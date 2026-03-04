logo
"Nas četvorica imali za 3 piva": Poslije 20 godina otkrivena tajna "Kursadžija", evo kako je nastala kultna emisija

"Nas četvorica imali za 3 piva": Poslije 20 godina otkrivena tajna "Kursadžija", evo kako je nastala kultna emisija

Izvor mondo.rs
0

Saša Pantić je otkrio da su 'Kursadžije' nastale iz egzistencijalnih razloga i skromnih početaka.

Kako su nastale Kursadžije Izvor: YouTube/puhipuhi0318/screenshot

Glumac Saša Pantić, idejni tvorac i zvijezda legendarne humorističke emisije "Kursadžije", otkrio je do sada potpuno nepoznate detalje o tome kako je nastao ovaj kultni projekat. Iako su godinama unazad zasmijavali milione širom regiona, njihovi počeci bili su daleko od glamuroznih i obilježeni borbom za preživljavanje

Ekipa se na samom početku okupila sa vrlo skromnim ambicijama, i to isključivo iz egzistencijalnih razloga.

- Tražili su oni nas, trebalo je ponovo da budemo, ali ja mislim da to sve treba da ostane tako... Ja sam zadovoljan. Mi kada smo krenuli sa tim projektom, sa "Kursadžijama" htjeli smo samo da preživimo jer smo nas četvorica imali za 3 piva - rekao je Saša.

Cijeli projekat je bio da ako možemo, da zaradimo barem da malo duže ostanemo u kafani. A mi smo ostali punih 20 godina - iskren je bio glumac za Hype.

Izvor: YouTube/Screenshoot

Nudimo Kursadžije TV kućama

Pantić je nedavno za naš portal govorio o tome da se ekipa ovog komičnog projekta ponovo okupila nakon što je emisija zvanično napunila 18 godina postojanja. Kako je tada naveo, uveliko traže televizijsku stanicu koja bi otkupila njihov novi sadržaj i na kojoj bi se emitovali.

Izvor: Youtube

- To je bio jedan od najgledanijih projekata. Mi smo svi prijatelji i privatno. Proveli smo zajedno 18 godina, dočekali smo punoljetstvo. Uradili smo ponovo nešto zajedničkim snagama. Nudimo projekat “Kursadžije” TV kućama, pa ćemo videti šta nam je najbolje rješenje – poručio je Saša, koji smatra da je rad sa velikim glumačkim ekipama danas pravi podvig.

(Hype, MONDO)

