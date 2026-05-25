Nova epizoda "Euforije" šokirala fanove i to ne zbog Svini: "Užasno sadistička scena, jezivo"

OPREZ, SPOJLERI! Izašla je sedma i pretposljednja epizoda HBO-ove treće sezone "Euforije", a mišljenja su podijeljena i ovoga puta.

Izašla je sedma i pretposljednja epizodaHBO-ove treće sezone "Euforije", a mišljenja su podijeljena i ovoga puta. O svemu se oglasio i tvorac serije Sem Levinson.

Treća sezona HBO-ove hit serije "Euforija" emitovala je svoju pretposljednju epizodu i donijela jedan od najbrutalnijih trenutaka u istoriji serije. Priča nastavlja da prati Kejsi kao djevojku sa OnlyFansa, Ru koja radi kao tajna agentkinja pokušavajući da sruši Alamo za DEA-u, i Nejta, koji duguje milion dolara opasnim kriminalcima.

Sezona je već imala više viralnih trenutaka, uglavnom vezanih za bizarne scene golotinje Sidni Svini, ali nova epizoda je šokirala obožavaoce sadističkom smrću jednog od glavnih likova.

Nakon šest epizoda u kojima su ga kriminalci kojima duguje novac, gotovo karikaturalno prebijali, čini se da je Nejtu Džejkobsu isteklo vrijeme. Lik Džejkoba Elordija biva otet, a Kejsi dobija rok da plati njegov dug od milion dolara.

Reakcije preplavile TikTok

Fanovi na mrežama su imali šta da kažu o Nejtanovoj smrti i generalno o 7.epizodi.

"Imam teoriju da će u Euforiji svi umrijeti osim Kejsine sestre. Ona će iskoristiti sve njihove živote kao inspiraciju za igranu seriju...", "Mislim da će se finale završiti tako što Ali upisuje Ruino ime u svoju knjigu", "Bolje bi bilo da finale traje dva sata."