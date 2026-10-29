Oslikan i 13. veliki zid u okviru projekta "Grad murala": Prijedor bogatiji za još jedno umjetničko djelo

Grad Prijedor dobio je 13. mural u okviru projekta "Prijedor grad murala", a autor je Luka Cani iz italijanskog grada Modene, koji je oslikao figuru djevojke u narodnoj nošnji kako presipa vodu iz jedne posude u drugu, što je simbol balansa, mira i smirenosti.

Izvor: Srna

Projekat realizuju Udruženje likovnih umjetnika Prijedor, uz podršku Gradske uprave Prijedor, italijanske pokrajine Trentino i tamošnje opštine Lavis.

Autor je rekao da je u Prijedor došao po pozivu koordinatora projekta Borisa Eremića, a na preporuku zajedničkog prijatelja, prošlogodišnjeg učesnika ovog projekta Roberta Seikona iz Poljske.

On je naveo da je rad koji je oslikao inspirisan temperansima, kao jednim od glavnih motiva u tarotu, a predstavlja simbol mira.

"Odlučio sam da napravim reinterpretaciju tarota po uzoru na poznatog italijanskog renesansnog slikara Antonija del Polajuola na način da prevedem te figure u reference sa tradicionalnom ovdašnjom odjećom, motivima i radnjama", rekao je Cani novinarima u Prijedoru.

On je naveo da je bilo lijepo iskustvo raditi u Prijedoru, da su ljudi veoma gostoprimljivi i da su ga veoma toplo dočekali.

Eremić je rekao da je projekat "Prijedor grad murala" izrastao u novi kulturno-turistički brend i da svake godine podiže ljestvicu na viši nivo.

On je naveo da je ove godine pozvan priznati svjetski umjetnik Cani, koji je radio i mural za "Netfliks" u Rimu, a sarađivao je i sa "Pradom", "Adidasom", "Najkom", Fudbalskim klubom "Juventus", magazinom "Vog"...

"On je reprezentativno svjetsko ime i ovdje se prilagodio našoj istoriji, tradiciji i arhitekturi", rekao je Eremić.

Izvor: Srna

On je naglasio da prijedorski murali predstavljaju galeriju na otvorenom, da građani imaju različita mišljenja o muralima u smislu sadržaja, ali da nijedan nikad nije išaran.

"To govori o pozitivnom odnosu prema projektu. To je divna priča koja pokazuje kako su Prijedorčani zavoljeli ove murale. Nijedan nije oštećen ili oskrnavljen", dodao je Eremić.

On je podsjetio da grad obezbjeđuje lokaciju i infrastrukturu za rad, a da prijatelji iz Italije obezbjeđuju novčanu nagradu od 1.500 evra, koja je ista tokom svih godina.

"Vrijednost tog novca je višestruko devalvirala, ali umjetnici i ne dolaze zbog te nagrade, te nam je i zadovoljstvo tim veće što oni žele da dođu ovamo", naveo je Eremić.

Projekat "Prijedor grad murala" pokrenulo je 2013. godine Udruženje likovnih umjetnosti Prijedor, uz podršku Agencije lokalne demokratije, u znak sjećanja na italijanskog umjetnika Paolu de Manjinkor iz Lavisa, koja je 1998. godine sa djecom iz izbjegličkih centara oslikala prvi mural u Prijedoru na fasadi Elektrotehničke škole.

Kontinuitet od jednog murala godišnje prekinut je samo u godini virusa korona. U početku su radovi birani putem međunarodnog konkursa, a od 2022. godine autor se bira putem poziva i po odluci struke.

Novi mural oslikan je u naselju Pećani, na zgradi G1.

(Mondo)