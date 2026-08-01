Destinacije gdje mladi provode najluđe ljeto: 5 mjesta koja obećavaju nezaboravne žurke

Ukoliko ovog ljeta tragate za najluđim provodom na moru, donosimo vam prijedloge destinacija na kojima vas čekaju nezaboravne žurke.
Ljetovanje za mnoge mlade više nije samo odmor uz more, već kombinacija plaže, muzike i noćnog provoda koji traje do jutra. Od jadranske obale do turskih ljetovališta, određene destinacije već godinama važe za sinonim dobrog provoda i ljetnjih žurki koje se pamte.
Upravo zato pojedina ljetovališta svake godine privlače hiljade turista željnih muzike, klubova i festivalske atmosfere koja traje čitavo ljeto. Ljetnje sezone su na ovim mjestima odavno dobile svoj prepoznatljiv ritam, u kojem se dani provode na dnevnim žukama na plaži, a noći u klubovima.
1. Zrće - hrvatska Ibica
Zrće na ostrvu Pag već godinama nosi epitet jedne od najpoznatijih "parti" plaža u Evropi.Izvor: Macca Sherifi/Shutterstock
Danju je to moderna plaža sa barovima, a noću se pretvara u otvoreni klub sa nastupima poznatih DJ-eva i velikim muzičkim festivalima. Klubovi poput onih na samoj obali okupljaju posjetioce iz cijelog svijeta, a atmosfera je najintenzivnija tokom jula i avgusta kada se održavaju najveći događaji.
2. Budva - spoj Jadrana i noćnog života
Budva je jedno od najposjećenijih ljetovališta na Crnogorskom primorju, poznata po Starom gradu, plažama i izuzetno živom noćnom životu.Izvor: Dmitrii Pridannikov/Shutterstock
Tokom ljeta šetališta, klubovi i barovi postaju centar okupljanja mladih. Posebno je popularna među turistima iz regiona jer nudi dobar provod bez potrebe za dalekim putovanjem. Zato je ovo destinacija koju češće biraju mladi, a ne toliko porodice sa djecom.
3. Kavos - žurke na brodu
Kavos na ostrvu Krf poznat je po izuzetno dugim pješčanim plažama koje tokom dana nude opuštenu atmosferu i savršeno more za kupanje, dok se u večernjim satima pretvara u jedno od najživljih ljetovališta u Grčkoj. Ovo mjesto je posebno poznato među mladima iz Velike Britanije, ali posljednjih par godina i među srpskim turistima.Izvor: Victoria Kurylo/Shutterstock
Pored brojnih barova i klubova, posebno su popularne organizovane brodske ture koje obilaze obalu Krfa i okolna mjesta, a često uključuju i žurke na vodi sa muzikom, DJ-evima i mladima iz različitih dijelova Evrope. Ovakve "boat party" ture postale su jedan od zaštitnih znakova Kavosа i dodatno ga izdvajaju kao destinaciju koja spaja more, putovanje i noćni provod u jedno iskustvo.
4. Zakintos - Laganas kao epicentar provoda
Zakintos je jedno od najpoznatijih jonskih ostrva u Grčkoj, koje svake godine privlači veliki broj turista zbog kombinacije spektakularne prirode i veoma živog noćnog života. Iako je širom svijeta prepoznatljiv po čuvenoj Navajo plaži i tirkiznom moru, njegova druga, energičnija strana ljeta odvija se u mjestu Laganas, koje važi za glavni centar zabave na ostrvu.Izvor: Stephanie-M/Shutterstock
Laganas tokom ljetnje sezone postaje jedno od najposjećenijih "parti" mjesta u Grčkoj, sa dugim ulicama punim barova, klubova i lokacija koje rade do ranih jutarnjih sati. Atmosfera je dinamična i usmjerena na mlade turiste, pa se u večernjim satima cijeli kraj pretvara u otvorenu zonu noćnog života.
5. Kušadasi - turski ljetnji hit
Kušadasi je jedno od najposjećenijih ljetovališta na Egejskoj obali Turske, poznato po dugim plažama, toplom moru i izuzetno pristupačnim cijenama, što ga čini posebno popularnim među mladima i studentima. Tokom dana grad nudi klasičan ljetnji ambijent sa šetalištima uz more, barovima i organizovanim izletima, dok se u večernjim satima pretvara u centar noćnog života sa brojnim klubovima i barovima koji rade do ranih jutarnjih sati.Izvor: muratart/Shutterstock
Posebno su popularne tematske žurke, kao i all-inclusive "parti" aranžmani koji uključuju ulaznice za klubove i organizovane večeri za turiste. Pored lokalnog noćnog života, Kušadasi je i česta polazna tačka za izlete ka obližnjim atrakcijama, poput antičkog grada Efesa, što mu daje dodatnu vrijednost u odnosu na klasične party destinacije. Upravo kombinacija povoljnog odmora, organizovanog provoda i bogate ponude sadržaja čini ga sve češćim izborom mladih koji traže intenzivno, ali pristupačno ljetnje iskustvo.
(MONDO)