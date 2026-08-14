Jonsko ili Egejsko more? Gdje su ljepše plaže, toplija voda i koje ostrvo da izaberete

Jonsko ili Egejsko more – gdje je ljepša voda, koje plaže su bolje za djecu i koje grčko ostrvo izabrati? Pogledajte glavne razlike i prednosti.

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Grčka ima na stotine naseljenih ostrva, ali turisti ih najčešće dijele u dvije velike grupe - ona koja se nalaze u Jonskom moru i ona u Egejskom moru. Iako na prvi pogled djeluje da je izbor jednostavan i da svuda dobijate isto - sunce, more i grčku hranu, razlike između ova dva dijela zemlje mogu značajno da utiču na doživljaj odmora.

Jonska ostrva poznata su po bujnom zelenilu, dramatičnim liticama i intenzivno plavom moru, dok Egejsko more nudi mnogo veći izbor ostrva, od čuvenih Kiklada sa belim kućama do porodičnih destinacija, mirnih severnih ostrva i velikih turističkih centara.

Zato izbor između Jonskog i Egejskog mora pre svega zavisi od toga kakav odmor želite.

Jonsko more – zelena ostrva i spektakularne plaže

Jonska ostrva tradicionalno se nazivaju i Eptanisa, odnosno „sedam ostrva“. U najpoznatija spadaju Krf, Zakintos, Itaka, Kefalonija, Lefkada, Paksos i Kitira.

Ovaj dio Grčke prepoznatljiv je po gustoj vegetaciji koja se često spušta gotovo do same obale, strmim liticama i plažama sa vodom čija boja varira od svetloplave do duboke tamnoplave.

Na arhitekturu su snažno uticali Venecijanci, pa se na mnogim ostrvima mogu videti stare tvrđave, kamene ulice i zgrade koje se razlikuju od klasične belo-plave arhitekture Kiklada.

Krf – za one koji žele i grad i plažu

Krf je jedno od najpoznatijih i turistički najrazvijenijih grčkih ostrva. Glavni grad zadržao je prepoznatljiv venecijanski karakter, a šetnja njegovim uskim ulicama, poznatim kao kantunija, jedan je od najlepših načina da se upozna ostrvo.

Među najvažnijim znamenitostima izdvajaju se Stara tvrđava, palate Svetog Mihaila i Svetog Đorđa, trg Spianada i crkva Svetog Spiridona.

Nedaleko od grada nalazi se i čuveni Ahileon, palata izgrađena krajem 19. vijeka za austrijsku caricu Elizabetu, poznatiju kao Sisi.

Krf istovremeno ima veoma raznovrsne plaže i turistička mjesta. Paleokastrica je jedna od najpoznatijih, dok su Kasiopi, Sidari, Glifada i Benices dobar izbor za različite tipove turista.

Itaka – mirnija Grčka i ostrvo Odiseja

Itaka je jedno od najpoznatijih ostrva grčke mitologije jer se vijekovima povezuje sa Odisejem, junakom Homerove „Odiseje“. Ipak, danas je daleko mirnija od mnogih drugih grčkih ostrva.

Glavni grad Vati smešten je u dubokom zalivu, dok mala mjesta Kjoni i Frikes čuvaju atmosferu starih jonskih naselja. Itaka je dobar izbor za turiste koji žele manje gužve, prirodu i sporiji ritam odmora.

Kefalonija – jedna od najraznovrsnijih

Kefalonija je najveće ostrvo Jonskog mora i jedno od onih na kojima se pejzaži mijenjaju gotovo iz kilometra u kilometar. Planine, šume, stjenovita obala i plaže stvaraju veoma raznovrstan pejzaž.

Jedna od najpoznatijih prirodnih atrakcija je pećina Melisani, u čijoj unutrašnjosti se nalazi jezero. Kada sunčevi zraci prođu kroz otvor u pećini, voda dobija nevjerovatne plave nijanse.

