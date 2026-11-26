Snažan pasoš omogućava lakša putovanja, pristup većem broju zemalja i veću slobodu kretanja, ali da li to automatski znači i srećniji život?

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Novo istraživanje koje obuhvata 50 država pokazuje da snaga pasoša nije uvijek povezana sa zadovoljstvom građana, a da su sloboda, kvalitet života i lični izbori često važniji od mogućnosti putovanja bez viza.

Moćan pasoš može da otvori vrata gotovo svakom dijelu svijeta, ali to ne znači nužno da njegov vlasnik živi srećnije. Upravo na tu vezu ukazuje novi indeks "Happy Passports Index", koji rangira 50 zemalja na osnovu kvaliteta života, ličnih sloboda, mogućnosti putovanja i ekonomskog blagostanja njihovih stanovnika.

Istraživanje je sprovela kompanija "Global Citizen Solutions", koja se bavi savjetovanjem u oblasti migracija, boravišnih dozvola i sticanja državljanstva.

Za razliku od tradicionalnih rang-lista koje snagu pasoša mjere prvenstveno brojem destinacija dostupnih bez vize, ovaj indeks pokušava da pruži širu sliku o tome koliko su ljudi zadovoljni životom u zemlji čiji pasoš posjeduju.

U obzir su uzeti zadovoljstvo životom, građanske slobode, mogućnost donošenja ličnih odluka, sloboda putovanja, prihodi, očekivani životni vijek i bezbjednost. Svaka država dobila je ukupnu ocjenu do 100 poena.

Nordijske zemlje na vrhu liste

Nordijske države ponovo su se našle među najbolje rangiranima, što nije iznenađenje s obzirom na visok nivo zadovoljstva životom, razvijene institucije i širok spektar građanskih sloboda.

Finska zauzela je prvo mjesto sa 93,2 poena od mogućih 100. Slijede Island sa 92,4 i Danska sa 92,1 poenom.

Norveška je na četvrtom mjestu sa 89,3 poena, dok je Švedska zauzela šestu poziciju sa 88,2 poena.

Između njih se našla Švajcarska, koja je sa 88,3 poena zauzela peto mjesto, zahvaljujući kombinaciji visokog životnog standarda, ekonomskog blagostanja i snažnog pasoša.

Ipak, istraživanje pokazuje da bogatstvo i mogućnost putovanja bez viza nisu garancija visokog plasmana.

Snažan pasoš ne znači nužno i srećan život

Singapur je najbolji primjer za to. Ova država ima najveće prihode i najduži očekivani životni vijek u dobrom zdravlju među posmatranim zemljama, kao i najmoćniji pasoš u istraživanom uzorku. Ipak, zauzela je tek deseto mjesto u ukupnom plasmanu.

Razlog su slabiji rezultati u kategorijama zadovoljstva životom, gde je na 23. mjestu, i sloboda u sopstvenoj zemlji, gdje zauzima 30. poziciju.

Sličan primjer je Velika Britanija. Iako britanski pasoš omogućava pristup velikom broju destinacija širom svijeta, zemlja je tek na 29. mjestu od 50 država kada je riječ o osjećaju građana da slobodno mogu da donose odluke o sopstvenom životu, kao i po pitanju građanskih sloboda.

Zbog toga je Velika Britanija završila na 17. mjestu ukupne liste.

"Najsrećnije zemlje uglavnom imaju i snažne pasoše, ali to nije uvek slučaj. Kod bogatijih država zadovoljstvo životom mnogo je snažnije povezano sa slobodom nego sa snagom pasoša. Pasoši omogućavaju nešto drugo - slobodu izbora izvan državnih granica", izjavila je doktorka Laura Madrid, vodeća istraživačica u kompaniji "Global Citizen Solutions".

Više mogućnosti za putovanja ne znači i veće zadovoljstvo

Istraživanje je pokazalo da je među bogatijim državama sloboda pojedinca da samostalno odlučuje o svom životu mnogo snažnije povezana sa zadovoljstvom nego snaga pasoša ili visina prihoda.

Malta, Portugal, Japan, Kipar, Malezija, Španija i Grčka ostvaruju dobre rezultate kada je riječ o mogućnostima putovanja i očekivanom životnom vijeku u dobrom zdravlju, ali njihovi stanovnici prijavljuju niži nivo zadovoljstva životom.

Svih sedam država bolje su rangirane na ukupnoj listi nego kada se posmatra isključivo zadovoljstvo građana sopstvenim životom.

Portugal je posebno zanimljiv primjer: zauzima 21. mjesto u ukupnom plasmanu, ali tek 39. poziciju kada je riječ o tome kako građani ocjenjuju sopstveni život.

Rezultati tako ukazuju da mogućnost putovanja u veliki broj zemalja bez vize ne znači automatski i bolji kvalitet života u sopstvenoj zemlji.

Zašto je ravnoteža važnija od bogatstva?

Novi Zeland, Australija i Malta našli su se u gornjoj polovini liste prema većini kriterijuma, iako nisu među deset najboljih ni po visini prihoda ni po snazi pasoša.

Novi Zeland je, na primjer, tek na 25. mjestu prema prihodima, ali je ukupno osmi na listi.

Zajedničko ovim državama jeste relativno ujednačen rezultat u različitim kategorijama, umesto izuzetno visokog rezultata samo u jednoj oblasti.

To potvrđuju i primjeri Kostarike, Urugvaja, Meksika, Paname, Brazila, Izraela i Saudijske Arabije. Ove zemlje ostvaruju dobre rezultate u kategoriji zadovoljstva životom uprkos tome što njihovi pasoši ne pružaju jednaku slobodu putovanja kao pasoši najrazvijenijih država.

Istraživanje tako ukazuje da kvalitet života ne zavisi samo od ekonomskog položaja ili mogućnosti putovanja, već i od ličnih sloboda, bezbednosti i opšteg osećaja zadovoljstva.

Happy Passports Index 2026: Deset najbolje rangiranih zemalja

Ukupan broj poena od mogućih 100, uz rezultate u četiri kategorije:

1. Finska - 93,2 poena

2. Island - 92,4 poena

3. Danska - 92,1 poen

4. Norveška - 89,3 poena

5. Švajcarska - 88,3 poena

6. Švedska - 88,2 poena

7. Holandija - 86,2 poena

8. Novi Zeland - 84,4 poena

9. Austrija - 83,8 poena

10. Singapur - 82,8 poena

Prema rezultatima indeksa, najbolje rangirane zemlje nisu nužno one sa najvećim prihodima ili najmoćnijim pasošima, već države koje uspjevaju da usklade ekonomsko blagostanje, lične slobode, bezbednost i zadovoljstvo građana.

Poruka istraživanja je da vrijednost pasoša ne treba posmatrati samo kroz broj zemalja u koje se može putovati bez vize, već i kroz kvalitet života i slobode koje građani uživaju u sopstvenoj zemlji.

(EUpravo zato)