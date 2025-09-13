Vježbe disanja koje tope stomak: 2 poze rješavaju 3 problema za 5 minuta dnevno

Kad vam treba brzo da zategnete stomak, 2 poze rešavaju 3 problema za 5 minuta dnevno - vatra i vakuum tope stomak brzo i lako.

Izvor: Shutterstock

Svako sanja da brzo zategne stomak - ali nije uvijek moguće postići taj efekat.

Stomak se povećava u 3 slučaja, i to kada na njega utiču: voda, vazduh i masnoća. Preciznije, prvi je edem, drugi je nadimanje, a treći su masne naslage. A te činjenice nam pomažu da se svakom od pomenutih problema suprotstavite.

Da biste postigli što brži efekat, potrebno je da se riješite viška sva tri problema kako bi vam stomak bio ravan i zategnut. A jedna poza vježbanja je poza vatre ili vakuuma - koja djeluje po principu masaže i utiče na višak vode u stomaku.

Poza ili vježba usmjerena je na disanje. Bolje je raditi je prije obroka, i to odmah ujutru čim ustanete, 20-30 minuta prije doručka.

Možete izabrati 2 vrste disanja: prva je u pozi vatre, a druga je poza vakuum.

Mnogi ljudi potcjenjuju disanje. Ali ono ne samo da pomaže u poboljšanju varenja, već uključuje i dijafragmu u rad, što nam daje efekat masaže. Ovaj efekat masaže pomaže u rejšavanju nekoliko problema odjednom: smanjuje nadimanje, nelagodnost i težinu (a to je već pola uspeha za zategnut stomak), druga tačka je da pomaže u stimulaciji uklanjanja viška tečnosti, odnosno uklanja edem. I treća tačka jeste poboljšanje metaboličkih procesa, što pomaže u ubrzavanju sagorijevanja masti u predjelu stomaka, a to ga i zateže.

Izvor: Shutterstock

Poza vatre

Stanite pravo.

Stopala ne šire od ramena.

Blago savijte tijelo i oslonite ruke na koljena.

Otvorite usta, isplazite jezik, udahnite, nadujte stomak, izdahnite, ispustite stomak. Dišite na usta.

Ponovite vježbu 8-10 puta (ovo je dovoljno za početak). Postepeno možete povećati broj ponavljanja na 20-30.

Ako ne želite takvo disanje, možete koristiti klasični vakuum. Takođe je važno da to ne radite poslije jela, već samo ujutru (prije doručka).

Poza vakuuma

Lezite na leđa, savijte noge u kolenima.

Ruke su pored tijela.

Udahnite i naduvajte stomak.

Izdahnite i ispustite stomak, pokušavajući da ga što više uvučete unutra.

I bez žurbe radite 5-6 ponavljanja, postepeno možete povećati broj ponavljanja na 20-30, tako da vam bude udobno.

(MONDO/Sensa)