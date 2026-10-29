Velike svjetske zvijezde stižu u Evropu: Koncerti koji će obilježiti 2027. godinu

Evropa će i 2027. godine ugostiti brojne svjetske muzičke zvijezde.

Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO

Neki izvođači već su najavili koncerte, a raspored nastupa postepeno se popunjava. Za ljubitelje muzike to je prilika da omiljene izvođače slušaju uživo, često uz kratko putovanje u neku od susjednih zemalja.

Izdvojili smo evropske gradove u kojima će 2027. godine nastupati velike muzičke zvijezde, a koji bi mogli da budu idealna destinacija za ljubitelje koncerata.

Oasis

Britanski rok bend Oasis, koji se ponovo okupio 2025. godine, prema najavama nastavlja sa koncertima i 2027. godine. Na spisku su nastupi u Minhenu 2, 3. i 6. jula, Amsterdamu 16. i 17. jula, kao i Rimu 26, 29. i 30. jula.

Sijena Spiro

Mlada britanska pjevačica Sijena Spiro, koja posljednjih godina privlači sve veću pažnju, takođe planira nastupe širom Evrope. Prema najavljenom rasporedu, u Amsterdamu bi trebalo da pjeva 14. i 15. marta, u Kelnu 18. marta, a u Milanu 27. marta.

Hari Stajls

Hari Stajls najavio je evropsku turneju pod nazivom "Together, Together". Među gradovima u kojima bi trebalo da nastupi su Berlin, gdje su navedeni koncerti 2, 3. i 9. jula, i Rim, u kojem su nastupi najavljeni za 7. i 8. avgust. U planu su i koncerti u Madridu i Parizu.

Džejms Blant

Britanski muzičar Džejms Blant takođe planira niz evropskih koncerata tokom 2027. godine. Obožavaocima bi posebno mogli da budu zanimljivi nastupi u Milanu 27. februara, Beču 7. marta i Budimpešti 9. marta.

Čarli XCX

Čarli XCX, prema najavama, priprema evropske koncerte nakon izlaska albuma "Music, Fashion, Film". Među navedenim nastupima su oni u Amsterdamu 22. februara i Parizu 24. februara. Koncert u francuskoj prijestonici trebalo bi da bude posljednji na evropskom dijelu turneje.

Tedi Svims

Američki pjevač Tedi Svims takođe bi trebalo da nastupa širom Evrope tokom marta i aprila. Među najavljenim koncertima su oni u Berlinu 11. marta, Pragu 20. marta i Beču 21. marta. Upravo bi Beč mogao da bude jedna od zanimljivijih opcija za publiku iz BiH i regiona.

Tejm Impala

Australijski muzički projekat Tejm Impala, iza kojeg stoji Kevin Parker, prema najavama ponovo dolazi u Evropu. Među najavljenim koncertima za 2027. godinu su nastup u Kelnu 17. juna i dva koncerta u Roterdamu, 7. i 8. juna.

(Mondo.rs)