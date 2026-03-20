Povratak kulta ekstremne mršavosti u Holivudu: Zabrinjavajuće, ljekari upozoravaju na anoreksiju (Foto)

Nakon dodjela Oskara, zvijezde su šokirale izgledom, zbog čega stručnjaci upozoravaju na ozbiljne zdravstvene posljedice.

Poslije dodele Oskara, dio stranih medija nije se fokusirao samo na dobitnike, modne kombinacije i viralne momente, već i na izgled mnogih zvijezda koje su bile neobično mršave.

Sve veća upotreba GLP-1 lekova za mršavljenje stvorila je novi trend u Holivudu, koji je, i te kako bio vidljiv na ovogodišnjoj ceremoniji.

Uvučeni obrazi, istaknute kosti i ko je krhkiji?

Na ovogodišnjem Oskaru mnogi su primijetili povratak estetike koja podsjeća na "heroin chic" iz devedesetih - uvučeni obrazi, istaknute ključne kosti, ekstremno vitke siluete i svojevrsno takmičenje ko će izgledati krhkije.

Demi Mur izgleda sve mršavije.

Među zvijezdama, čiji je izgled izazvao najviše komentara bile su Demi Mur, Ema Stoun i Nikol Kidman, dok su pažnju privukle i Barbi Fereira, Keti Bejts i Melisa Makarti, poznate po punijim oblinama.

Ema Stoun nikada nije imala ovako vitku figuru, što su primetili i brojni fanovi.

Važno je napomenuti da se u velikom broju tekstova radi o pretpostavkama. Iako su pojedine poznate dame, poput Opre Vinfri, Rebel Vilson i Serene Vilijams, ranije otvoreno govorile o upotrebi lijekova za mršavljenje, za mnoge druge ove tvrdnje nisu potvrđene.

Ipak, sam podatak da se o njihovim tijelima javno raspravlja pokazuje da se industrija zabave ponovo opasno približila idealu ekstremne mršavosti.

Moguće ozbiljne posljedice

Ljekari, citirani u američkim medijima, upozoravaju da GLP-1 lijekovi mogu biti korisni ako se koriste pažljivo, pod nadzorom i kod osoba kojima su zaista potrebni. Problem nastaje kada se koriste agresivno, bez pravilne ishrane i praćenja zdravstvenog stanja.

U tom slučaju, brzo gubljenje težine može da ima ozbiljne posljedice. Među navedenim nuspojavama su:

mučnina,

povraćanje,

dijareja,

nedostatak hranljivih materija,

gubitak mišićne mase,

opuštena koža, pa čak i

povećan rizik od problema sa pankreasom.

U težim slučajevima ljekari upozoravaju i na:

slabljenje kostiju,

povećan rizik od preloma,

opadanje kose, pa čak i ispadanje zuba.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da tijelo pri brzom mršavljenju može da reaguje slično kao kod anoreksije. To ne znači samo estetske promjene, već i stvarni pad fizičke izdržljivosti. Neki ljekari upozoravaju da osobe koje brzo izgube veliku količinu tjelesne mase postaju osjetljivije na povrede, sporije se oporavljaju i mogu dugoročno da ugroze zdravlje.

U tom kontekstu, neke glumice postale su simbol šireg fenomena. Demi Mur je posljednjih nedjelja bila u centru pažnje zbog izrazito vitke figure, dok je slične reakcije izazvala i Ema Stoun, za koju fanovi kažu da nikada nije bila mršavija.

Margo Robi takođe je izazvala talas komentara nakon pojavljivanja na Nedjelji mode u Parizu, iako su neki stručnjaci u ovom slučaju bili oprezniji i naglasili da vitka figura ne znači automatski korišćenje lijekova.

Margo Robi sada ima izražene konture lica.

Sve ovo zapravo govori o nečemu većem od samog crvenog tepiha. Holivud je fabrika trendova, ali i nesigurnosti. Ono što se na ceremoniji Oskara prikazuje kao glamur, često se vrlo brzo pretvara u društveni pritisak koji se širi društvenim mrežama, modnim kampanjama i svakodnevnim životom običnih ljudi.

