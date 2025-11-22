logo
Špijunska drama proglašena najboljom TV serijom svih vremena stigla na Netfliks: Savršena za vikend bindžovanje

Autor N.D. Izvor mondo.rs
UPOZORENJE: Tekst može sadržati spojlere. Kler Dejns i Demijan Luis glume u Emijem nagrađenoj špijunskoj seriji "Homeland", koja je sada dostupna za strimovanje na Netfliksu.

Homeland serija na Netfliksu Izvor: YT/WatchMojo.com

Gledaoci Netfliksa koji traže savršenu seriju za vikend bindžovanje mogu da se obraduju, jer je striming platforma nedavno dodala svih osam sezona Emijem nagrađene špijunske serije "Homeland".

Priča o mački i mišu, adaptirana od Hauarda Gordona ("24", "Dosije X") i Aleksa Ganse ("24", "Dousonov potok"), prati Kler Dejns kao CIA agentkinju koja sumnja da se vraćeni ratni zarobljenik (Demijan Luis) udružio sa svojim zarobljivačima u terorističkom planu protiv Amerike.

Pogledajte najšokantnije momente iz serije:

Homeland serija 10 najšokantnijih momenata
Izvor: Youtube / WatchMojo.com

Za sve koji su obožavali Netfliksov najnoviji triler "The Beast in Me", i potpuno bili očarani Dejnsovom izvedbom autorke koja postaje opsednuta svojim komšijom, "Homeland" bi trebalo da bude sljedeća serija na vašoj listi za gledanje. Glumica je za ulogu CIA agentkinje Keri Metison dobila široko priznanje od publike i kritičara, a nagrađena je i Emijem i Zlatnim globusom.

Pored toga, sa osam sezona za uživanje, ovog vikenda nećete morati da napuštate svoj kauč. Ali pre nego što počnete binge-gledanje, evo šta sve treba da znate...

O čemu se radi u Homeland-u?

Serija, koja je emitovana od 2011. do 2020. godine, prati analitičarku CIA Keri Metison, koja postaje uvjerena da je odlikovani ratni zarobljenik preokrenut i sada radi za Al-Kaidu.

Kada je marinac, narednik Nikola Brodi, pronađen živ nakon sedam godina nestanka u akciji, dočekan je kao heroj po povratku u SAD. Ali CIA agentkinja Metison je uvjerena da su obavještajne informacije koje su dovele do njegove spasavanja zapravo zamka, i da Brodi može biti povezan sa terorističkim planom Al-Kaide protiv Sjedinjenih Država. Može li Keri da razotkrije zavjerenički plan prije nego što bude prekasno?

Šta su kritičari i gledaoci rekli o seriji?

Hvaljena serija je veliki hit i među gledaocima i među kritičarima, a osvojila je Emija 2012. za Izvanrednu dramsku seriju, Zlatni globus za najbolju dramu, kao i Emije za najboljeg glavnog glumca i glavnu glumicu za Dejmena Luisa i Kler Dejns, redom.

Pored toga, serija je 2023. godine zauzela mjesto na listi 100 najvećih Tv serija svih vremena prema magazinu Variety, dok su gledaoci na društvenim mrežama hvalili seriju kao "najbolju Tv seriju svih vremena" i "apsolutno fenomenalnu".

Na čemu se zasniva Homeland?

Serija je slobodno zasnovana na izraelskoj televizijskoj seriji "Gideona Rafa Prisoners of War" ("Ratni zarobljenici") i fokusira se na američkog vojnika koji je zarobljen tokom invazije na Irak 2003. godine. Takođe, postoje dva prednastavka romana Endrua Kaplana, "Homeland: Carrie's Run" i "Homeland: Saul's Game", koja su objavljena tokom treće i četvrte sezone serije.

 Da li ste gledali Homeland ili tek planirate?

serija netflix drama