Posjetioci mogu da obiđu i pećinu Drogarati, kao i neobičan geološki fenomen Katavotres.

Lefkada – spektakularne plaže i lakši pristup

Lefkada je posebno popularna među turistima koji putuju automobilom jer je mostom povezana sa kopnom. Ostrvo je poznato po ogromnim bijelim liticama i plažama sa intenzivno plavom vodom, zbog čega su fotografije sa Lefkade postale jedan od najprepoznatljivijih prizora grčkog ljetovanja.

Takođe je veoma popularna među ljubiteljima jedrenja, vindsurfinga i drugih sportova na vodi.

Zakintos – plaže, noćni život i kornjače

Zakintos je jedno od najposećenijih jonskih ostrva. Pored čuvenih plaža i tirkiznog mora, ostrvo je poznato po morskim kornjačama Caretta caretta, koje se gnezde na njegovim plažama.

Južni dijelovi ostrva nude veliki broj hotela, restorana i mesta za izlazak, pa je Zakintos dobar izbor i za mlađe turiste koji žele življi odmor.

Zakintos

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Egejsko more – od mirnih ostrva do najpoznatijih ljetovališta Grčke

Egejsko more ima daleko veći broj ostrva i samim tim mnogo raznovrsniju ponudu. Ovde se nalaze Kikladi, Dodekanezi, sjevernoegejska ostrva, kao i brojne druge grupe i pojedinačna ostrva.

To znači da u istom moru možete pronaći Mikonos sa svjetski poznatim noćnim životom, Naksos sa dugim porodičnim plažama, Rodos sa velikim hotelskim kompleksima ili Samotraki sa divljim planinskim pejzažima.

Hios – srednjovjekovna sela i čuvena mastika

Hios je jedno od najinteresantnijih ostrva sjevernog Egeja. Posebno je poznat po proizvodnji mastike, prirodne smole koja se tradicionalno dobija iz stabala na jugu ostrva.

Sela u kojima se mastika proizvodi vekovima zadržala su neobičnu srednjovekovnu arhitekturu i predstavljaju jednu od najvećih turističkih atrakcija ostrva. Hios je dobar izbor za turiste koji žele autentičniju Grčku i manje gužve.

Lezbos – priroda, masline i uzo

Lezbos privlači putnike koji više cene prirodu i lokalni život nego velike turističke komplekse. Jedna od najvećih atrakcija je čuvena Okamenjena šuma, gdje se mogu videti fosilizovana stabla stara milionima godina.

Ostrvo je poznato i po proizvodnji maslinovog ulja i uza, dok mesta poput Molivosa čuvaju tradicionalnu arhitekturu i mirniju atmosferu.

Samotraki – za ljubitelje divlje prirode

Samotraki se znatno razlikuje od klasične predstave o grčkom ostrvu. Umesto velikih turističkih kompleksa, ovde dominiraju planine, vodopadi, prirodni bazeni i pješačke staze.

Najviši vrh Saos jedan je od najviših ostrvskih vrhova u Egeju, a ljubitelji istorije mogu posjetiti Svetilište velikih bogova, jedno od značajnih religijskih mjesta antičkog svijeta.

Tasos – popularan izbor turista iz regiona

Tasos je jedna od najpoznatijih grčkih destinacija za turiste koji dolaze automobilom. Ostrvo kombinuje guste borove šume, planinska sela i brojne plaže sa čistom vodom.

Među najpoznatijim mestima su prirodni bazen Đola, drevna Agora i tradicionalno selo Teologos.

Gdje je bolje ljetovati sa djecom?

Ako putujete sa malom decom, izbor plaže često je važniji od samog ostrva. U Egejskom moru posebno se izdvaja Naksos, čija zapadna obala ima duge peščane plaže sa veoma postepenim ulaskom u vodu.

More je plitko na većoj udaljenosti od obale, što je pogodno za porodice sa malom djecom.

