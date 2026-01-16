Zemlja sa najboljim manirima stanovnika na svijetu: "Od malih nogu uče kako da budu ljubazni i poštuju sve ljude"

Stručnjak za bonton i lijepo ponašanje, Vilijam Hanson, dao je odgovor na pitanje koja država, prema njegovom mišljenju, ima najbolje ponašanje na svijetu.

Izvor: StreetVJ/Shutterstock

Bonton je jedna od onih društvenih kategorija koje u velikoj mjeri zavise od zemlje, kulture i konteksta. Ono što se u jednoj zemlji smatra znakom poštovanja, u drugoj može da bude doživljeno kao nepristojno ili čak uvredljivo. Na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama ostavljanje bakšiša u restoranima je gotovo obavezno i njegovo izostavljanje se često tumači kao znak nezadovoljstva ili nedostatka ljubaznosti.

S druge strane, u Japanu je bakšiš nepoželjan i može da se smatra uvredom, jer sugeriše da zaposleni nisu dovoljno plaćeni ili da pokušavate da "kupite" bolju uslugu. U japanskoj kulturi kvalitetna usluga se podrazumijeva i ne povezuje se sa dodatnom novčanom nagradom.

Da li postoji zemlja sa najboljim ponašanjem?

Prema Vilijamu Hansonu, jednom od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za etiku, odgovor je - da. Hanson je autor knjiga o bontonu, dok na društvenim mrežama pravila lijepog ponašanja prilagođava modernom vremenu - od pravilnog ponašanja za stolom, do toga kako se taktično udaljiti sa katastrofalnog sastanka na Tinderu.

U intervjuu za LADBible otkrio je koju zemlju smatra apsolutnim primerom kada je u pitanju ponašanje.

"Mislim da moram da kažem Japan. Japanci su izuzetno ljubazni i puni poštovanja", rekao je Hanson.

Japanci su izuzetno disciplinovani od malih nogu.

Izvor: PeopleImages/Shutterstock

Ipak, Japan nije jedina zemlja na njegovoj listi. I Singapur je izuzetno pristojan, dodao je.

"Zapravo, vjerovatno nijedna zapadna zemlja nije tačan odgovor na ovo pitanje, što je iz zapadne perspektive pomalo tužno", rekao je.

U Japanu je etika duboko ukorijenjena

U Japanu je etika duboko isprepletena sa jezikom i svakodnevnom kulturom. Postoje različiti oblici pozdrava i načini izražavanja u zavisnosti od društvenog statusa sagovornika. Japanci se drugačije obraćaju nadređenima, starijima, kolegama ili prijateljima.

Na kraju, bonton često zavisi i od situacije. Većina ljudi instinktivno menja način govora i ponašanja u zavisnosti od toga da li se nalazi među članovima porodice, prijateljima ili poslovnim partnerima. Zato pitanje "ko ima najbolje ponašanje" verovatno nema samo jedan odgovor. Ipak, prema mišljenju stručnjaka, kulture koje naglašavaju poštovanje, obzirnost i svest o drugima, poput japanske, bez sumnje se nalaze veoma visoko na toj lestvici.

U nastavku pogledajte video u kojem Vilijam Hanson odgovara na nekoliko pitanja o bontonu:

Odgovori Vilijama Hansona na pitanja o bontonu Izvor: YouTube/LADbible Stories

(MONDO)