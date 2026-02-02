Pravosudna kriza u Poljskoj: Hiljade razvoda možda ne važe zbog spora oko sudija

Hiljade Poljaka suočava se sa šokantnim saznanjem da njihovi razvodi možda nikada nisu bili pravno važeći, zbog političkih sporova oko sudstva koji su uzdrmali pravni sistem zemlje.

Hiljade Poljaka koji su vjerovali da su se odavno razveli sada otkrivaju uznemirujuću mogućnost da su i dalje, po zakonu, u braku.

Zbrka je neočekivana posljedica višegodišnje borbe oko politizovanog pravosuđa u Poljskoj, koja se sve više preliva na svakodnevni život, dok centristička vlada premijera Donalda Tuska pokušava da poništi reforme pravosudnog sistema koje su uvele njegove nacionalističke prethodnike.

Problem je isplivao u januaru u sjeveroistočnom gradu Gižicku, gdje je razvedeni par došao na sud očekujući rutinsku proceduru za podjelu imovine. Umjesto toga, rečeno im je da, prema evidenciji države, oni zapravo nikada nisu bili razvedeni.

Suština slučaja leži u potezima Tuskove proevropske administracije da odbaci odluke pojedinih sudija koje je imenovala desničarska vlada stranke Pravo i pravda (PiS), koja je bila na vlasti od 2015. do 2023. godine.

Sudija u Gižicku presudio je da je prvobitna presuda o razvodu pravno "nepostojeća", jer ju je potpisao jedan od takozvanih "neo-sudija", imenovanih tokom reformi koje je sproveo bivši ministar pravde Zbignjev Žobro.

Sudovi Evropske unije kasnije su ocijenili da je Žobrova reforma narušila nezavisnost pravosuđa, zbog čega se Tuskova vlada sada suočava s problemom kako da demontira taj sistem, a da pritom ne ugrozi pravnu sigurnost.

Nije poznato koliko sličnih presuda postoji širom Poljske, ali razmjere problema su velike. U toj zemlji se godišnje zabilježi oko 57.000 razvoda, a desetine hiljada rutinskih predmeta, uključujući razvode, rešavali su sudije imenovani po spornom sistemu.

Kinga Skavinjska-Požička, advokatica iz varšavske kancelarije "Duboa i partneri", ocijenila je da je odluka pogrešna i da bi trebalo da bude ukinuta u žalbenom postupku. Ona smatra da sud koji se bavi imovinskim sporom nije smeo da dovodi u pitanje pravosnažnu presudu o razvodu.

"Odluku suda u Gižicku treba posmatrati kao izuzetak, a ne kao pravilo", rekla je ona.

Međutim, drugi upozoravaju da čak i pojedinačne presude mogu imati dalekosežne posljedice.

"Sistem koji počne masovno da preispituje sopstvene odluke prestaje da bude sistem. Niko ne želi da bude taj koji će hiljadama ljudi saopštiti da njihovi razvodi, nasledstva ili presude ne postoje, ali svaka lavina počinje jednim kamenom", kaže advokat iz Vroclava, Bartoš Stasik.

Politički sukob

U središtu spora nalazi se Nacionalni savjet pravosuđa (KRS), tijelo koje predlaže sudije. Vlada stranke Pravo i pravda 2017. godine promijenila je pravila tako da većinu članova tog tela bira parlament, a ne sudije.

Do trenutka kada su se oglasili sudovi EU, stotine sudija već su bile imenovane ili unapređene po novom sistemu, uključujući i one koji su odlučivali o svakodnevnim slučajevima poput stambenih kredita, nasljedstva i razvoda.

Tuskova vlada pokušava da ublaži posljedice spora oko "neo-sudija". Jedan od predloga koji je u skupštinskoj proceduri predviđa da parovi bez djece mogu da se razvedu administrativno, u matičnim službama, bez odlaska na sud.

Ministar pravde Valdemar Žurek ocijenio je odluku iz Gižicka kao "veoma uznemirujuću" i upozorio da je kriza oko neo-sudija zahvatila "najosetljivije oblasti života građana, porodične odnose, finansije i osnovnu pravnu sigurnost".

Za situaciju je okrivio reforme Zbignjeva Žobra, ali i predsjednika Karola Navrockog, saveznika PiS-a, koji je više puta prijetio vetom i time blokirao zakone namijenjene obnovi vladavine prava.

"Građani ne smiju da plaćaju cijenu političkih odluka na koje nisu mogli da utiču", poručio je Žurek.

Poslanici PiS-a i njihovi saveznici iskoristili su ovu presudu kao dokaz navodnog institucionalnog raspada pod Tuskovom vlašću.

Iz Budimpešte, gde je dobio politički azil, Žobro je poručio da odluka pokazuje spremnost vlade da izazove "pravi haos i anarhiju" kako bi potkopala njegove reforme, čak i po cijenu uništavanja života običnih ljudi.

Tokom burne parlamentarne rasprave, poslanici PiS-a nazvali su prijedlog o vanparničnim razvodima "napadom na brak", dok su konzervativne pravne organizacije i desničarski mediji optužili vlast da time priznaje da pravosudni sistem više ne funkcioniše.

S obzirom na to da su parlamentarni izbori zakazani za sljedeću godinu, PiS je očigledno prepoznao ovu temu kao snažno političko oružje. Borba oko sudstva sve više postaje politička kocka, pitanje je da li će birači za haos okriviti autore reformi iz vremena PiS-a ili one koji sada pokušavaju da ih ponište.

Iako Tuskova Građanska koalicija i dalje vodi u anketama, podrška njenim koalicionim partnerima slabi, što otvara mogućnost da izgubi vlast čak i ako njegova stranka osvoji najviše glasova.

(EUpravo zato/Politico)