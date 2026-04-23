Hit ostvarenja koja su snimana u Srbiji: Filmovi u kojima Beograd "glumi" Trst, Baltimor i svemir

Beograd je već godinama tiha zvijezda svjetske filmske produkcije – grad koji se na velikom platnu pretvara u sve i svašta: od ratnih zona, preko sovjetskih metropola, pa do futurističkih zatvora u svemiru.

Iako domaća publika često i ne primeti da gleda svoj grad, strane produkcije ga obožavaju – zbog autentične arhitekture, fleksibilnosti lokacija i, kako često ističu članovi ekipa, "nepredvidive energije" koju je teško replicirati u studiju.

Donosimo vam filmove snimane u Srbiji:

1. Coriolanus

Jedan od najzvučnijih projekata snimanih kod nas je "Koriolan" ("Coriolanus", 2011), rediteljski debi Ralfa Fajnsa. Beograd je ovdje poslužio kao savremeni, militarizovani Rim, a scene su snimane na Novom Beogradu, u brutalističkim blokovima koji su savršeno dočarali hladnu političku atmosferu Šekspirove drame. Zanimljivo je da su pojedine akcione sekvence snimane u realnim, neadaptiranim prostorima, što je filmu dalo dodatnu sirovost – čak su i članovi ekipe pričali da su prolaznici često zastajali misleći da je u toku stvarna vojna operacija.

2. The Raven

Sličnu transformaciju Beograd je doživeo i u filmu "Gavran" ("The Raven", 2012) sa Džonom Kjuzakom. Iako radnja prati poslednje dane Edgara Alana Poa u Baltimoru, pojedine ključne scene snimane su upravo u srpskoj prestonici. Produkcija je koristila starije dijelove grada i pažljivo birane enterijere, kako bi rekonstruisala atmosferu 19. vijeka. Prema pričama sa seta, najveći izazov bio je "sakriti" savremene detalje – klima uređaje, kablove i signalizaciju – što je zahtijevalo gotovo milimetarsku preciznost scenografa.

3. "The Brothers Bloom"

Beograd se bez problema pretvarao i u Sovjetski Savez. U filmu "Braća Blum" ("The Brothers Bloom", 2008), sa Ejdrijenom Brodijem i Rejčel Vajs, pojedine scene snimane su tako da predstavljaju Lenjingrad. Produkcija je bila oduševljena kombinacijom austrougarske i socijalističke arhitekture, koja je omogućila da se različite epohe „ukrste” bez velikih intervencija. Navodno su pojedini kadrovi snimani u ranim jutarnjim satima kako bi se izbjegla moderna gradska gužva i dobio autentičniji vizuelni identitet.

4. The Dark

Film "Zatamnjenje" ("The Dark", 2006) dodatno potvrđuje koliko je Beograd "kameleonski" grad – ovde je glumio Trst. Režiser Oliver Parker iskoristio je specifične gradske fasade i uske ulice koje podsjećaju na mediteranske gradove, a dio ekipe je kasnije isticao da su bili iznenađeni koliko je malo scenografskih intervencija bilo potrebno da bi se postigla iluzija Italije.

5. Lockout

Možda najradikalniju transformaciju Beograd je doživio u SF akcionom filmu "Lockout" (2012) sa Gajom Pirsom. Veći dio filma sniman je u studijima u Srbiji, gdje su građeni kompleksni setovi futurističkog zatvora u svemiru. Ono što se manje zna jeste da su domaći filmski radnici imali ključnu ulogu u realizaciji akcionih scena i specijalnih efekata, što je dodatno učvrstilo reputaciju Srbije kao ozbiljne produkcijske baze za velike projekte.

6. The White Lions

Sve češće prisustvo stranih produkcija potvrdio je i projekat "Bijeli lavovi" ("The White Lions"), koji se često navodi kao jedan od primera talasa snimanja u Srbiji tokom posljednje decenije. Upravo takvi projekti otvorili su vrata mnogim većim produkcijama koje su uslijedile, ali i pokazali da Srbija može da odgovori na zahtjevne produkcijske standarde.

Ono što svi ovi filmovi imaju zajedničko, jeste činjenica da "Beograd retko igra samog sebe". Umjesto toga, on je univerzalna kulisa, grad koji može biti bilo gde i bilo kada. Upravo u toj transformaciji leži njegova najveća vrijednost za filmsku industriju. A za domaću publiku, možda i najveća zabava ostaje u tome da prepozna poznatu ulicu, zgradu ili prolaz – prerušene u nešto sasvim drugo.

Strane serije snimane u Srbiji

Trend snimanja u Srbiji posljednjih godina dodatno su "pogurale" i strane serije, koje često ostaju duže od filmskih ekipa i koriste još veći broj lokacija.

Fantastična serija "The Outpost" snimana je u studijima u Šimanovcima, ali i na lokacijama poput Košutnjaka i Kalemegdana, koji su pretvoreni u potpuno novi, izmišljeni svet. Produkcija je navodno bila posebno oduševljena raznovrsnošću pejzaža na maloj udaljenosti, što je značajno olakšalo logistiku snimanja.

Sličan slučaj je i sa serijom "Robin Hood", gdje su domaće šume i priroda "glumile" srednjovijekovnu Englesku. Članovi ekipe su isticali da su u Srbiji lakše pronalazili autentične, netaknute predjele nego na samom Ostrvu, što je pomalo ironično, ali i govori u prilog domaćim lokacijama.

U SF seriji "The Ark", snimanoj uz pomoć domaćih studija i ekipa, Beograd je još jednom "nestao" sa mape, a zamenjen je svemirskim enterijerima i kompleksnim setovima, koji su velikim delom realizovani upravo ovde.