logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stigao kući nakon 28 godina: Britanac pješke obišao svijet i vratio se u rodni grad (VIDEO)

Stigao kući nakon 28 godina: Britanac pješke obišao svijet i vratio se u rodni grad (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba Izvor SRNA
0

Britanski avanturista Karl Bušbi završio je put oko svijeta za 28 godina i vratio se u svoj porodični dom u gradu Hal, na sjeveru Engleske.

Britanski avanturista Karl Bušbi završio je put oko svijeta Izvor: instagram/bushby3000

Pedesetsedmogodišnji bivši britanski padobranac započeo je putovanje na južnom vrhu Čilea 1998. godine i postavio sebi izazov da se vrati u Englesku bez korištenja bilo kog prevoznog sredstva na svom putovanju.

Bušbi je prešao više od 50.000 kilometara preko četiri kontinenta i oko 30 zemalja, putujući na sjever kroz Ameriku prije nego što je prešao zaleđeni Beringov moreuz od Aljaske do Rusije i nastavio kroz Aziju i Evropu.

Putovanje je trajalo mnogo duže nego što je prvobitno planirao, jer se suočio sa viznim i graničnim ograničenjima, ekstremnim vremenskim uslovima, finansijskim poteškoćama i kašnjenjima izazvanim pandemijom virusa korona.

Među najtežim etapama bio je prelazak Beringovog moreuza 2006. godine, kada se kretao kroz pokretni morski led između Aljaske i Rusije, prenijela je agencija Anadolija.

Decenijama kasnije, sa kopnenim putevima blokiranim geopolitičkim ograničenjima, preplivao je Kaspijsko more da bi nastavio ka zapadu.

Bušbi je stigao do Britanije u oktobru nakon što je preplivao Lamanš, a zatim je nastavio pješke posljednjih 400 kilometara do Hala.

Povratkom u rodni dom okončao je avanturu koju je započeo kada je imao 29 godina i kojoj je posvetio gotovo polovinu života.

(Srna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

pješaci svijet putovanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA