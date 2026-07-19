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Festivalska groznica ne jenjava: Nezaboravni nastupi i žestok ritam na glavnoj bini OK FEST-a

Festivalska groznica ne jenjava: Nezaboravni nastupi i žestok ritam na glavnoj bini OK FEST-a

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
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Drugi dan ovogodišnjeg Jelen OK FEST-a obilježio je bogat muzički i kulturni program, a vrhunac večeri predstavljao je nezaboravan nastup britanske senzacije, grupe Skank Anansi (Skunk Anansie), čija je pjevačica Skin bukvalno završila u zagrljaju oduševljene publike.

Drugi dan OK FEST-a: Koncertna dominacija grupe Skank Anansi i Skin u zagrljaju publike Izvor: Marko Ristic/zamrznutitonovi.com

Festivalski program počeo je još u jutarnjim časovima u OK Book zoni, gdje je muzičar Mile Kekin prisutnima predstavio svoju knjigu pod nazivom "Soundtrack za život". Odličnu dnevnu atmosferu na OK Summer Stage-u održavali su di-džejevi Džok (DJ Jock) i Mladen Tomić, dok su na Cockta OK Stage-u kampere razgalili popularni sastavi Porto Morto, Artan Lili i Ritam Nereda.

Centralni dio programa na Main Stage-u donio je niz vrhunskih nastupa. Koncertno veče otvorio je žestoki zvuk benda Machina, nakon čega su Rundek, Haustor i Ekipa preuzeli binu. Svojim prepoznatljivim, gotovo poetičnim muzičkim univerzumom, publici su donijeli autentičan zvuk i podsjetili na pjesme uz koje su odrastale brojne generacije.

Ipak, nastup britanske atrakcije Skank Anansi obilježio je drugu noć festivala kao prava demonstracija potpune koncertne dominacije. Već pri samom izlasku na binu, harizmatična Skin je osvojila publiku i uspostavila prisan kontakt koji se u trenu pretvorio u magiju.

"Ovo mesto je apsolutno nevjerovatno!", poručila je pjevačica okupljenoj masi.

Bend je tokom cijelog nastupa održavao nevjerovatan intenzitet, da bi za sam kraj, na bisu, odsvirali kultni hit "Highway to hell". Svoj nastup odjavili su kratkom i nedvosmislenom porukom: "Fantastičan festival!", čime su potvrdili da je energija između izvođača i publike te večeri zaista varničila.

Završnicu na glavnoj bini priredili su Goblini, pank-rok sastav koji se odavno svrstao među apsolutne miljenike festivalske publike.

Pored muzičkog programa, posjetioci su imali priliku da uživaju u filmskim projekcijama na OK Cinema Stage-u, dok je zabava u festivalskom kampu trajala sve do ranih jutarnjih časova uz sjajne setove koje su priredili Torby Jay, Cortez Junior, Raxon i Mladen Tomić.

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OK fest festivali

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