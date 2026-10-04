Stigla jedna od najiščekivanijih serija na Netflix: Nova verzija "Istočno od raja" prijeti da nadmaši kultni film

Florens Pju predvodi glumačku postavu u novoj verziji 'Istočno od raja', koja obećava duboko emocionalno iskustvo.

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Netfliks je u oktobar ušao sa jednom od svojih najambicioznijih književnih adaptacija ove godine. Nova serija "East of Eden" ("Istočno od raja"), snimljena prema istoimenom klasiku Džona Stajnbeka, od 1. oktobra dostupna je na Netfliksu.

Riječ je o limitiranoj seriji od sedam epizoda iza koje stoji Zoi Kazan, dok glavnu ulogu tumači Florens Pju. Nova verzija serije zanimljiva je i zbog posebne porodične povezanosti sa jednom od najpoznatijih ekranizacija Stajnbekovog romana.

Pogledajte trejler:

East of Eden trejler serija Izvor: Youtube / Netflix

Zoi Kazan je unuka reditelja Elije Kazana, koji je 1955. godine snimio filmsku adaptaciju "Istočno od raja" sa Džejmsom Dinom. Dok se taj film usredsredio na kasniji dio romana, nova serija kroz sedam epizoda ima mnogo više prostora za prikaz višegeneracijske porodične priče.

O čemu govori "East of Eden"?

"East of Eden" prati porodicu Trask kroz dvije generacije. Priča počinje sa braćom Adamom i Čarlsom, čiji je odnos obilježen ljubomorom, suparništvom i borbom za očevu naklonost. Sve se dodatno zakomplikuje kada u njihov život uđe Keti Ejms, koju glumi Florens Pju. Ona se udaje za Adama i postaje majka blizanaca Kela i Arona, a njene odluke ostavljaju posljedice na cijelu porodicu.

Godinama kasnije i Kel i Aron počinju da prolaze kroz slična suparništva kao njihov otac i stric. U središtu serije tako su komplikovani porodični odnosi, ljubav, ljubomora, izdaja i pitanje mogu li djeca da izbegnu greške svojih roditelja.

Florens Pju predvodi glumačku postavu

Keti Ejms glumi Florens Pju, dok Kristofer Ebot tumači Adama Traska, a Majk Fejst njegovog brata Čarlsa. U glumačkoj postavi su i Hun Li kao Li, Trejsi Lets kao Sajrus Trask, Sijaran Hinds kao Samjuel Hamilton, Marta Plimpton kao Fej, te Džozef Zada i Džo Anders kao Kel i Aron Trask.

Prve četiri epizode režirao je Gart Davis, poznat po filmu „Lav” (Lion), dok je posljednje tri režirala Lor de Klermon-Toner. Zoi Kazan je autorka adaptacije, izvršni producent i jedna od voditeljki serije, zajedno sa Džebom Stjuartom.

Kritičari posebno hvale glavnu glumicu

Prve recenzije uglavnom izdvajaju Florens Pju kao jednu od najvećih prednosti serije. Ipak, kritičari nisu potpuno saglasni oko toga koliko je uspješan novi pristup Keti i njeno stavljanje u središte priče. Danijel Finberg iz The Hollywood Reporter-a smatra da adaptacija ima nedostataka, ali da je nijansirana i da uspješnije od slavnog filma iz 1955. uspijeva da obuhvati širinu Stajnbekovog romana. Osim Pju, posebno izdvaja Huna Lija, čiji je lik u potpunosti izostavljen iz filma Elije Kazana.

Pozitivnu recenziju objavio je i britanski The Guardian. Lusi Mangan seriju opisuje kao raskošnu i vrlo gledljivu porodičnu sagu ispunjenu snažnim glumačkim izvedbama i dramatičnim obrtima. Ipak, smatra da je nešto manje uvjerljiva kada pokušava da prenese filozofsku težinu Stajnbekovih razmišljanja o ljudskoj prirodi.

Variety takođe hvali Florens Pju, ali posebno ističe Huna Lija kao emocionalno središte priče. Novu adaptaciju opisuje kao bogatu i prilično vijernu izvorniku, uz važnu promjenu perspektive. Kazan priču započinje sa Keti, čime odmah daje do znanja da će upravo njen lik u ovoj verziji dobiti znatno više prostora.

(Mondo.rs)