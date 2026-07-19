Malta obara rekorde posjećenosti: Na jednog stanovnika dolazi čak sedam turista, gužve su nevjerovatne

Ova mala lijepa zemlja je proglašena najposećenijim ostrvom u Evropi u odnosu na broj stanovnika. Prema najnovijim podacima, na svakog stanovnika dolazi čak sedam turista, dok se tokom sezone bilježe desetine hiljada noćenja po kvadratnom kilometru.

Izvor: Shutterstock/Michael Pointner

Malta je ponovo potvrdila da je jedna od najtraženijih turističkih destinacija u Evropi.

Prema istraživanju platforme BookRetreats, zasnovanom na podacima Evropske komisije, ova mediteranska ostrvska država bilježi najveći broj turista u odnosu na broj stanovnika, ostavljajući iza sebe mnoge poznate evropske destinacije.

Statistika pokazuje da na svakog stanovnika Malte dolazi čak sedam posjetilaca, što ovu zemlju svrstava među evropske lidere kada je riječ o intenzitetu turističkih dolazaka. Posebno je zanimljivo što se sve to odvija na teritoriji od svega 316 kvadratnih kilometara.

Hiljade noćenja na svakom kvadratnom kilometru

Mala površina države dodatno naglašava razmjere turističkog prometa. Na Malti se bilježi više od 38.700 noćenja po kvadratnom kilometru, što predstavlja najveću koncentraciju turističkih boravaka među evropskim ostrvima.

Tokom ljetnjih mjeseci najveće gužve stvaraju se u glavnom gradu Valeti, kao i u popularnim primorskim mjestima Sliema i Sent Džulijans. Veliki broj gostiju u špicu sezone dodatno opterećuje saobraćaj, javni prevoz, plaže i ostalu infrastrukturu.

Turizam ostaje pokretač privrede

Za razliku od pojedinih evropskih destinacija koje uvode mjere kako bi ograničile prekomeran broj posjetilaca, Malta i dalje turizam vidi kao jedan od ključnih stubova ekonomskog razvoja.

Planovi vlasti predviđaju da do kraja naredne decenije broj turista dostigne oko 4,5 miliona godišnje. Turistički sektor zemlji donosi milijarde evra prihoda i predstavlja jednu od najvažnijih privrednih grana, ali stručnjaci upozoravaju da će dalji rast zahtijevati pažljivo balansiranje između razvoja turizma, očuvanja prirodnih resursa i kvaliteta života lokalnog stanovništva.

Valeta

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Gozo - mirnija strana Malte

Za putnike koji žele da izbjegnu najveće gužve, preporuka je ostrvo Gozo, do kojeg se trajektom stiže za oko 20 minuta.

Ndur na ostrvu Gozo

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Gozo je poznat po opuštenijoj atmosferi, slikovitim pejzažima, tradicionalnim selima i sporijem načinu života. Iako iz godine u godinu privlači sve više turista, i dalje predstavlja znatno mirniju alternativu glavnom ostrvu.

Malta sve dostupnija

Interesovanje građana za Maltu dodatno podstiče direktna avio-linija kompanije Air Serbia između regionalnih gradova i Malte.

Zahvaljujući letovima bez presedanja, ova mediteranska destinacija postala je pristupačnija kako turistima koji odlaze na ljetovanje ili kraći odmor, tako i poslovnim putnicima i državljanima zemalja koji na Malti rade ili privremeno borave..

(M.A./EUpravo/tumagazin.rs)