Novi Netfliks hit sa ocjenom 100% pokosio konkurenciju: Squid Game i Shōgun kombinacija bolja i od Witcher-a

Novi Netflix hit Last Samurai standing sa ocjenom 100% premašio sve ostale

Nakon što su serije "Squid Game" i "Shōgun" osvojile svet, Netflix je izbacio novi japanski naslov koji spaja ono najbolje iz oba hita. Riječ je o originalnoj seriji "Last Samurai Standing", koja se savršeno uklopila i kao svojevrsni pratilac filmske adaptacije Kingovog "The Running Man", koji je stigao u bioskope iste nedelje.

O čemu se radi u seriji?

"Last Samurai Standing" serija zasnovana je na romanu Šoga Imamure, i prati priču o samuraju koji biva uvučen u brutalnu igru preživljavanja nakon što misteriozna organizacija otme njegovu porodicu. Da bi ih spasao, primoran je da učestvuje u seriji smrtonosnih dvoboja protiv najboljih ratnika iz različitih krajeva Japana.

Svaka borba otkriva novi sloj zavere, a glavni junak postepeno shvata da je čitav turnir povezan sa političkim intrigama i starim feudalnim rivalstvima. Serija kombinuje napetu akciju, emotivnu dramu i istorijski ambijent, uz spektakularne koreografije borbi. Kako se približava finalu, junak mora da odluči da li će slediti put časti ili učiniti sve što je potrebno da sačuva svoju porodicu – bez obzira na cijenu.

Pogledajte trejler:

Najgledanija od 16. novembra

Prema podacima FlixPatrola, serija je 16. novembra zauzela prvo mesto na globalnoj Netflix top-listi, prestigavši brojne već etablirane hitove.

Odmah po izlasku dobila je odlične kritike, te i dalje stoji na savršenih 100% na Rotten Tomatoesu. Inače, ovaj projekat nastajao još prije nego što je "Squid Game" postao globalni fenomen, a kritičari ga opisuju kao "izuzetnu, vrhunsku akcionu seriju, koja se izdvaja jedinstvenom istorijskom premisom i impresivnim kaskaderskim sekvencama".

"Last Samurai Standing" prestigao "The Witcher"

"Last Samurai Standing" je svojom ubedljivom pobedom na globalnoj Netflix listi, ostavio iza sebe naslove poput "The Beast in Me" i "The Witcher". Serija se nada da će dostići nivo popularnosti svojih prethodnika sa kojima je porede. "Squid Game" je postao mnogo veći hit nego što je Netflix očekivao, a svoj trosezonski put završio je ranije ove godine. "Shōgun" je bio ogroman rizik za FX, ali se ispostavilo da je riječ o punom pogotku: ne samo da je oborio rekorde gledanosti, već je postao i jedna od najnagrađivanijih serija prošle godine.

