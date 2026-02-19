Evropska zemlja raspisala konkurs: Možete da osvojite privatno ostrvo, prijave otvorene za sve, rok do 17. aprila

Šta su uslovi da osvojite privatno ostrvo u Švedskoj i u čemu je "caka"?

Izvor: trabantos/Shutterstock

U životu postoji mnogo načina da budete bogati. Možete biti bogati ljubavlju, okruženi prijateljima i porodicom. Možete biti bogati vremenom, koje ćete provoditi onako kako želite, meditirajući u šumi, kuvajući u kuhinji ili plivajući. A možete biti i naprosto basnoslovno bogati, toliko da posjedujete privatno ostrvo.

Sada Visit Sweden pruža priliku da iskusite ponešto od oba svijeta, jer turistička organizacija poklanja pet privatnih ostrva, sa ciljem da "podijeli jednu vrlo švedsku perspektivu slobode i odgovornosti u prirodi".

"Švedska ima više ostrva nego bilo koja druga zemlja na svijetu i željeli bismo da pozovemo ljude da uživaju u onome što je možda najautentičniji oblik luksuza: miru i tišini prirode na sopstvenom ostrvu", izjavila je generalna direktorka organizacije Visit Sweden, Suzan Anderson.

"Vaše švedsko ostrvo", ili ipak ne baš?

Prije nego što počnete da planirate kako da svoje privatno ostrvo pretvorite u rizort ili pokrenete neki drugi unosan posao, treba imati u vidu nekoliko ograničenja.

Iako kampanja nosi naziv "Vaše švedsko ostrvo", vi zapravo ne postajete njegov vlasnik, niti ćete moći da mu date ime po sebi. Umjesto toga, dobićete status zvaničnog čuvara ostrva (uz diplomu kao potvrdu), kao i pravo korišćenja u trajanju od godinu dana.

Tokom tog perioda moći ćete da kampujete, plivate, pozivate prijatelje i boravite u prirodi, pod uslovom da pokažete obzir prema lokalnom biljnom i životinjskom svijetu, kao i prema životnoj sredini.

Pošto je u Švedskoj zakonom zagarantovano pravo javnog pristupa prirodi, i drugi ljudi će tokom tog perioda moći da posjete ili prođu kroz "vaše" ostrvo.

Kako osvojiti privatno ostrvo?

U igri je pet ostrva, Medbadan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen i Marsten, a nagrada uključuje i povratnu avionsku kartu do Švedske za dvije osobe.

Međutim, u nagradu nije uključen prevoz do, kako ih organizatori opisuju, "divno izolovanih" ostrva, pa bi pobednici trebalo da budu spremni da iznajme kajak, dasku za veslanje ili čamac.

Da biste učestvovali, potrebno je da pošaljete video-snimak, u trajanju kraćem od jednog minuta, u kojem objašnjavate zašto baš vi zaslužujete ostrvo. Šanse možete povećati dijeljenjem snimka na društvenim mrežama uz hešteg #YourSwedishIsland.

Prijave su otvorene do 17. aprila 2026. godine, a žiri će u maju odabrati najkreativnije radove i proglasiti pobjednike.

Konkurs je otvoren za sve međunarodne putnike starije od 18 godina, osim za milijardere. Kako navodi Visit Sweden, cilj je da se luksuz redefiniše kao jednostavnost, tišina i sloboda u prirodi, a ne kao materijalno izobilje.

(EUpravo zato)