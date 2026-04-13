Domaća pileća supa sa najmekšim griz knedlama: Po provjerenom bakinom receptu

Ovaj provjeren recept će vas podsjetiti na nedjeljne ručkove kod bake, uživajte u domaćoj pilećoj supi sa najmekšim griz knedlama.

Topla, domaća pileća supa sa griz knedlama osnova je svakog nedjeljnog ručka u srpskim domovima, pogotovo tokom praznika.

Sporo kuvana piletina oslobađa bogat, aromatičan bujon, dok joj povrće daje prelijepu žutu boju. Sitne, nježne knedle od griza plutaju po površini, upijajući mirise i pružajući mekani kontrast sočnom mesu. Baš kako su je naše bake nekada pravile.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: supa

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme kuvanja/hlađenja: 1–1,5 sati

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 30 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Za supu:

1 pile (1,5 kg) ili 1 kg bataka i krila

2 l vode

200 g šargarepe

150 g paškanata

100 g korijena celera

100 g crnog luka

10 g soli

5 g zrna bibera

1 lovorov list

svježi peršun za serviranje

Za griz knedle:

3 jaja

180 g griza

3 g soli

Priprema:

1. korak: Priprema osnove supе

Piletinu operite, iseckajte na porcije i stavite u veliki lonac sa hladnom vodom. Pustite da se polako zagrije na srednjoj vatri i skidajte pjenu koja se stvara na površini da supa ostane bistra.

2. korak: Dodavanje povrća i začina

Povrće očistite i isjeckajte na veće komade, pa dodajte u lonac zajedno sa solju, biberom u zrnu i lovorovim listom. Smanjite vatru i krčkajte supu 60–90 minuta dok meso ne omekša i supa dobije bogat ukus. Nakon kuvanja, procijedite supu, a povrće i meso možete sačuvati za drugo jelo ili dodatak supi po želji.

3. korak: Priprema griz knedli

Jaja umutite sa soli dok ne postanu blago pjenasta. Postepeno dodajte griz, miješajući lagano, i ostavite smjesu da odstoji 10 minuta kako bi griz upio tečnost.

Za još mekše knedle, dodajte 2-3 kapljice ulja u smjesu, to sprečava aktiviranje glutena iz griza zbog čeka ostaju mekane.

4. korak: Kuvanje knedli

Procijeđenu supu vratite na šporet do ključanja, zatim smanjite vatru na lagano krčkanje. Kašičicom oblikujte knedle i pažljivo ih spuštajte u supu. Kuvajte 10–15 minuta bez miješanja. Knedle su gotove kada narastu i isplivaju.

5. korak: Završetak i serviranje

Po želji, dodajte iseckanu šargarepu u supu i pospite sitno seckanim peršunom. Isključite ringlu i ostavite da supa odstoji nekoliko minuta. Poslužite je vruću.