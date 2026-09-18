Mladen Tomić predvodi "Now We Deep": Žurka u Amfiteatru kod Pravnog fakulteta u Banjaluci

U amfiteatru kod Pravnog fakulteta u Banjaluci 26. septembra biće održana "Now We Deep" žurka, uz Mladena Tomića i druge DJ-eve.

Izvor: Promo

Banjaluka će krajem septembra dobiti novo mjesto za ljubitelje elektronske muzike, a prvo izdanje događaja "Now We Deep" biće održano 26. septembra na amfiteatru kod Pravnog fakulteta.

Događaj organizuje Now We Deep u saradnji sa Gradom Banjaluka, a kako navode organizatori, cilj je da nova gradska pozornica ugosti drugačiji muzički program i otvori prostor za savremenu elektronsku scenu.

Mladen Tomić predvodi program

Centralno ime večeri biće banjalučki DJ i producent Mladen Tomić, jedno od dugogodišnjih imena elektronske scene sa ovih prostora.

Tomić je tokom gotovo tri decenije karijere nastupao na brojnim festivalima i klubskim događajima širom svijeta, a njegovo ime vezano je i za razvoj elektronske muzičke scene u Banjaluci.

Uz njega će nastupiti Mekhu i Machado, koji djeluju u okviru kolektiva "Now We Deep", kao i ICE-AXE i Cortez Jr.

Organizatori najavljuju događaj kao novo kulturno okupljanje koje će na gradskoj pozornici predstaviti elektronsku muziku i dio domaće DJ scene.

"Now We Deep" biće održan 26. septembra u amfiteatru kod Pravnog fakulteta u Banjaluci. Ulaznice su dostupne su putem ovog linka.