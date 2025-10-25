Kako nas vakcina štiti protiv tetanusa: Ova bakterija proizvodi jedan od najpotentnijih toksina poznatih čovječanstvu

Prije nego što je ljudski rod napravio vakcinu protiv tetanusa, čak i najmanja posjekotina je mogla biti smrtonosna.

Izvor: Shutterstock

Ogrebotina od zarđalog eksera ili posjekotina od alata možda na prvi pogled djeluju bezazleno, ali u mikro svijetu, takva rana može ozbiljno ugroziti zdravlje čovjeka. Ukoliko u krvotok preko oštećene kože dospije bakterija po imenu Clostridium tetani, ona započinje tihu invaziju koja se može završiti smrtonosnim grčem.

Spomenuta bakterija se može naći u zemlji, prašini, životinjskom đubrivu, a u njima je sposobna da preživi decenijama zahvaljujući svojim tvrdokornim sporama. Zbog toga, ona predstavlja ozbiljnu prijetnju po javno zdravlje, te je vakcinacija protiv tetanusa propisana zakonom i obavezna u ranom djetinjstvu.

Kako tetanus napada tijelo čovjeka?

Bakterijska infekcija izazvana Clostridium tetani, širi se tijelom drugačije od svojih rođaka prokariotske građe: ne širi se u velikom broju, ostaje lokalizovana u rani i u njoj proizvodi jedan od najpotentnijih toksina poznatih čovječanstvu - tetanospazmin. Ovaj neurotoksin djeluje direktno na centralni nervni sistem tako što oslobađa neurotransmitere koji opuštaju mišiće, izazivajući njihove stalne kontrakcije.

Zanimljivosti o tetanusu: - Clostridium tetani može preživjeti u zemlji i do 40 godina zahvaljujući sporama otpornim na toplotu, sušu i hemikalije. - Toksičnost tetanospazmina je takva da je manje od 2,5 nanograma po kilogramu dovoljno da izazove smrt kod čovjeka. - Tetanus je opisan još u antičkim grčkim spisima - Hipokrat je prvi precizno zabilježio simptome ukočenosti i grčeva. - Tokom Drugog svjetskog rata, vakcina protiv tetanusa bila je obavezna za sve vojnike - što je spaslo na hiljade života na frontu.

Krajnji rezultat je ukočenost vilice (ova bolest zato i nosi naziv "bolest ukočene vilice"), ukočen vrat, a čitavo tijelo se izvija unazad u položaj koji se u medicini zove opisthotonus. Smrt nastupa u većini slučajeva usljed paralize disajnih mišića ili srčanog zastoja.

Tetanus "ne putuje", ali je smrtonosan

Tetanus se prenosi iz tla na čovjeka, i ne izaziva epidemije, ali svaka infekcija može biti kobna ako se ne liječi. Bez medicinske pomoći, stopa smrtnosti u slučaju infekcija je veća od 80 odsto.

Međutim, čak i uz najsavremenija medicinska dostignuća, terapija u bolnici je duga i ne garantuje potpuni oporavak. Stoga je i dalje jedina prava prevencija protiv Clostridium tetani - vakcinacija.

Vakcina koja je promijenila istoriju ljudskog roda

1920-ih godina, razvijena je toksoidna vakcina protiv tetanusa - bez žive bakterije, sa inaktiviranim toksinom koji ne može izazvati bolest, već radi na stvaranju antitela. Zajedno sa prečišćenim toksoidom difterije i mrtvih klica bakterije Bordetella pertussis koja izaziva veliki kašalj, apsorbovanih na aluminijum-fosfatu, nastala je DTP-er vakcina. Ova vakcina se i danas smatra jednim od najvažnijih dostignuća u istoriji medicine.

U 21. vijeku, ovu vakcinu prema zakonskim propisima, primaju djeca u ranom djetinjstvu u nizu od 5 do 6 doza, a zatim se po potrebi obnavlja vakcinacija ukoliko za tim postoji potreba. Drugim riječima, imunitet protiv tetanusa ne traje zauvijek, već se antitela prirodno smanjuju tokom godina.

Zahvaljujući globalnim kampanjama vakcinacije u razvijenim zemljama, ova bolest je praktično iskorijenjena. Međutim, u siromašnim dijelovima naše planete, poput Afrike i određenih dijelova Azije, bakterija Clostridium tetani ubije hiljade novorođenčadi na godišnjem nivou - nenatalni tetanus nastaje kada se pupčanik presječe nesterilnim instrumentima.

Zahvaljujući programima Svjetske zdravstvene organizacije, stopa neonatalnog tetanusa smanjena je za 90 odsto od 1988. godine, ali bolest i dalje opstaje u područjima gdje vakcine nisu dostupne.