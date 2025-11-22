logo
Preminuo stilista princeze Dajane: Poznati modni dizajner umro u 80. godini

Preminuo stilista princeze Dajane: Poznati modni dizajner umro u 80. godini

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Pol Kostelo proslavio se saradnjom sa princezom Dajanom.

Preminuo modni kreator Pol Kostelo Izvor: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poznati irski modni dizajner Pol Kostelo, nekadašnji lični stilista princeze Dajane, preminuo je u 80. godini, potvrdila je njegova modna kuća. Umro je u Londonu, okružen suprugom i sedmoro djece, nakon kratke bolesti.

Uspon jedne modne ikone

Rođen u Dablinu 1945. godine, Kostelo je modu učio u Grafton Akademiji, zatim u Parizu, gdje je radio u čuvenoj Chambre Syndicale de la Haute Couture. Karijeru je gradio u Parizu, Milanu i Njujorku, sarađujući sa brendovima poput Marks & Spencer i La Rinascente, te kao dizajner za Anne Fogarty.

Godine 1979. osnovao je sopstveni brend Paul Costelloe Collections, koji je ubrzo stigao na modne nedjelje u Londonu, Parizu, Milanu i Njujorku.

Dizajner princeze Dajane

Kostelo je 1983. postao lični dizajner princeze Dajane, sa kojom je radio sve do njene smrti 1997.

Najpoznatiji su njegovi modeli za njene svečane prilike poput prozirne šifonske suknje, ružičastog odijela i cvjetne haljine koju je princeza nosila tokom posjete Nigeriji 1990.

Zahvaljujući partnerstvu sa Dajanom, postao je jedan od najistaknutijih dizajnera svoje generacije, kreirajući i za mnoge druge poznate ličnosti uključujući i vjenčanicu za ćerku Ričarda Niksona.

Reakcije poslije njegove smrti

Irski premijer Mišel Martin odao mu je počast, ističući da je Kostelo "uzdigao irsku modu na svjetsku scenu". Zamjenik premijera Sajmon Haris rekao je da je Kostelo ostavio "izvanredan modni i poslovni trag" koji će se pamtiti generacijama.

Nasljeđe koje ostaje

Brend Paul Costello bio je redovan učesnik London Fashion Weeka još od 1984. godine i danas obuhvata žensku i mušku modu, torbe, aksesoare, nakit, dječiju odjeću, pa čak i opremu za korporacije i sportske timove — uključujući British Airways, Delta Airlines i Irsku olimpijsku reprezentaciju. Na ovogodišnjem LFW brend je predstavio kolekciju Boulevard of Dreams, omaž starom holivudskom glamuru. Kostelo je bio aktivan do samog kraja, a nedavno je bio i završni dizajner na prvom irskom Fashion Weeku.

Sa suprugom En, koju je oženio 1979, imao je sedmoro djece. Godine 2010. našao se na seriji irskih poštanskih maraka posvećenih najznačajnijim savremenim dizajnerima. Njegovo ime i rad ostaju duboko urezani u istoriju mode kao simbol elegancije, profesionalizma i nepogrešivog britansko-irskog stila.

(Kurir)

