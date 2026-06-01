Striming servisi vredno rade na plasiranju zanimljivih sadržaja, a mi vam donosimo 10 nezaobilaznih serija koje morate pogledati u junu.

Izvor: HBO

Ljetnji mjeseci su konačno stigli, pa će mnogi svoje slobodno vrijeme radije provoditi na suncu, putovanjima i tokom dugih večeri na otvorenom. Ipak, striming servisi ni tokom ljeta ne usporavaju sa plasiranjem novog sadržaja. Nakon uspješnog maja, koji su obilježile serije poput "Off Campus", "Rivals" i "Legends", jun donosi novu rundu naslova vrijednih gledanja.

Od napetih trilera i povratka dugo iščekivanog prednastavka serije "Game of Thrones", pa sve do romantičnih drama, donosimo vam deset serija koje se ovog meseca posebno ističu.

Vidi opis Top 10 serija koje stižu u junu: Vraćaju se veliki hitovi, a ovu ćete pogledati u jednom dahu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/HBO Max/screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YouTube/HBO Max/screenshot Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YouTube/HBO Max/screenshot Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YouTube/HBO Max/screenshot Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube/HBO Max/screenshot Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube/HBO Max/screenshot Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YouTube/HBO Max/screenshot Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: YouTube/HBO Max/screenshot Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube/HBO Max/screenshot Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube/HBO Max/screenshot Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/HBO Max/screenshot Br. slika: 11 11 / 11

The Marked Woman

Ljubitelji napetih kriminalističkih drama mogli bi da uživaju u seriji "The Marked Woman". Radnja prati ženu čiji se život iz korijena mijenja nakon što postane upletena u opasnu mrežu tajni, laži i kriminala. Dok pokušava da zaštiti sebe i svoje najbliže, prisiljena je da se suoči sa ljudima kojima više ne može da vjeruje.

The Marked Woman | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Serija donosi spoj napetosti, misterije i emocionalne drame, a svaka nova epizoda otkriva nove slojeve priče i neočekivane preokrete. Zbog mračne atmosfere i neizvjesne radnje, mnogi je već upoređuju sa najpopularnijim kriminalističkim hitovima iz poslednjih godina.

"The Marked Woman" stiže na Netfliks 5. juna.

Ultras: Passion and Death

Ljubitelje sportskih dokumentaraca i kriminalističkih priča u junu očekuje premijera serije "Ultras: Passion and Death". Ova trodelna dokumentarna serija istražuje mračnu stranu fudbalske navijačke kulture u Španiji i donosi priču o usponu ultras pokreta tokom posljednjih nekoliko decenija.

Ultras | Teaser | HBO Max Izvor: YouTube

Početkom 1980-ih godina, navijači su počeli da osnivaju organizovane grupe poznate kao ultrasi. Ono što je u početku bila strastvena podrška klubovima poput Barselone i Real Madrida, s vremenom je preraslo u pokret koji se često povezivao sa nasiljem, ekstremnim političkim ideologijama i sukobima na ulicama španskih gradova.

Kroz priče istražitelja, državnih zvaničnika i bivših pripadnika ultras grupa, serija prikazuje kako su pojedine navijačke grupe stekle veliki uticaj, kao i kako su vlasti tokom godina pokušavale da suzbiju njihovo nasilno delovanje.

Dokumentarac se osvrće i na nekoliko zločina koji su obilježili istoriju ultras pokreta, te postavlja pitanje koliko je nasilje duboko ukorijenjeno u dijelu navijačke scene. "Ultras: Passion and Death" donosi zanimljiv pogled na isprepletenost sporta, navijačke strasti i kriminala, a na HBOMax stiže 19. juna.

The Witness

Na Netfliks stiže "The Witness", drama inspirisana istinitom pričom o ubistvu Rejčel Nikel 1992. godine, majke koja je ubijena pred svojim malim sinom u Londonu.

The Witness | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Kroz tri epizode, koje su idealne za gledanje u jednom dahu, serija prati Aleksa i Andrea Hanskomba dok se nose sa posljedicama brutalnog zločina. Dvogodišnji Aleks, kao jedini očevidac, neočekivano se nalazi u samom centru istrage.

Serija stiže na Netfliks 4. juna.

Cape Fear

Ako volite psihološke trilere, "Cape Fear" svakako zaslužuje mesto na vašoj listi.

