10 minuta kako bi griz upio tečnost.
dodajte 2-3 kapljice ulja u smjesu, to sprečava aktiviranje glutena iz griza zbog čeka ostaju mekane.
4. korak: Kuvanje knedli
Procijeđenu supu vratite na šporet do ključanja, zatim smanjite vatru na lagano krčkanje. Kašičicom oblikujte knedle i pažljivo ih spuštajte u supu. Kuvajte 10–15 minuta bez miješanja. Knedle su gotove kada narastu i isplivaju.
5. korak: Završetak i serviranje
Po želji, dodajte iseckanu šargarepu u supu i pospite sitno seckanim peršunom. Isključite ringlu i ostavite da supa odstoji nekoliko minuta. Poslužite je vruću.