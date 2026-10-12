Ostrvo iz snova prodaje se za cijenu luksuznog stana: Ima kuću i dva jezera, stiže se samo brodom, ali postoji caka

Svega nekoliko stotina hiljada evra potrebno je za kupovinu cijelog ostrva na sjeveru Škotske, koje uz potpunu izolaciju i surovu prirodu nudi samo jednu kamenu kućicu i sopstvena jezera.

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Škotsko ostrvo Hildasej, površine oko 110 hektara, ponuđeno je na prodaju za 350.000 funti, odnosno približno 414.000 evra.

Ostrvo se nalazi uz zapadnu obalu Šetlandskog arhipelaga, na sjeveru Škotske, a do njega je moguće doći isključivo brodom, prenosi Euronews. Budući vlasnik moraće da se odrekne dijela pogodnosti savremenog života, među kojima su priključak na električnu mrežu i drumska povezanost.

Iako je tokom 19. vijeka na ostrvu živjela manja zajednica, danas se na njemu nalaze samo tradicionalna kamena kućica i malo pristanište. Kućica nije priključena na električnu mrežu, a prethodni vlasnici koristili su malu vjetroturbinu i dizel-generator za proizvodnju električne energije.

Agent za nekretnine Kelvin Anderson, koji vodi prodaju, naveo je da će budući kupac morati samostalno da riješi pitanje snabdijevanja električnom energijom. Objekat ima dnevni boravak sa peći na čvrsto gorivo, otvoreni prostor za spavanje na povišenom nivou i odvojeno kupatilo sa tušem, umivaonikom i toaletom.

Kupci koji bi željeli da prošire ili modernizuju postojeći objekat morali bi prethodno da pribave građevinske i druge zakonom propisane dozvole. Uprkos nedostatku infrastrukture, ostrvo nudi razuđenu stjenovitu obalu, dva slatkovodna jezera i bogat ptičji svijet koji se mijenja tokom godišnjih doba.

(Mondo)