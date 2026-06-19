Serije sa najgorim krajem ikada: Opčinile su svijet, a onda je sve krenulo nizbrdo

Najuspješnijom se pokazala serija "Zvjezdane staze: Nova generacija", čija je prosječna IMDb ocjena tokom emitovanja porasla za 24 posto.

Izvor: Youtube/printScreen

Mnogi gledaoci teško opraštaju loš završetak omiljene serije, a tokom godina brojna su finala izazvala podijeljene reakcije. Dok su serije poput "Friends" ili "Breaking Bad" uspjele da zadovolje publiku, neke druge ostale su zapamćene upravo po razočaravajućim završecima.

Portal Statsignificant pokušao je da utvrdi koja je posljednja epizoda gledaocima bila najneuspješnija, koristeći podatke sa IMDb-ja.

U analizi su uporedili prosječnu IMDb ocjenu prvih pet sezona pojedine serije sa ocjenom njene posljednje epizode. Razlika između tih rezultata izražena je u procentima, a najlošije je prošla Netfliksova politička drama "House of Cards". Serija je pratila nemilosrdnog političara Frenka Andervuda, kojeg je glumio Kevin Spejsi, i njegov uspon prema vrhu američke politike kroz manipulacije, izdaje i borbu za moć.

Kraj koji publika nije prihvatila

Nakon što je Spejsi uklonjen iz serije, posljednja sezona fokusirala se na njegovu suprugu Kler Andervud, koja je preuzela predsjedničku funkciju. U finalnoj epizodi Kler se suočava s Frenkovim dugogodišnjim saradnikom Dagom Stamperom, koji otkriva da je upravo on odgovoran za Frenkovu smrt.

House Of Cards - Chapter 39 Izvor: YouTube

Njihov sukob završava se nasilnim obračunom, nakon kojeg Kler ostaje jedina osoba koja zna sve tajne porodice Andervud. Tokom šest sezona serija je osvojila 33 nagrade Emi, no njena posljednja epizoda dobila je ocjenu svega 2.6/10, dok je prosjek prvih pet sezona iznosio 8.4/10.

Analiza otkrila najveća televizijska razočaranja

Prema rezultatima, finale "House of Cards" zabilježilo je pad ocjene od čak 69,2 odsto. Serija je poslednju sezonu završila bez Spejsija, nakon što je uklonjen iz projekta, a fokus priče prebačen je na lik Kler Andervud, što se mnogim gledaocima nije svidjelo.

House of Cards | Series Trailer [HD] | Netflix Izvor: YouTube

Na drugom mjestu našla se "Game of Thrones", jedna od najpopularnijih serija svih vremena, čije je finale zabilježilo pad od 55,3 odsto u odnosu na ranije sezone.

Pogledajte trejler za Game of Thrones:

GAME OF THRONES - SEASON 1- TRAILER Izvor: YouTube

Treće mjesto zauzela je humoristička serija "Two and a Half Men", sa padom od 48,9 odsto. Serija je tokom godina prošla kroz velike promjene, uključujući odlazak Čarlija Šina, a posljednja epizoda nije uspjela da zadovolji veliki dio publike.

TWO AND A HALF MEN - trailer Izvor: YouTube

Sve tri serije bile su među najvećim televizijskim hitovima svog vremena, što je negativne reakcije na njihove završetke učinilo još uočljivijima.

Serije koje su briljirale na samom kraju

S druge strane, neke su serije uspjele da se završe na način koji je publika dobro prihvatila.

Najuspješnijom se pokazala "Star Trek: The Next Generation", čija je prosječna IMDb ocjena tokom emitovanja porasla za 24 odsto. Slijede "The Big Bang Theory" sa rastom od 21,5 odsto te američka verzija serije "The Office", čija je ocjena porasla za 20,7 odsto uprkos odlasku Stiva Karela dvije sezone prije kraja.