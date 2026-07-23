Dubai ima novi plan za povratak turista. Ko dovede prijatelje, dobija popuste vrijedne više od 700 evra.

Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia

Dubai stanovnicima nudi pogodnosti vrijedne više od 700 evra ukoliko dovedu rođake i prijatelje da posjete Emirate, kako bi ublažio pad broja turista. Stanovnici Dubaija mogu na posebnoj internet stranici da prijave osobe koje žele da pozovu, a kada njihovi gosti zaista doputuju, dobijaju pravo na povoljnije hotelske boravke, obroke u restoranima i druge sadržaje.

"Odjeljenje za ekonomiju i turizam Dubaija pokrenulo je program 'A Dubai Invite', kojim poziva stanovnike Emirata da postanu ambasadori grada i požele dobrodošlicu svojim najbližima", saopštila je Kancelarija za medije Dubaija na društvenoj mreži X, dodajući da će program trajati do kraja oktobra.

Pogledajte kako izgleda opustošen Dubai:

Vidi opis Grad luksuza gubi turiste: Stanovnicima nudi popuste ako dovedu rodbinu i prijatelje Turisti su masovno napustili Dubai. Plaže u Dubaiju potpuno su prazne. Na ulicama Dubaija, koje su oduvek bile prepune turista, sada može da se sretne tek poneki prolaznik. Dubai je opustošen, rat na Bliskom istoku učinio je svoje. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Oni koji do 31. oktobra uspiju da privuku posjetioce u Dubai, moći će da ostvare popuste i druge pogodnosti u hotelima i restoranima, kao i za ulaznice za različite događaje i atrakcije. Kako prenose mediji, ljeto u Ujedinjenim Arapskim Emiratima smatra se slabijom turističkom sezonom, jer temperature na Arabijskom poluostrvu mogu da premaše 50 stepeni Celzijusa.

Dubai je jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u regionu, a svojom ponudom posebno cilja imućnije goste. Međutim, njegovu popularnost posljednjih mjeseci ozbiljno je pogodio rat sa Iranom, tokom kojeg su rakete i dronovi pogodili više lokacija u Dubaiju, uključujući i vještačko ostrvo u obliku palme.

Vidi opis Grad luksuza gubi turiste: Stanovnicima nudi popuste ako dovedu rodbinu i prijatelje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Realy Easy Star/Tullio Valente / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Realy Easy Star/Tullio Valente / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Frank Nowikowski / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Deyaar Development / Ferrari / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Frank Nowikowski / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Turistički sektor djelimično se oporavio nakon primirja postignutog 8. aprila, koje se u međuvremenu više puta kršilo, ali se hoteli i restorani i dalje u velikoj mjeri oslanjaju na lokalne goste.

Vlasti Emirata izdvojile su više stotina miliona evra pomoći turističkom sektoru zbog izgubljenih prihoda tokom sukoba. Mjere podrške obuhvatile su, između ostalog, oslobađanje hotela i restorana od pojedinih dažbina, smanjenje kazni za kršenje carinskih propisa i niže naknade za izdavanje dozvola u oblasti civilnog vazduhoplovstva.

(MONDO)