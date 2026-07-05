Umrla hip-hop legenda: Ostavila veliki trag u istoriji ženskog repa

Američka hip-hop umjetnica i reperka Dorin Brodneks, poznatija pod umjetničkim imenom Sparki Di (Sparky D), preminula je u julu u 61. godini života. Tužnu vijest saopštila je njena porodica putem objave na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram printscreen / hiphopaddicti0n

Sparki Di bila je jedna od pionirki ženskog repa, a posebno se istakla po svojim vještinama u tzv. rep obračunima (rap battle).

Širu pažnju javnosti privukla je 1984. godine pesmom "Sparky's Turn (Roxanne You're Through)", koja je predstavljala odgovor na hit "Roxanne's Revenge" tada mlade reperke Roksan Šante. Pesma je u kratkom roku prodata u više od 300.000 primeraka i kasnije je nagrađena zlatnim tiražom.

Iako je ostvarila značajan muzički uspjeh, njen život obilježile su i ozbiljne lične borbe. U ranijim intervjuima otvoreno je govorila o iskustvima porodičnog nasilja, problemima sa zavisnošću, kao i o periodu života u kojem je radila kao prostitutka.

Nakon što je uspjela da prevaziđe zavisnost, okrenula se vjeri i prihvatila hrišćanstvo. Napustila je komercijalnu muziku i posvetila se gospel repu, a 2007. godine osvojila je Gospel Choice Award za pesmu "This Is for the Church".

Posljednjih godina života nastupala je u okviru gospel hip-hopa i javno govorila o vjeri, oporavku i ličnoj transformaciji.

Vijest o njenoj smrti izazvala je brojne reakcije kolega i fanova, koji su joj odali počast emotivnim porukama na društvenim mrežama, ističući njen doprinos muzici i nasljeđe koje je ostavila.

(b92 / MONDO)