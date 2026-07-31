Netflix tužen za 105.000.000 zbog krađe filma sa Nikolasom Kejdžom: Lopovi odnijeli drajv prije skinutih materijala

Producenti tuže Netfliks za 105 miliona dolara zbog krađe hard-diska na kom se nalazila neobjavljena ratna drama sa Nikolasom Kejdžom.

Izvor: printscreen/youtube/Movie Story

Striming gigant Netflix suočava se sa pravnim zahtjevom teškim 105 miliona dolara zbog provale u njihova predstavništva u Los Anđelesu, tokom koje je ukraden hard-disk sa novim, još neprikazanim ratnim ostvarenjem u kom glavnu ulogu tumači Nikolas Kejdž.

Iz kancelarija kompanije odnijeto je više uređaja za skladištenje podataka, među kojima se nalazio i špijunski triler "Fortitude", čije je snimanje koštalo 45 miliona dolara. Zbog ovog propusta, tvorci filma odlučili su da pravdu potraže na sudu. Sa druge strane, predstavnici kompanije odbacuju krivicu za nastalu štetu:

"Netflix osporava svaku tvrdnju da snosi rizik za gubitak filma koji je isporučen bez odgovarajućih zaštitnih mjera koje predstavljaju industrijski standard", rekao je portparol kompanije u saopštenju koje prenosi The Hollywood Reporter.

"Iako ne posjedujemo prava na Fortitude, bezbednost sadržaja shvatamo veoma ozbiljno i preduzeli smo dodatne mjere kako bismo pomogli autoru filma i njegovom timu. To uključuje detaljnu istragu, kao i praćenje poznatih piratskih sajtova kako bismo otkrili eventualnu neovlašćenu distribuciju ili prodaju."

Pogledajte kadrove iz filma:

Materijal je striming platformi dostavljen u junu na osnovu ranijeg interesovanja za promociju projekta. Predat je isključivo radi interne projekcije, uz izričit zahtev produkcije da se svi podaci trajno uklone nakon gledanja. Rukovodilac odjeljenja za nabavku filmskog sadržaja u Netflixu, Šon Berni, potvrdio je u službenoj prepisci da je ovo presedan u njihovom poslovanju:

"Naši bezbednosni timovi rade na ovom slučaju, ali zasad bez uspjeha. Naši timovi zaduženi za borbu protiv piraterije su u stanju pune pripravnosti zbog ovog bezbjednosnog propusta i nastaviće da prate situaciju," naveo je Berni.

Izvor: printscreen/youtube/Movie Story

Autori filma u tužbi dodaju i da kompanija nije jasno precizirala trenutak prijave slučaja organima reda, kao i da je ignorisala njihov zahtjev da se u istragu zvanično uključi Policijska uprava Los Anđelesa (LAPD), što su producenti na kraju učinili sami.

Ogromna šteta za produkciju i autorsku ekipu

Ovaj incident u potpunosti je blokirao planiranu globalnu distribuciju, plasman na inostrana tržišta i učešće u trci za prestižne filmske nagrade. Kako prenosi Page Six, u sudskim spisima se naglašava razmjera gubitka:

"Šteta koju su tužioci pretrpjeli je ogromna. Neodgovornim postupanjem sa filmom i kasnijim ravnodušnim odnosom, Netflix je ugrozio ulaganje tužilaca veće od 45 miliona dolara, kao i značajnu vrijednost samog filma. Kompanija je filmu, njegovoj glumačkoj ekipi i autorima uskratila priliku da svoje djelo plasiraju na tržište i dobiju priznanje koje bi, po svoj prilici, donijelo pravilno organizovano svetsko prikazivanje," navodi se u tužbi.

Izvor: DIA TV / Shutterstock

Postojali i ranije sporovi

Inače, nastanak filma pratili su raniji pravni sporovi. U projekat je u početku bio uključen i Martin Skorseze, koga je scenarista debitant Sajmon Afram tužio da je uzeo 500.000 dolara za razvoj projekta bez ispunjenja obaveza.

Izvor: ORIETTA SCARDINO/ANSA

Skorsezeov pravni tim je tada naveo da je riječ o "klasičnom primjeru neiskusnog filmskog autora koji odbija da shvati veliku razliku između očekivanja i stvarnosti u filmskoj industriji", a sukob je na kraju okončan van sudnice. Sam Sajmon Afram naglašava koliko je truda uloženo u ovaj rad:

"Proveo sam sedam godina života radeći na tome da ovu nevjerovatnu istinitu priču prenesem na filmsko platno. Ali ovaj film nikada nije bio samo moj. On pripada izuzetnoj glumačkoj ekipi, čije izvedbe zaslužuju da budu viđene i priznate. Predstavlja trenutak koji su ovi umjetnici zaslužili," rekao je Afram u saopštenju.

O čemu se radi u filmu

Radnja trilera "Fortitude" smeštena je u Londonu tokom Drugog svetskog rata i prati podvige britanskih tajnih agenata koji mjenjaju tok istorije. Uz Nikolasa Kejdža, glumačku postavu čine Metju Gud, Majkl Šin i Ben Kingsli, dok režiju potpisuje Sajmon Vest, autor ostvarenja "Tomb Rajder" i "Generalova kći".

Pogledajte i trejler:

Fortitude trejler Izvor: YouTube

(Kurir.rs/MONDO)

unski triler "Fortitud