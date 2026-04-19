Izvor: X/Buitengebieden/printscreen

Papagaji koji umiju da govore nisu česta pojava, ali kada se pojave – brzo postaju prava atrakcija. A kada uz to pokažu i „nevaljalo“ ponašanje, zabava je gotovo zagarantovana.

Jedan takav snimak, koji je postao viralan na društvenim mrežama, osvojio je korisnike širom svijeta. U glavnoj ulozi našao se upravo jedan "nevaljali" zeleni papagaj, čije ponašanje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.

Vidi opis Papagaj odgrizao kabl, pa se žestoko posvađao sa vlasnicom: Hit snimak postao viralan, popraviće vam dan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Zamedia/ printscreen/ Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Youtube/Zamedia/ printscreen/ Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Youtube/Zamedia/ printscreen/ Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Youtube/Zamedia/ printscreen/ Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Youtube/Zamedia/ printscreen/ Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Youtube/Zamedia/ printscreen/ Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Youtube/Zamedia/ printscreen/ Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Youtube/Zamedia/ printscreen/ Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Youtube/Zamedia/ printscreen/ Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Youtube/Zamedia/ printscreen/ Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Youtube/Zamedia/ printscreen/ Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Youtube/Zamedia/ printscreen/ Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Youtube/Zamedia/ printscreen/ Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Youtube/Zamedia/ printscreen/ Br. slika: 14 14 / 14

Na početku videa vidi se žena koja pokušava da "razgovara" sa papagajem, ali vrlo brzo postaje jasno da ga zapravo grdi. Razlog za to je šteta koju je napravio – izgrizao je kabl za telefonski punjač.

I don’t understand a word but I can’t stop laughing.. pic.twitter.com/qYf8SByJBO — Buitengebieden (@buitengebieden)April 13, 2026

Dok mu objašnjava šta je uradio i pokazuje oštećen kabl, papagaj je uporno prekida, kao da pokušava da se opravda i negira krivicu. Njegove reakcije i "upadice" dodatno su nasmejale gledaoce, koji su ovaj neobičan dijalog ocijenili kao izuzetno zabavan.

Snimak je ubrzo preplavio internet, a komentari oduševljenja samo su se nizali ispod objave. Ipak, među korisnicima ima i onih koji sumnjaju u njegovu autentičnost, smatrajući da je možda nastao uz pomoć vještačke inteligencije.

Za sada nema potvrde o tome da li je snimak autentičan ili ne, ali jedno je sigurno – neobična scena sa papagajem uspjela je da zabavi milione ljudi širom svijeta.