Pet mini-serija gdje je svaka epizoda 10/10: Na listi potresna priča o dječaku ubici i tragedija koja je slomila Evropu

Izdvojili smo ostvarenja od samo nekoliko epizoda koja se gledaju u cugu, a scenario, priča, obrti, način snimanja... savršeni su od prve do posljednje klapne.

Izvor: printscreen/youtube/HBO/

Neke od najboljih televizijskih serija ikada snimljenih imaju svega deset ili manje epizoda, a svaka od njih djeluje kao savršeno zaokružena cjelina – bez slabog mjesta od početka do kraja, što, priznaćete, nije lak zadatak.

Ipak, samo mali broj njih uspio je da u isto vrijeme osvoji i kritiku i publiku. Naravno, kada je riječ o serijama, ukusi su uvijek subjektivni – ono što je nekome remek-djelo, drugome može biti precjenjeno. Ipak, većina gledalaca složiće se da su mini-serije sa ove liste izuzetne, jer svaka njihova epizoda zaslužuje čistu desetku.

5. Band Of Brothers

Band of Brothers serija trejler Izvor: Youtube / HBO UK

HBO mini-serija prati grupu američkih vojnika, "Easy Company", od njihovog obučavanja pa sve do kraja Drugog svjetskog rata. Gledaoci prate njihova prijateljstva, strahove i gubitke dok prolaze kroz najteže bitke, od Normandije do Njemačke. Iako je ratna priča, u fokusu su ljudi – njihova lojalnost, hrabrost i slabosti. Serija je nastala po istinitoj priči, uz pomoć Stivena Spilberga i Toma Henksa, zbog čega je veoma autentičnosta i isprepletana emocijom.

Definitivno je pogledati jer spaja epsku istoriju i intimnu ljudsku dramu, a retko koja ratna serija uspjeva da to uradi tako snažno i iskreno.

4. The Haunting Of Hill House

THE HAUNTING OF HILL HOUSE Official Trailer Izvor: YouTube

Ovo nije tipična horor serija – više je porodična drama sa duhovima. Prati petoro braće i sestara koji su odrasli u ukletoj kući, a sada, kao odrasli, pokušavaju da se suoče sa traumama iz detinjstva. Serija se majstorski poigrava vremenom – prošlost i sadašnjost se prepliću, otkrivajući postepeno sve tajne kuće i likova. Ima jezivih scena, ali i mnogo emocija, tuge i ljubavi.

3. Chernobyl

Chernobyl (2019) | Official Trailer Izvor: YouTube

Kao što ime kaže, ovo je potresna priča o nuklearnoj katastrofi u Černobilju 1986. godine. Serija prikazuje kako je došlo do eksplozije, haos koji je uslijedio i herojske napore ljudi koji su pokušavali da spreče još veću tragediju. Nema tu mnogo efekata – horor dolazi iz činjenice da se sve zaista dogodilo. Gluma, scenario i atmosfera su gotovo dokumentarni, ali istovremeno duboko ljudski.

2. Adolescence

"Adolescence" serija Izvor: YouTube

Mini britanska serija od četiri epizode o kojoj mjesecima nismo prestajali da pričamo zasluženo je na listi, i prati trinaestogodišnjeg dečaka Džejmija Milera, koji je uhapšen pod sumnjom da je ubio svoju školski drugaricu.

Tokom serije pratimo kako njegova porodica, psihološkinja i detektiv pokušavaju da razumiju šta se zaista desilo i šta je natjeralo Džejmija na taj korak.

Sve epizode snimljene su u jednom neprekidnom kadru, čime se stvara intenzivna atmosfera, a sama serija istražuje teme kao što su mladalačka agresija, uticaj društvenih mreža i muškog toksičnog identiteta, ali i porodica koja se suočava sa noćnom morom svakog roditelja.

1. Angels In America

Angels in America, trejler Izvor: YouTube

Ova višeslojna mini-serija smještena je u osamdesete, u vreme kada je AIDS kriza tek počinjala. Prati nekoliko likova – gej muškarca koji se razboljeva, njegovog partnera, konzervativni bračni par i kontroverznog advokata Roja Kona – dok se njihovi životi prepliću kroz bol, religiju, politiku i potragu za smislom. Pojavljuju se i anđeli, ali na način koji više otvara pitanja nego što daje odgovore.

Ostvarenje koje definitivno treba da se nađe na vašoj bindž listi jer je jedno od najdubljih i najhrabrijih TV dela ikada – serija koja i poslije 20 godina govori o ljudskosti, empatiji i vjeri u promjenu.

(/MONDO)