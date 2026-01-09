"Stranger Things" više nije najgledanija serija: Limitirani triler urnisao konkurenciju i oduševio Srbe

Radnja napetog trilera "Run Away" privukla je gledaoce budući da svaka epizoda drži pažnju i serija se bindžuje u danu.

Samo nekoliko dana nakon svjetske premijere dugo iščekivane pete sezone serije "Stranger Things", završnica koju potpisuju braća Dafer više nije na prvom mjestu gledanosti na Netfliksu. Tron je preuzela nova triler serija "Run Away", nastala prema romanu poznatog pisca Harlana Kobena.

Serija je na Netfliks stigla 1. januara i za manje od nedjelju dana uspjela je da prestigne jedan od najvećih hitova ove platforme. Trenutno je "Run Away" najgledaniji naslov u Srbiji, što potvrđuje veliko interesovanje publike za ovaj napeti triler.

Radnja serije

Radnja serije "Run Away" prati Sajmona Grina, naizgled običnog porodičnog čovjeka, čiji se život potpuno mijenja kada mu najstarija ćerka pobjegne od kuće. Poslije višemjesečne potrage, Sajmon je pronalazi u parku, slomljenu zavisnošću i zarobljenu u opasnoj emotivnoj vezi. Međutim, prije nego što uspe da shvati šta se zaista dešava, ona ponovo nestaje, dok njen dečko ubrzo biva pronađen mrtav pod sumnjivim okolnostima. Taj niz događaja uvlači Sajmona u mračni svet kriminala, laži i skrivenih istina.

Run Away | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Glavne uloge tumače Džejms Nezbit kao Sajmon Grin, Eli de Lang u ulozi nestale ćerke Pegi, kao i Mini Drajver koja igra Sajmonovu suprugu Ingrid. U glumačkoj ekipi su i Rut Džons, Alfred Inok, Ejmi Glehil, Lusian Msamati i drugi.

"Netfliksov triler prati očajnog oca u potrazi za ćerkom, koji putem otkriva zamršenu mrežu ubistava, izdaje i skrivenih identiteta gdje niko nije onakav kakvim se čini. Iako je priča napeta i šokantna, serija se ponekad previše oslanja na melodramu, što narušava njenu uvjerljivost. Snažne sporedne uloge pomažu da se popravi utisak, ali neujednačen tempo sprečava je da se svrsta među najbolje Kobenove adaptacije."

Serija "Run Away" trenutno ima ocjenu 7/10 na IMDb-ju, dok je na Rotten Tomatoes-u ocjenjena sa solidnih 80 odsto, što je dodatno učvršćuje kao jedan od najzapaženijih Netfliksovih ostvarenja u ovom trenutku.