logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Grad luksuza gubi turiste: Stanovnicima nudi popuste ako dovedu rodbinu i prijatelje

Grad luksuza gubi turiste: Stanovnicima nudi popuste ako dovedu rodbinu i prijatelje

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Dubai ima novi plan za povratak turista. Ko dovede prijatelje, dobija popuste vrijedne više od 700 evra.

Dubai plan za povratak turista Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia

Dubai stanovnicima nudi pogodnosti vrijedne više od 700 evra ukoliko dovedu rođake i prijatelje da posjete Emirate, kako bi ublažio pad broja turista. Stanovnici Dubaija mogu na posebnoj internet stranici da prijave osobe koje žele da pozovu, a kada njihovi gosti zaista doputuju, dobijaju pravo na povoljnije hotelske boravke, obroke u restoranima i druge sadržaje.

"Odjeljenje za ekonomiju i turizam Dubaija pokrenulo je program 'A Dubai Invite', kojim poziva stanovnike Emirata da postanu ambasadori grada i požele dobrodošlicu svojim najbližima", saopštila je Kancelarija za medije Dubaija na društvenoj mreži X, dodajući da će program trajati do kraja oktobra.

Pogledajte kako izgleda opustošen Dubai:

Oni koji do 31. oktobra uspiju da privuku posjetioce u Dubai, moći će da ostvare popuste i druge pogodnosti u hotelima i restoranima, kao i za ulaznice za različite događaje i atrakcije. Kako prenose mediji, ljeto u Ujedinjenim Arapskim Emiratima smatra se slabijom turističkom sezonom, jer temperature na Arabijskom poluostrvu mogu da premaše 50 stepeni Celzijusa.

Dubai je jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u regionu, a svojom ponudom posebno cilja imućnije goste. Međutim, njegovu popularnost posljednjih mjeseci ozbiljno je pogodio rat sa Iranom, tokom kojeg su rakete i dronovi pogodili više lokacija u Dubaiju, uključujući i vještačko ostrvo u obliku palme.

Turistički sektor djelimično se oporavio nakon primirja postignutog 8. aprila, koje se u međuvremenu više puta kršilo, ali se hoteli i restorani i dalje u velikoj mjeri oslanjaju na lokalne goste.

Vlasti Emirata izdvojile su više stotina miliona evra pomoći turističkom sektoru zbog izgubljenih prihoda tokom sukoba. Mjere podrške obuhvatile su, između ostalog, oslobađanje hotela i restorana od pojedinih dažbina, smanjenje kazni za kršenje carinskih propisa i niže naknade za izdavanje dozvola u oblasti civilnog vazduhoplovstva.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dubai turizam

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA