logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Objavljen trejler novih "Čuvara plaže": Ko je nasljednica Pamele Anderson (Video)

Objavljen trejler novih "Čuvara plaže": Ko je nasljednica Pamele Anderson (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Objavljen je prvi tizer trejler za rimejk kultne serije "Čuvari plaže", a na njemu se vidi i glumica Hejsi Harison za koju mnogi kažu da je nova Pamela Anderson.

Objavljen trejler za nove Čuvare plaže Izvor: Instagram

Nastavak serije "Čuvari plaže",  koja bi trebalo da ima dvanaest epizoda, sa emitovanjem kreće u januaru 2027. godine. Sada su objavljeni prvi snimci, a uloge u novoj sezoni pripale su i Bruks Nader i Livi Dan.

Kultna serija devedesetih koja je proslavila crvene kupaće kostime i usporeno trčanje plažom, "Čuvari plaže" (Baywatch), zvanično se vraća na male ekrane

Televizijska kuća Foks naručila je novu sezonu serije, a produkcija je već u toku. Glumačkoj postavi pridružuju se model Bruks Nejder i bivša gimnastičarka i influenserka Livi Dan, a obožavateljima je nedavno predstavljen i prvi tizer - trejler koji najavljuje povratak u sunčanu Kaliforniju.

Pogledajte tizer:

Glavnu mušku ulogu u novoj seriji preuzima Stiven Amel, najpoznatiji po ulozi u seriji "Arrow". On će utjeloviti odraslog Hobija Bjukenona, lika koji je u originalnoj seriji bio sin Miča Bjukenona, kojeg je glumio Dejvid Haselhof.

Izvor: Instagram

Hobi je sada kapetan spasilačke službe, a radnja će pratiti njegove profesionalne i privatne izazove.

Njemu će se pridružiti model časopisa "Sports Illustrated", Bruks Nejder, koja je dobila ulogu Selene.

Ovako ona izgleda:

Možda će vas zanimati

Tagovi

serije rimejk čuvari plaže

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA