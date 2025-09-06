Pogledali smo najavu za film Orkanski visovi: Užasne eksplicitne scene uništile adaptaciju romana

Orkanski visovi su adaptacija istoimenog romana, a mnogi su saglasni da je priča otišla u potpuno drugačijem smjeru, kako to obično biva sa filmovima i knjigama.

Prvi trejler za novu filmsku adaptaciju "Orkanskih visova" objavljen je u srijedu i odmah je izazvao lavinu komentara na internetu zbog, kako kažu korisnici, nepotrebno se*sualizovanog tona.

Obožavaoci književnog klasika Emili Bronte iz 1847. godine oštro su kritikovali nadolazeći film rediteljke Emerald Fenel, poznate po ostvarenju "Promising Young Woman". Zamjerke se kreću od izbora glumaca – Margot Robi i Džejkoba Elordija, pa sve do činjenice da originalnu muziku potpisuje pop zvijezda Čarli Iks Iks.

Očigledne nedosljednosti sa romanom

Radnja se fokusira na burnu romansu između Hitklifa (Elordi) i njegove usvojene sestre Ketrin Ernsou (Robi). Obožavaoci su odmah uočili nedosljednosti u odnosu na izvorni materijal, a posebno im je zasmetao izbor glumaca.

Ističu da je Margot Robi znatno starija od tinejdžerke Ketrin iz knjige, dok Elordi ne odgovara opisu Hitklifa, čija rasa u romanu nikada nije eksplicitno navedena, ali je predstavljen kao "tamnoput". U adaptaciji iz 2011. godine, na primjer, taj lik je prikazan kao crnac.

Mnogi strahuju da će složene teme romana – poput nasilja, okrutnosti, društvenih klasa i pitanja rase – biti zanemarene u korist atraktivnih kadrova dvoje glavnih glumaca. Simbolično, film bi trebalo da bude objavljen na Dan zaljubljenih.

Brutalne kritike i poređenja sa 50 nijansi sive

Ovo nije prvi put da se Emerald Fenel suočava sa sličnim kritikama. Njen film "Saltburn" iz 2023. godine bio je na meti zamjerki zbog sličnosti sa filmom "The Talented Mr. Ripley", ali bez njegove dubine. Zato su korisnici društvenih mreža spremno uputili brutalne komentare i na račun Orkanskih visova.

"Cijenim što su Orkanski visovi pod navodnicima u uvodnoj špici", našalio se jedan korisnik Redita.

Ipak, bilo je i onih koji su pohvalili vizuelni aspekt:

"To je predivna kinematografija. Korekcija boja je luda ovde. Emerald zna kako da film učini lijepim. I tu ću stati, lol", napisao je drugi gledalac.

Možemo se složiti u jednom. Zašto reditelji današnjice sve više stavljaju u prvi plan brutalne eksplicitne scene, odnose između usvojenih braće i sestara, nekada čak i inceste. Da li to "kupuje" gledanost i privlači publiku. Svakako, nekada je bespotrebno i samim tim se uništava originalnost, kao u ovom slučaju, romana koji mnogi obožavaju.

