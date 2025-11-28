Kreatori "Stranger things" otkrili 4 ključne epizode: Njih morate pogledati pred finale, ovo je svima promaklo

Ako nemate vremena da odgledate sve "Stranger Things" epizode, kreatori hit serije, braća Dufer su nam ljubazno ponudila prečicu.

Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix

Iako je publika opsjednuta serijom "Stranger Things" još otkako se horor avantura smještena u osamdesete pojavila 2016. godine, mnoge godine koje su prošle između sezona, kao i epizode koje su često prenatrpane događajima i kompleksnim skrivenim detaljima, znače da može biti teško sjetiti se svih detalja brojnih zamršenih zapleta.

Koja je razlika između demogorgona i Mind Flayera? Kako je Barb umrla? Odakle se pojavio Vekna? Kako funkcionišu moći Jedanaest (Mili Bobi Braun)? Kako je Vil Bajers (Noah Schnapp) izašao iz misterioznog "Upside Down"-a? Zašto je Maks (Sadie Sink) u komi? I gdej se, uopšte, sada nalazi Hoper?

Prisjetimo se nekih od kadrova:

Srećom, ljudi koji vode seriju znaju da je praćenje ogromne količine mitologije "Stranger Things"-a koju su uveli, gotovo nemoguć zadatak - čak i onda kada nisu prošle četiri godine od posljednje sezone.

U razgovoru za The Hollywood Reporter, kreatori hit serije, braća Dufer pokušala su da smanje masivno trajanje serije od 35 sati na nešto pristupačnije, izdvajajući četiri ključne epizode koje preporučuju fanovima da ponovo pogledaju pred finalnu sezonu.

To su:

"Will the Wise" (sezona 2, epizoda 4)

"The Spy" (sezona 2, epizoda 6)

"Massacre at Hawkins Lab" (sezona 4, epizoda 7)

"The Piggyback" (sezona 4, epizoda 9)

Činjenica da se sve ove "obavezne" epizode nalaze samo u dve od četiri sezone serije je svakako zanimljiv izbor, i vjerovatno pomalo nezgodan komentar o tome koliko je priča postala glomazna tokom godina.

Zašto su ove epizode ključne?

1. "Will the Wise" (Sezona 2, Epizoda 4)

Ova epizoda je ključna jer pokazuje kako Vil Bajers još uvek pati od posledica boravka u Upside Down-u i kako njegova veza sa ostalim likovima postaje centralna za radnju sezone. Takođe, razvija misteriozne elemente o Mind Flayeru i postavlja temelje za kasnije sukobe.

2. "The Spy" (Sezona 2, Epizoda 6)

Ova epizoda je bitna zbog otkrivanja prikrivenih planova i izdaja, kao i zato što Eleven (Jedanaest) i ostatak ekipe istražuju tajne koji vode do Mind Flayera. Fokusira se na razvoj likova i napetost koja održava misterioznu atmosferu serije.

Prisetimo se 4. sezone:

3. "Massacre at Hawkins Lab" (Sezona 4, Epizoda 7)

Ova epizoda je jedna od najdramatičnijih u seriji, sa ključnim obrtima u radnji i otkrivanjem tajni vezanih za laboratoriju u Houkinsu. Tu su momenti koji mijenjaju dinamiku između glavnih likova i koji direktno povezuju prošle događaje sa finalnom sezonom.

4. "The Piggyback" (Sezona 4, Epizoda 9)

Ova epizoda je vrhunac četvrte sezone, sa intenzivnom akcijom i emocionalnim momentima. Osvjetljava motive Vekne i vodi do ključnih scena koje postavljaju osnovu za finalnu sezonu. Takođe, prikazuje kako moći Eleven funkcionišu i kako se likovi međusobno povezuju u borbi protiv mračnih sila.