"Pokondirena tikva" otvara 97. sezonu Narodnog pozorišta Republike Srpske

Narodno pozorište Republike Srpske 18. oktobra otvara 97. sezonu premijerom „Pokondirene tikve“ Jovana Sterije Popovića u režiji Željka Đukića.

Izvor: Aleksandar Čavić/NSRS

Narodno pozorište Republike Srpske svečano će otvoriti 97. pozorišnu sezonu u nedjelju, 18. oktobra, premijerom predstave „Pokondirena tikva“ Jovana Sterije Popovića, u režiji Željka Đukića. Predstava na Velikoj sceni počinje u 20 časova, a nakon izvođenja biće uručene nagrade za najboljeg glumca, glumicu i najbolju predstavu u prethodnoj sezoni.

Riječ je o trećem postavljanju Sterijinog klasika na scenu Narodnog pozorišta Republike Srpske. Prvi put je izvedena 1948. godine, a drugo postavljanje uslijedilo je 1975. godine.

Gotovo dva vijeka nakon nastanka, "Pokondirena tikva" zadržava svoju kritičku oštrinu i aktuelnost, otvarajući pitanja ljudske prirode i društvenih odnosa.

Izvor: Narodno pozorište RS

Kroz lik Feme, žene koja pokušava da se uzdigne iznad svog porijekla oponašajući svijet kojem želi da pripada, Jovan Sterija Popović, jedan od utemeljivača srpske drame i komediografije, duhovito razotkriva pomodarstvo, snobizam i potrebu za dokazivanjem.

Ipak, ova komedija nije samo ismijavanje želje za pripadanjem višem društvenom sloju već i priča o ljudskoj potrebi da postanemo neko drugi, često po cijenu gubitka vlastitog identiteta. Upravo u tome leži njena trajna prepoznatljivost i razlog zbog kojeg i danas komunicira sa savremenom publikom.

Autorski tim predstave čine dramaturg Adam Ranđelović, kostimografkinja Nataša Vučurović Đukić, kompozitor Petar Bilbija, saradnik za jezičku adaptaciju i scenski govor Dejan Sredojević, koreografkinja scenskog pokreta Ana Tešić, dizajner svjetla Aleksandar Čavlek i producent Nikola Đaković.

Inspicijentkinja je Vesna Maksimović, suflerka Svjetlana Vranjković, asistent režisera Bojan Stević, a asistent kostimografa Pavle Balaban.

U glumačkoj podjeli su Nikolina Friganović, Tara Jovanović, Ljubiša Savanović, Isidora Davidović, Aleksandar Stojković, Sandra Pravuljac, Željko Erkić i Vojin Topalović / Vojin Vukelić.

Premijerom jednog od najznačajnijih djela srpske komediografije Narodno pozorište Republike Srpske nastavlja da njeguje klasičnu dramsku baštinu i otvara prostor za nova scenska čitanja koja će ovo djelo približiti savremenoj publici.