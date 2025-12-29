Otkrivena mračna tajna "Grinča": Jeziv razlog zbog kog je Džimu Keriju bio potreban stručnjak za mučenje

Džim je tumačio legendarnog zelenog mrguda Grinča, Božiću nenaklonjenog lika u omiljenom filmu iz 2000. godine.

Holivudska zvijezda Džim Keri govorio je o tome zašto mu je bila potrebna pomoć stručnjaka za mučenje tokom snimanja filma "Kako je Grinč ukrao Božić".

Džim, koji danas ima 63 godine, tumačio je legendarnog zelenog, Božiću nenaklonjenog lika u filmu iz 2000. godine. Iako je film danas pravi praznični klasik, uloga Grinča bila je izuzetno fizički zahtjevna za igranje.

Džoš Rajan Evans u "Kako je Grinč ukrao Božić" Izvor: YouTube

"Dao mi je čitav niz savjeta šta mogu da radim kada počnem da pucam i gubim kontrolu. Na primjer, da se udaram što jače mogu po nozi. Da imam prijatelja kome vjerujem i da njega udarim u ruku. Da jedem sve što mi se nađe pred očima. Da mijenjam obrasce u prostoriji. Ako je televizor uključen u trenutku kada počnem da se gubim, da ga ugasim i uključim radio", ispričao je Keri.

"Da pušim cigarete koliko god je moguće. Postoje fotografije na kojima, maskiran kao Grinč, sjedim u rediteljskoj stolici sa dugim držačem za cigarete. Morao sam da imam taj držač, jer bi se dlaka od jaka zapalila ako bi cigareta bila previše blizu."

Na drugom mjestu u razgovoru, Džim je opisao da je Grinčov kostim bio napravljen od "dlake od jaka koja užasno svrbi", koja ga je, nažalost, "izluđivala tokom cijelog dana".

Dodatni izazovi bili su i učenje kako da govori sa Grinčovim vještačkim zubima, kao i kontaktna sočiva koja su mu ograničavala vid. Uz to, nošenje Grinčovih "deset inča dugih" prstiju značilo je da Džim uopšte nije mogao da dodirne svoje lice.

Film, čiji je narator bio ser Entoni Hopkins, imao je i impresivnu glumačku postavu u kojoj su bili Tejlor Momsen, Kristin Baranski, Moli Šenon i Džefri Tambor.

Sve to dolazi u trenutku kada su Džim i Tejlor, danas 32-godišnjakinja koja je tumačila Sindi Lu Hu, u novembru podijelili dirljiv trenutak na crvenom tepihu - 25 godina nakon izlaska filma. Par je viđen kako se smije i grle na ceremoniji prijema u Rokenrol kuću slavnih 2025. godine u Los Anđelesu. Bio je to prvi put da su se zvijezde vidjele još od zajedničkog rada na hit filmu, koji je premijerno prikazan u novembru 2000. godine.

"Nismo se vidjeli još od Grinča", rekao je Džim novinarima, a Tejlor je dodala: "Da, prošlo je 25 godina. Ovo je ludo."

Oboje su prisustvovali ovom istorijskom događaju povodom uvođenja benda Soundgarden u Rokenrol kuću slavnih, piše Daily Mail.

