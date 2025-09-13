logo
Optička iluzija mjeri IQ i fokus: Samo 1% ljudi oštrog oka može da uoči skrivenog jelena za 5 sekundi

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Samo 1% onih sa oštrim fokusom može da uoči skrivenog jelena za 5 sekundi. Da li ste među njima?

test inteligencije jelen u šumi Izvor: Printscreen/jagranjosh.com

Internet je prepun zagonetki sa optičkim iluzijama, koje su fascinantni alati koji izazivaju percepciju i testiraju IQ. Ove zapanjujuće vizuelne zagonetke varaju vaš mozak da vidi stvari koje nisu odmah očigledne.

Današnji test optičke iluzije prikazuje snježnu šumsku scenu gdje skriveni jelen čeka da bude otkriven. Mnogi ljudi mogu da uoče vidljivog smeđeg jelena, ali samo oni sa izuzetnim koeficijentom inteligencije i oštrim vještinama posmatranja mogu da lociraju drugog, kamufliranog jelena.

Da li ste spremni za izazov? Možete li uočiti skrivenog jelena za 5 sekundi?

Pažljivo pogledajte ovaj šumski prizor.

Izvor: Printscreen/jagranjosh.com

Odgovor na optičku iluziju

Još uvijek tražite skrivenog jelena? Ne brinite, odgovor je ispod.

Izvor: Printscreen/jagranjosh.com

(MONDO/Sensa)

Tagovi

test ličnosti

