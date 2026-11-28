Božićni market u Budimpešti, koji traje od 23. novembra do 1. januara, zauzeo je prvo mjesto na listi.

Izvor: Laszlo Szirtesi/Shutterstock

Miris kuvanog vina, pečenih kestena i tradicionalnih specijaliteta, hiljade lampica i bogato ukrašeni gradski trgovi svake zime privlače turiste širom Evrope. Međutim, za uživanje u prazničnoj atmosferi ne morate da izdvojite čitavo bogatstvo, a neke od najisplativijih destinacija nalaze se nedaleko od nas.

Prema istraživanju britanske avio-kompanije EasyJet za zimsku sezonu 2026. godine, Budimpešta je najbolje rangirana destinacija kada je riječ o odnosu cijene i sadržaja na božićnim marketima. Slijede Prag i Minhen, dok se Beč, tradicionalno jedna od omiljenih prazničnih destinacija, našao tek na osmom mjestu. Prilikom sastavljanja liste analizirane su cijene kuvanog vina, klizanja, avionskih karata i turističkih aranžmana koji obuhvataju tri noćenja.

Evo kako izgleda advent u Budimpešti:

Vidi opis Budimpešta ima najisplativiji božićni market i besplatno klizanje: Beč više nije prvi izbor za advent Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Laszlo Szirtesi/Shutterstock Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Kurka Geza Corey/Shutterstock Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: csikiphoto/Shutterstock Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Ungvari Attila/Shutterstock Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Ungvari Attila/Shutterstock Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Balate.Dorin/Shutterstock Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mazur Travel/Shutterstock Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mazur Travel/Shutterstock Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: ZenitX/Shutterstock Br. slika: 9 9 / 9 AD

Budimpešta odnijela titulu, klizanje besplatno

Božićni market na trgu Verešmarti u Budimpešti, koji traje od 23. novembra do 1. januara, zauzeo je prvo mjesto na listi.

Kuvano vino može se pronaći po cijeni od 1.500 forinti, odnosno oko četiri evra, dok je na raspolaganju i besplatno klizanje. Posjetioci mogu da uživaju u tradicionalnom gulašu, langošu, zanatskim radionicama i svjetlosnim projekcijama.

Na drugom mjestu našao se Prag, gdje kuvano vino košta oko 3,30 evra, dok je treće mjesto pripalo Minhenu, sa više od 130 tradicionalnih prazničnih štandova.

Ljubljana ispred Beča

Slovenačka prijestolnica zauzela je šesto mjesto. Kuvano vino u Ljubljani može se kupiti za 3,50 evra, dok klizanje košta šest evra.

U Beču, poređenja radi, za čašu kuvanog vina potrebno je izdvojiti najmanje pet evra, a za klizanje deset evra.

Advent u Beču:

Deset najisplativijih božićnih marketa u Evropi

Razlike u cijenama na evropskim božićnim marketima prilično su velike. Dok u pojedinim gradovima čaša kuvanog vina košta svega tri evra, u drugim je za isti užitak potrebno izdvojiti više nego dvostruko. Dodatnu uštedu donosi i besplatno klizanje, koje nude pojedine destinacije.

Budimpešta, Mađarska - kuvano vino od četiri evra, dok je klizanje besplatno.

- kuvano vino od četiri evra, dok je klizanje besplatno. Prag, Češka - kuvano vino od 3,30 evra, uz mogućnost besplatnog klizanja.

- kuvano vino od 3,30 evra, uz mogućnost besplatnog klizanja. Minhen, Njemačka - kuvano vino od četiri evra, a klizanje od osam evra.

- kuvano vino od četiri evra, a klizanje od osam evra. Ženeva, Švajcarska - kuvano vino od sedam evra, ali je klizanje besplatno.

- kuvano vino od sedam evra, ali je klizanje besplatno. Berlin, Njemačka - kuvano vino od 4,50 evra, uz besplatno klizanje.

- kuvano vino od 4,50 evra, uz besplatno klizanje. Ljubljana, Slovenija - kuvano vino od 3,50 evra, dok klizanje košta od šest evra.

- kuvano vino od 3,50 evra, dok klizanje košta od šest evra. Kopenhagen, Danska - kuvano vino od 7,40 evra, dok je klizanje dostupno uz plaćenu ulaznicu.

- kuvano vino od 7,40 evra, dok je klizanje dostupno uz plaćenu ulaznicu. Beč, Austrija - kuvano vino od pet evra, a klizanje od deset evra.

- kuvano vino od pet evra, a klizanje od deset evra. Nirnberg, Njemačka - kuvano vino od 4,50 evra, dok klizanje košta od 6,50 evra.

- kuvano vino od 4,50 evra, dok klizanje košta od 6,50 evra. Strazbur, Francuska - kuvano vino od svega tri evra, najjeftinije među rangiranim destinacijama, dok klizanje košta od sedam evra.

Iako Budimpešta predvodi listu prema ukupnom odnosu cijene i sadržaja, ljubitelji kuvanog vina najpovoljnije će proći u Strazburu, Pragu i Ljubljani.

Sa druge strane, besplatno klizanje u Budimpešti, Pragu, Ženevi i Berlinu predstavlja dodatnu priliku za uštedu tokom prazničnog putovanja, piše Telegraf.

(Mondo)