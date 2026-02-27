Preokret godine u Holivudu: Netflix se povukao iz borbe za Warner Bros

Poslije višemjesečne "trke" među najvećim kompanijama u zabavnoj industriji, Netflix je odlučio da ne podigne svoju ponudu za Warner Bros.

Izvor: miss.cabul/Shutterstock

Na taj način je otvorio put rivalu da preuzme čitav medijski konglomerat u poslovima vrijednim više od 100 milijardi dolara.

Netflix je ranije dogovorio kupovinu Warner Bros-a fokusirajući se na studijski i streaming dio poslovanja, uključujući HBO Max i Warner Studios, ali Paramount je podigao svoju ponudu na 31 dolar po akciji, ocijenivši je kao "superiornu ponudu" u odnosu na postojeći dogovor.

U pismu dioničarima, čelnici Netflix-a su naveli da bi izjednačavanje novog Paramountovog prijedloga dovelo do toga da posao više nije finansijski atraktivan, te su odlučili da ne nastave takmičenje.

Paramountova inicijalna borba s Netflix-om za Warner Bros protekla je kroz više rundi ponuda i protiv-ponuda, uključujući i principe neprijateljskog preuzimanja, a obje strane su najavljivale svoje strateške vizije o budućnosti medijske scene.

Izvor: DIA TV / Shutterstock

Šta je u igri?

Netflixova prvobitna ponuda za Warner Bros bila je vrijedna oko 82–83 milijarde dolara, fokusirajući se na studio i streaming poslovanje.

Paramount je povećao svoju ponudu na 111 milijardi dolara za cijele operacije Warner Bros, uključujući i kablovske mreže poput CNN-a i Discoveryja.

Ovaj razvoj događaja ima potencijal da značajno promijeni globalnu medijsku mapu, jer Warner Bros ostaje jedan od najuticajnijih studija sa velikim katalogom filmova, serija i intelektualnih prava, piše ABC.

Regulatorna tijela u SAD-u i inostranstvu pažljivo prate situaciju zbog antitrust implikacija i moguće koncentracije medijskog tržišta u rukama još manjeg broja korporacija.

(Smartlife/Mondo)