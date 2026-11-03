Stigao kući nakon 28 godina: Britanac pješke obišao svijet i vratio se u rodni grad (VIDEO)

Britanski avanturista Karl Bušbi završio je put oko svijeta za 28 godina i vratio se u svoj porodični dom u gradu Hal, na sjeveru Engleske.

Izvor: instagram/bushby3000

Pedesetsedmogodišnji bivši britanski padobranac započeo je putovanje na južnom vrhu Čilea 1998. godine i postavio sebi izazov da se vrati u Englesku bez korištenja bilo kog prevoznog sredstva na svom putovanju.

Bušbi je prešao više od 50.000 kilometara preko četiri kontinenta i oko 30 zemalja, putujući na sjever kroz Ameriku prije nego što je prešao zaleđeni Beringov moreuz od Aljaske do Rusije i nastavio kroz Aziju i Evropu.

Putovanje je trajalo mnogo duže nego što je prvobitno planirao, jer se suočio sa viznim i graničnim ograničenjima, ekstremnim vremenskim uslovima, finansijskim poteškoćama i kašnjenjima izazvanim pandemijom virusa korona.

In 1998, Karl Bushby set out from Chile to walk around the world. After 31,000 miles and 30 countries, he finally arrived home today.“They say it takes a village but literally it took a world to get me here,” said Bushby. https://t.co/wwAVfa8NqC https://t.co/xoQ1voGxHU — The Washington Post (@washingtonpost)November 2, 2026

Među najtežim etapama bio je prelazak Beringovog moreuza 2006. godine, kada se kretao kroz pokretni morski led između Aljaske i Rusije, prenijela je agencija Anadolija.

Decenijama kasnije, sa kopnenim putevima blokiranim geopolitičkim ograničenjima, preplivao je Kaspijsko more da bi nastavio ka zapadu.

Bušbi je stigao do Britanije u oktobru nakon što je preplivao Lamanš, a zatim je nastavio pješke posljednjih 400 kilometara do Hala.

Povratkom u rodni dom okončao je avanturu koju je započeo kada je imao 29 godina i kojoj je posvetio gotovo polovinu života.

(Srna/Mondo)