Mladen Tomić predvodi "Now We Deep": Žurka u Amfiteatru kod Pravnog fakulteta u Banjaluci

U amfiteatru kod Pravnog fakulteta u Banjaluci 26. septembra biće održana "Now We Deep" žurka, uz Mladena Tomića i druge DJ-eve.
Banjaluka će krajem septembra dobiti novo mjesto za ljubitelje elektronske muzike, a prvo izdanje događaja "Now We Deep" biće održano 26. septembra na amfiteatru kod Pravnog fakulteta.
Događaj organizuje Now We Deep u saradnji sa Gradom Banjaluka, a kako navode organizatori, cilj je da nova gradska pozornica ugosti drugačiji muzički program i otvori prostor za savremenu elektronsku scenu.
Mladen Tomić predvodi program
Centralno ime večeri biće banjalučki DJ i producent Mladen Tomić, jedno od dugogodišnjih imena elektronske scene sa ovih prostora.
Tomić je tokom gotovo tri decenije karijere nastupao na brojnim festivalima i klubskim događajima širom svijeta, a njegovo ime vezano je i za razvoj elektronske muzičke scene u Banjaluci.
Uz njega će nastupiti Mekhu i Machado, koji djeluju u okviru kolektiva "Now We Deep", kao i ICE-AXE i Cortez Jr.
Organizatori najavljuju događaj kao novo kulturno okupljanje koje će na gradskoj pozornici predstaviti elektronsku muziku i dio domaće DJ scene.
"Now We Deep" biće održan 26. septembra u amfiteatru kod Pravnog fakulteta u Banjaluci. Ulaznice su dostupne su putem ovog linka.