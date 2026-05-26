Objavljen trejler novih "Čuvara plaže": Ko je nasljednica Pamele Anderson (Video)

Objavljen je prvi tizer trejler za rimejk kultne serije "Čuvari plaže", a na njemu se vidi i glumica Hejsi Harison za koju mnogi kažu da je nova Pamela Anderson.
Nastavak serije "Čuvari plaže", koja bi trebalo da ima dvanaest epizoda, sa emitovanjem kreće u januaru 2027. godine. Sada su objavljeni prvi snimci, a uloge u novoj sezoni pripale su i Bruks Nader i Livi Dan.
Kultna serija devedesetih koja je proslavila crvene kupaće kostime i usporeno trčanje plažom, "Čuvari plaže" (Baywatch), zvanično se vraća na male ekrane
Televizijska kuća Foks naručila je novu sezonu serije, a produkcija je već u toku. Glumačkoj postavi pridružuju se model Bruks Nejder i bivša gimnastičarka i influenserka Livi Dan, a obožavateljima je nedavno predstavljen i prvi tizer - trejler koji najavljuje povratak u sunčanu Kaliforniju.
Glavnu mušku ulogu u novoj seriji preuzima Stiven Amel, najpoznatiji po ulozi u seriji "Arrow". On će utjeloviti odraslog Hobija Bjukenona, lika koji je u originalnoj seriji bio sin Miča Bjukenona, kojeg je glumio Dejvid Haselhof.
Hobi je sada kapetan spasilačke službe, a radnja će pratiti njegove profesionalne i privatne izazove.
Njemu će se pridružiti model časopisa "Sports Illustrated", Bruks Nejder, koja je dobila ulogu Selene.
