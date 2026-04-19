Snimak je ubrzo preplavio internet, a komentari oduševljenja samo su se nizali ispod objave
Papagaji koji umiju da govore nisu česta pojava, ali kada se pojave – brzo postaju prava atrakcija. A kada uz to pokažu i „nevaljalo“ ponašanje, zabava je gotovo zagarantovana.
Jedan takav snimak, koji je postao viralan na društvenim mrežama, osvojio je korisnike širom svijeta. U glavnoj ulozi našao se upravo jedan "nevaljali" zeleni papagaj, čije ponašanje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.
Papagaj odgrizao kabl, pa se žestoko posvađao sa vlasnicom: Hit snimak postao viralan, popraviće vam dan
Na početku videa vidi se žena koja pokušava da "razgovara" sa papagajem, ali vrlo brzo postaje jasno da ga zapravo grdi. Razlog za to je šteta koju je napravio – izgrizao je kabl za telefonski punjač.
I don’t understand a word but I can’t stop laughing.. pic.twitter.com/qYf8SByJBO— Buitengebieden (@buitengebieden)April 13, 2026
Dok mu objašnjava šta je uradio i pokazuje oštećen kabl, papagaj je uporno prekida, kao da pokušava da se opravda i negira krivicu. Njegove reakcije i "upadice" dodatno su nasmejale gledaoce, koji su ovaj neobičan dijalog ocijenili kao izuzetno zabavan.
Snimak je ubrzo preplavio internet, a komentari oduševljenja samo su se nizali ispod objave. Ipak, među korisnicima ima i onih koji sumnjaju u njegovu autentičnost, smatrajući da je možda nastao uz pomoć vještačke inteligencije.
Za sada nema potvrde o tome da li je snimak autentičan ili ne, ali jedno je sigurno – neobična scena sa papagajem uspjela je da zabavi milione ljudi širom svijeta.