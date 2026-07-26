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Dubai pokrenuo akciju za oporavak turizma: Evo kako do 750 evra i besplatnog smještaja u hotelu

Dubai pokrenuo akciju za oporavak turizma: Evo kako do 750 evra i besplatnog smještaja u hotelu

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Dubai pokreće program "Dubai Invite" koji nagrađuje stanovnike za dovođenje posetilaca, u cilju oživljavanja turizma.

Program za oporavak turizma u Dubaiju Izvor: Realy Easy Star/Tullio Valente / Alamy / Profimedia

Vlasti u Dubaiju pokrenule su novu inicijativu kojom nude novčane nagrade i pogodnosti stanovnicima koji nagovore svoje prijatelje i porodicu da im dođu u posjetu, u pokušaju da ožive turistički sektor koji je pretrpeo težak udarac usljed eskalacije regionalnog sukoba.

Program pod nazivom "Dubai Invite", koji je pokrenulo Ministarstvo ekonomije i turizma, omogućava stanovnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata da nominuju rodbinu i prijatelje iz inostranstva.

Ukoliko oni posjete zemlju, domaćini ostvaruju pogodnosti u vrednosti većoj od 3.000 dirhama (oko 750 evra).

Prema informacijama sa zvanične stranice Visit Dubai, nagradni paket uključuje popuste i besplatne pogodnosti za hotelski smještaj, obroke u restoranima te ulaznice za vodeće gradske atrakcije.

Svaki stanovnik UAE ima pravo na maksimalno tri paketa pogodnosti za posjetioce koji stignu do 31. oktobra, dok se osvojeni vaučeri mogu iskoristiti do kraja decembra. Posetioci moraju biti strani državljani s važećom turističkom vizom.

Lokalni mediji izvještavaju da je inicijativa naišla na ogroman odziv te da je u prvih 48 sati zabilježeno više od 10.000 prijava.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada se turistički i ugostiteljski sektor suočavaju s ogromnim padom prihoda i masovno praznim kapacitetima. Zbog bezbjednosne situacije i raketnih napada koji su ranije pogodili regiju, uključujući i štetu na poznatim objektima poput hotela Fairmont i Međunarodnog aerodroma u Dubaiju, narušena je slika Emirata kao potpuno bezbjedne destinacije.

Broj aviokompanija koje lete prema Dubaiju prepolovljen je jer su mnoge rute iznad Bliskog istoka otkazane ili preusmerene, dok pojedina preduzeća bilježe pad prihoda veći od 50 odsto.

Neki od najpoznatijih luksuznih hotela privremeno su zatvorili vrata ili iskoristili situaciju za renoviranje. Drugi hoteli, u saradnji s državnim programom, pokušavaju da privuku goste popustima do 45 odsto i besplatnim noćenjima.:

(Klix/MONDO)

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