I Rodos ima veliki izbor organizovanih plaža, porodičnih hotela, šetališta i sadržaja namenjenih djeci.

Sa druge strane, pojedine plaže Jonskog mora veoma brzo postaju duboke i imaju šljunak, što nekim porodicama može manje odgovarati. To, naravno, ne važi za svaku plažu – i na Krfu, Zakintosu i drugim jonskim ostrvima postoji veliki broj mirnih i plitkih uvala.

Gdje je more ljepše – Jonsko ili Egejsko?

Ovo je vjerovatno pitanje na koje nema jednog tačnog odgovora.

Jonsko more je čuveno po izuzetno intenzivnim plavim nijansama i neverovatnoj prozirnosti vode, posebno uz bijele litice Lefkade, Kefalonije i Zakintosa.

U Egejskom moru češće se sreću tirkizne i zelenkaste nijanse, naročito u plitkim zalivima sa svijetlim peskom.

Utisak o boji vode, međutim, zavisi i od dubine, vrste morskog dna, sunčeve svetlosti i vremenskih uslova.

Author: Nicolas Economou Copyright: Nicolas Economou/NurPhoto Description: Sandy Beach and beach bar with sunbeds and umbrellas called Tortuga at Sithonia peninsula, Halkidiki, Greece on 17th July 2019. The beach with the crystal clear clean seawater under the summer sun with tourists and visitors from around the world swimming, sunbathing - tanning and relaxing in the turquoise Mediterranean water of Aegean Sea, as Chalkidiki attracts worldwide tourism because of the hotel infrastructure and nature. The beach is in a beautiful natural point below the shadow of Pine trees forest and Kelifos island is visible. The location is between Lagomandra and Tripotamos near Nikiti and Neos Marmaras. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) Software:Adobe Photoshop Lightroom 6.5.1 (Windows) Created: 2019:07:17 14:08:40

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Gdje je voda toplija?

Temperature mora tokom ljeta su prilično slične, ali lokalni uslovi mogu da naprave razliku.

Na mnogim egejskim ostrvima postoje duge i plitke plaže čija se voda brže zagrijava na suncu. Na jonskoj obali more je na brojnim mjestima dublje već blizu obale, zbog čega voda može djelovati nešto svježije.

Ipak, mnogo više od izbora mora na temperaturu će uticati konkretna plaža, dubina zaliva, vjetar i period u kojem putujete.

Egejsko more je bolje za aktivan odmor

Za turiste koji žele vindsurfing i druge sportove na vodi, Egejsko more ima veliku prednost. Ljetnji vjetar meltemi stvara veoma dobre uslove za jedrenje i vindsurfing, naročito na Parosu i Naksosu, pišu Novosti.

Na brojnim ostrvima mogu se iznajmiti kajaci i istraživati morske pećine, dok je zbog čiste vode snorkeling popularan gotovo svuda.

Koje more onda izabrati?

Izaberite Jonsko more ako želite:

bujno zelenilo i dramatične litice;

veoma plavo i prozirno more;

venecijansku arhitekturu;

ostrva poput Krfa, Lefkade, Kefalonije i Zakintosa;

kombinaciju plaža, prirode i mirnijih mesta.

Izaberite Egejsko more ako želite:

veći izbor ostrva i različitih tipova odmora;

duge peščane plaže pogodne za decu;

bijelo-plava kikladska sela;

više mogućnosti za vindsurfing i jedrenje;

izbor od mirnih ostrva do mesta sa bogatim noćnim životom.

U konačnom izboru nema pobjednika. Jonsko more će verovatno više oduševiti one koji traže dramatične pejzaže, zelenilo i spektakularne nijanse plave, dok Egejsko more nudi veći izbor i lakše je pronaći ostrvo prilagođeno gotovo svakoj vrsti turista.

Najbolji izbor zato nije pitanje koje je more "ljepše", već kakav odmor želite da provedete u Grčkoj.