"Upoznaj, poveži se, promoviši, inspiriši": Više od 150 izlagača na Sajmu turizma u Banjaluci

Međunarodni sajam turizma u Banjaluci počinje u petak, 27. februara, predstaviće se više od 150 izlagača, a zemlja partner je Srbija.

Izvor: Srna/Nenad Stupar

Prema najavi organizatora iz kompanije "RS konsalting", Međunarodni sajam turizma "Banjaluka 2026" okupiće u dvorani "Centar" više od 150 direktnih izlagača iz Republike Srpske, BiH, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Mađarske i Turske.

Ulaz je besplatan, a ovogodišnja sajamska manifestacija pod sloganom "Upoznaj, poveži se, promoviši, inspiriši", dodatno učvršćuje regionalne veze.

Član Organizacionog odbora sajma Marko Radić rekao je da je značaj Sajma potvrđen i podrškom Vlade Republike Srpske, Ministarstva trgovine i turizma Srpske, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara i Gradske uprave Banjaluka.

On je naveo da je ovo jedinstven povod da se na jednom mjestu vide najbolje turističke ponude regiona, razmijene iskustva i inspirišu novim idejama.

"Posjetioci će uživati u otkrivanju novih destinacija. Za turističke radnike i agencije ovaj sajam predstavlja nezamjenjivu priliku za širenje mreže poslovnih kontakata i jačanje tržišne pozicije kroz direktan dijalog", rekao je Radić.

Osim izlagačkog dijela, Sajam služi kao ključna platforma za umrežavanje turističkih radnika, a program uključuje panel-diskusiju o aktuelnim trendovima, prezentacije poslovnih subjekata, te tradicionalnu dodjelu nagrada za najznačajnija turistička dostignuća u protekloj godini.

Svečano otvaranje planirano je za 13.00 časova u petak. Radno vrijeme biće od 10 do 18 časova u petak i subotu, 28. februara, a u nedjelju, 1. marta, do 15 časova.

