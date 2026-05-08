Dubai bilježi ogromne gubitke zbog straha od sukoba: Nekadašnji simbol luksuza sve prazniji

Nekadašnji simbol luksuza Dubai bilježi ogromne gubitke jer zbog straha od sukoba hoteli ostaju prazni. Usljed nestabilnosti na istoku putnici se okreću sigurnijem odmoru u zemljama našeg regiona.

Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia

Dubai, grad koji je godinama važio za simbol luksuznog turizma, glamura i rekordnih turističkih posjeta, danas se suočava sa ozbiljnom krizom koja pogađa gotovo cijeli sektor ugostiteljstva i turizma.

Nekada prepuni hoteli, restorani, plažni klubovi i tržni centri sada su gotovo prazni, dok se broj turista drastično smanjuje usljed nestabilnosti u regionu i straha od mogućih sukoba. Prema pisanju britanskih medija, Dubai trenutno bilježi ogromne finansijske gubitke koji se procjenjuju na stotine miliona funti dnevno.

Grad koji je planirao rekordnu sezonu i dolazak više od 20 miliona turista sada se suočava sa realnošću praznih hotelskih kapaciteta i smanjenog broja međunarodnih letova.

Luksuzni hoteli i restorani bez gostiju

Turistička industrija u Dubai posebno trpi posljedice pada potražnje. Brojni luksuzni hoteli sa pet zvjezdica rade sa minimalnim brojem gostiju, dok su pojedini objekti privremeno zatvoreni ili posluju sa smanjenim kapacitetima, prenosi B92. Među hotelima pogođenim krizom pominju se i Armani Hotel Dubai i The St. Regis Dubai, The Palm, gdje su luksuzna noćenja nekada dostizala veoma visoke cijene. Zatvaranja i smanjeni obim poslovanja doveli su do otpuštanja zaposlenih, kao i slanja radnika na neplaćeni odmor. Mnogi zaposleni sada obavljaju više poslova istovremeno zbog manjka radne snage i smanjenih troškova poslovanja. Turistički radnici navode da su vikendom jedini gosti uglavnom lokalni stanovnici iz UAE, dok stranih turista gotovo da nema.

Strah i neizvjesnost utiču na turizam

Iako se zvanično rijetko govori o bezbjednosnim problemima i regionalnim tenzijama, strah turista od mogućih napada i nestabilnosti značajno utiče na odluku o putovanju u Dubai. U javnosti se često koriste neutralni izrazi poput „renoviranja“ ili „privremenog zatvaranja“, dok se pravi razlozi izbjegavaju. Jedan od rijetkih objekata koji je otvoreno govorio o zatvaranju bio je Anantara World Islands Dubai Resort, koji je objavio prestanak rada, navodeći da je odluka rezultat više faktora.

Tržni centri i turističke atrakcije bez posjetilaca

Kriza nije pogodila samo hotele i restorane, već i trgovinu i zabavne sadržaje. Nekada prepuni šoping centri i tradicionalne pijace sada imaju veoma mali broj kupaca. Prodavci i vlasnici radnji sve češće upozoravaju da je promet drastično opao i da im je povratak turista ključan za opstanak. Pojedine turističke atrakcije, vodeni parkovi i zabavni centri privremeno su zatvoreni, dok plažni klubovi pokušavaju da privuku goste besplatnim ulazom i velikim popustima.

Turisti su masovno napustili Dubai. Plaže u Dubaiju potpuno su prazne. Na ulicama Dubaija, koje su oduvek bile prepune turista, sada može da se sretne tek poneki prolaznik. Dubai je opustošen, rat na Bliskom istoku učinio je svoje.

Ugostitelji spuštaju cijene kako bi opstali

Restorani širom Dubai pokušavaju da zadrže poslovanje kroz agresivne promotivne kampanje i značajna sniženja cijena. Popusti od 50 odsto postali su uobičajeni, ali ni to za sada nije dovoljno da vrati veliki broj gostiju. Ugostitelji pokušavaju da zadrže optimizam i humor u promocijama, ali iza marketinških kampanja krije se ozbiljna zabrinutost zbog pada prihoda i neizvjesne budućnosti turističkog sektora.

Najveći teret krize nose radnici migranti

Dok luksuzni sektor pokušava da pronađe način za oporavak, najveće posljedice osjećaju radnici migranti koji čine osnovu turističke i građevinske industrije u UAE. Hiljade radnika iz Indije, Pakistana, Bangladeša i Filipina suočavaju se sa gubitkom prihoda, otkazima i neizvjesnom budućnošću. U radničkim naseljima mnogi žive u teškim uslovima i zavise od plata koje šalju porodicama u matične zemlje. Zbog ekonomske krize i manjka poslova, sve više njih pokušava da napusti UAE i pronađe posao na drugim tržištima.

Dubai pokušava da zadrži imidž globalne destinacije

Uprkos krizi, Dubai nastavlja sa infrastrukturnim projektima i građevinskim radovima, pokušavajući da zadrži status globalnog turističkog i poslovnog centra. Ipak, stručnjaci smatraju da će oporavak turističkog sektora zavisiti od stabilizacije situacije u regionu i povratka povjerenja međunarodnih putnika. Grad koji je godinama bio sinonim za luksuz, rekordni turizam i ekstravaganciju sada prolazi kroz jedan od najvećih izazova u svojoj modernoj istoriji, dok turistička industrija čeka povratak gostiju i stabilnije tržišne uslove.

Kriza na Bliskom istoku kao prilika za turizam regiona

Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku, kao i sve češćih bezbjednosnih izazova u turističkim destinacijama poput Turska, putnici sve opreznije planiraju putovanja i pažljivije biraju destinacije za odmor. Dodatnu neizvjesnost unosi i mogućnost da se kriza prelije i na Egipat, koji je godinama bio među najtraženijim destinacijama za povoljan ljetnji odmor turista iz regiona. Upravo zbog toga sve više putnika istražuje alternativne destinacije koje nude sigurnost, kvalitetnu uslugu i jednostavniji dolazak. U tom procesu zemlje regiona bilježe rast interesovanja turista.

Crna Gora i Albanija privlače goste koji traže autentična iskustva i pristupačnije cijene, dok Slovenija postaje sve popularnija među ljubiteljima aktivnog odmora, wellness ponude i održivog turizma. Hrvatska, kao već afirmisana turistička destinacija, dodatno učvršćuje svoju poziciju zahvaljujući razvijenoj infrastrukturi, kvalitetnoj hotelskoj ponudi i činjenici da se do Jadrana može stići brzo i jednostavno, čak i automobilom za svega nekoliko sati.

