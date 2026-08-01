Destinacije gdje mladi provode najluđe ljeto: 5 mjesta koja obećavaju nezaboravne žurke

Ukoliko ovog ljeta tragate za najluđim provodom na moru, donosimo vam prijedloge destinacija na kojima vas čekaju nezaboravne žurke.

Izvor: Shutterstock/Macca Sherifi/muratart/Dmitrii Pridannikov/Stephanie-M

Ljetovanje za mnoge mlade više nije samo odmor uz more, već kombinacija plaže, muzike i noćnog provoda koji traje do jutra. Od jadranske obale do turskih ljetovališta, određene destinacije već godinama važe za sinonim dobrog provoda i ljetnjih žurki koje se pamte.

Upravo zato pojedina ljetovališta svake godine privlače hiljade turista željnih muzike, klubova i festivalske atmosfere koja traje čitavo ljeto. Ljetnje sezone su na ovim mjestima odavno dobile svoj prepoznatljiv ritam, u kojem se dani provode na dnevnim žukama na plaži, a noći u klubovima.

1. Zrće - hrvatska Ibica

Zrće na ostrvu Pag već godinama nosi epitet jedne od najpoznatijih "parti" plaža u Evropi.

Izvor: Macca Sherifi/Shutterstock

Danju je to moderna plaža sa barovima, a noću se pretvara u otvoreni klub sa nastupima poznatih DJ-eva i velikim muzičkim festivalima. Klubovi poput onih na samoj obali okupljaju posjetioce iz cijelog svijeta, a atmosfera je najintenzivnija tokom jula i avgusta kada se održavaju najveći događaji.

2. Budva - spoj Jadrana i noćnog života

Budva je jedno od najposjećenijih ljetovališta na Crnogorskom primorju, poznata po Starom gradu, plažama i izuzetno živom noćnom životu.

Izvor: Dmitrii Pridannikov/Shutterstock

Tokom ljeta šetališta, klubovi i barovi postaju centar okupljanja mladih. Posebno je popularna među turistima iz regiona jer nudi dobar provod bez potrebe za dalekim putovanjem. Zato je ovo destinacija koju češće biraju mladi, a ne toliko porodice sa djecom.

3. Kavos - žurke na brodu

Kavos na ostrvu Krf poznat je po izuzetno dugim pješčanim plažama koje tokom dana nude opuštenu atmosferu i savršeno more za kupanje, dok se u večernjim satima pretvara u jedno od najživljih ljetovališta u Grčkoj. Ovo mjesto je posebno poznato među mladima iz Velike Britanije, ali posljednjih par godina i među srpskim turistima.

Izvor: Victoria Kurylo/Shutterstock

Pored brojnih barova i klubova, posebno su popularne organizovane brodske ture koje obilaze obalu Krfa i okolna mjesta, a često uključuju i žurke na vodi sa muzikom, DJ-evima i mladima iz različitih dijelova Evrope. Ovakve "boat party" ture postale su jedan od zaštitnih znakova Kavosа i dodatno ga izdvajaju kao destinaciju koja spaja more, putovanje i noćni provod u jedno iskustvo.

4. Zakintos - Laganas kao epicentar provoda

Zakintos je jedno od najpoznatijih jonskih ostrva u Grčkoj, koje svake godine privlači veliki broj turista zbog kombinacije spektakularne prirode i veoma živog noćnog života. Iako je širom svijeta prepoznatljiv po čuvenoj Navajo plaži i tirkiznom moru, njegova druga, energičnija strana ljeta odvija se u mjestu Laganas, koje važi za glavni centar zabave na ostrvu.

Izvor: Stephanie-M/Shutterstock

Laganas tokom ljetnje sezone postaje jedno od najposjećenijih "parti" mjesta u Grčkoj, sa dugim ulicama punim barova, klubova i lokacija koje rade do ranih jutarnjih sati. Atmosfera je dinamična i usmjerena na mlade turiste, pa se u večernjim satima cijeli kraj pretvara u otvorenu zonu noćnog života.

5. Kušadasi - turski ljetnji hit

Kušadasi je jedno od najposjećenijih ljetovališta na Egejskoj obali Turske, poznato po dugim plažama, toplom moru i izuzetno pristupačnim cijenama, što ga čini posebno popularnim među mladima i studentima. Tokom dana grad nudi klasičan ljetnji ambijent sa šetalištima uz more, barovima i organizovanim izletima, dok se u večernjim satima pretvara u centar noćnog života sa brojnim klubovima i barovima koji rade do ranih jutarnjih sati.

Izvor: muratart/Shutterstock

Posebno su popularne tematske žurke, kao i all-inclusive "parti" aranžmani koji uključuju ulaznice za klubove i organizovane večeri za turiste. Pored lokalnog noćnog života, Kušadasi je i česta polazna tačka za izlete ka obližnjim atrakcijama, poput antičkog grada Efesa, što mu daje dodatnu vrijednost u odnosu na klasične party destinacije. Upravo kombinacija povoljnog odmora, organizovanog provoda i bogate ponude sadržaja čini ga sve češćim izborom mladih koji traže intenzivno, ali pristupačno ljetnje iskustvo.

(MONDO)