Inspirisana filmom iz 1991. godine koji je režirao Martin Skorseze, a producirao Stiven Spilberg, serija prati advokate Anu (Ejmi Adams) i Toma Baudena (Patrik Vilson). Njihovi životi okreću se naglavačke kada Maks Kejdi (Havijer Bardem), zloglasni ubica za čije su zatvaranje bili odgovorni, izađe iz zatvora i odluči da im se osveti.

Cape Fear — Official Trailer | Apple TV Izvor: YouTube

"Cape Fear" dolazi na Apple TV+ 5. juna.

Alice and Steve

Ova serija opisana je kao nekonvencionalna komedija, a u glavnim ulogama su Nikola Voker (The Split) i Džemejn Klement (What We Do in the Shadows).

Komedija od šest epizoda donosi haotičnu i duhovitu priču o prijateljstvu, porodici i ljubavi. Kada Alis sazna da njen najbolji prijatelj Stiv izlazi sa njenom 26-godišnjom ćerkom Izi, učiniće sve kako bi prekinula njihovu vezu. Na njenu žalost, Stiv nema namjeru da odustane, pa se nekadašnje prijateljstvo pretvara u otvoreni sukob.

Alice and Steve | Official Trailer | Hulu Izvor: YouTube

"Alice and Steve" stiže na Disney+ 8. juna.

Every Year After

Obožavaocima serije "The Summer I Turned Pretty" mogla bi da se svidi i nova romantična drama "Every Year After".

Zasnovana na bestseleru Karli Forčun, serija od osam epizoda odvija se tokom šest godina i jedne ključne nedjelje u gradiću pored jezera Beris Bej. Sa Sejdi Soveral i Metom Kornetom u glavnim ulogama, donosi priču o prvim ljubavima, važnim životnim odlukama i ljudima koji nas obilježe za cijeli život.

Every Year After - Official Trailer | Prime Video Izvor: YouTube

"Every Year After" dolazi na Prime Video 10. juna.

I Will Find You

Harlan Koben ponovo donosi novu Netflixovu adaptaciju jednog od svojih bestselera. U seriji glume Sem Vortington, Brit Louer i Milo Ventimilja, a radnja prati Dejvida Barouza, čoveka koji služi doživotnu kaznu zbog ubistva sopstvenog sina. Kada dobije dokaz da bi dijete moglo biti živo, odlučuje da pobjegne iz zatvora i otkrije istinu.

I Will Find You | Official Teaser | Netflix Izvor: YouTube

Serija od osam epizoda stiže na Netflix 18. juna.

Sugar

Kolin Farel se vraća kao Džon Šugar u drugoj sezoni ovog trilera smještenog u Los Anđelesu. Nakon događaja iz prve sezone, Šugar preuzima novi slučaj i pokušava da pronađe problematičnog starijeg brata nadolazeće bokserske zvijezde, dok istovremeno nastavlja potragu za svojom nestalom sestrom.

Sugar — Season 2 Official Trailer | Apple TV Izvor: YouTube

Kako se istraga širi i otkriva širu gradsku zavjeru, Šugar mora da se suoči sa sopstvenim granicama i odgovori na pitanje koliko je daleko spreman da ide kako bi učinio ono što smatra ispravnim.

Druga sezona stiže na Apple TV+ 19. juna.

House of the Dragon

Ljubitelji serije "Game of Thrones" napokon dolaze na svoje. Dugo iščekivana treća sezona serije "House of the Dragon" vraća se sa novim bitkama i važnim likovima. Zasnovana na knjizi Fire & Blood Džordža R. R. Martina, serija je smještena oko 200 godina prije događaja iz "Game of Thrones" i prati građanski rat unutar dinastije Targerijan, poznat kao Ples zmajeva.

House of the Dragon 3. sezona trejler Izvor: Youtube / HBO MAX

Uz povratak Eme D'Arsi, Meta Smita i Olivije Kuk, Džejms Norton debituje u ulozi Ormunda Hajtauera.

Treća sezona stiže na HBO Max 21. juna.

Clarkson's Farm

Sa Menhetna se selimo na blatnjava polja farme Diddly Squat u Čiping Nortonu, gdje se Džeremi Klarkson vraća sa petom sezonom svoje serije.

Clarkson's Farm Series 5 | Official Trailer | Prime Video Izvor: YouTube

U periodu velikih izazova za britansku poljoprivredu, Džeremi zaključuje da su potrebne ozbiljne promene kako bi farma poslovala efikasnije. Dok pokušavaju da uvedu novu tehnologiju, što će Kejleba po prvi put odvesti van granica Ujedinjenog Kraljevstva, na pomolu su i novi problemi.

Peta sezona "Clarkson's Farm" stiže na Prime Video 3. juna.