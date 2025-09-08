Komercijalne vakcine protiv varičela, rotavirusa i pneumokoknih infekcija dostupne u Institutu

Prvi put Institut za javno zdravstvo Republike Srpske raspolaže određenim količinama komercijalnih vakcina protiv vodenih ospica (varičela), rotavirusa i pneumokoknih infekcija, koje se mogu primiti samo u ovoj ustanovi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako su potvrdili za "Nezavisne novine" iz Instituta, vakcine su namijenjene posebnim grupama stanovništva, ali i svim onima koji žele da se zaštite od bolesti od kojih ove vakcine štite.

"Vakcine protiv varičele, rotavirusa i pneumokoknih infekcija mogu se primiti samo u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, budući da navedene vakcine nisu u obaveznom kalendaru imunizacije. Nije planirano da se ove vakcine uvode u obavezni kalendar vakcinacije niti je to praksa u ostalim zemljama", rekla je Jelena Đaković Dević, epidemiolog u JZU Institut za javno zdravstvo RS.

Pojašnjava da se vakcina protiv varičele daje u dvije doze i primjenjuje se kod djece i odraslih.

"Vakcina protiv rotavirusa se koristi za vakcinaciju dojenčadi u uzrastu od šeste do 32. sedmice starosti, radi prevencije gastroenteritisa uzrokovanog infekcijom rotavirusom. Vakcina protiv pneumokoknih infekcija uglavnom se daje u jednoj dozi, zavisno od prethodnog vakcinalnog i zdravstvenog statusa osobe", pojasnila je Đaković Devićeva.

Navodi da su nabavljene ograničene količine, kao i da jedna doza vakcine protiv varičele košta 100 KM.

"Doza vakcine protiv rotavirusa takođe košta 100 KM, dok je jedna doza vakcine protiv pneumokoknih infekcija 90 KM", kazala je ona.

Iz Instituta pojašnjavaju da se vodene ospice prenose kapljičnim putem.

"To je veoma zarazna virusna bolest koja se nakon inkubacije u trajanju od 10 do 21 dan manifestuje povišenom tjelesnom temperaturom, jakim svrabom i osipom. Komplikacije se mogu javiti kao sekundarne kožne infekcije, ali i kao upala pluća, miokarditis, akutni artritis, rjeđe encefalitis", naveli su.

Takođe, kako su objasnili, rotavirusna infekcija je glavni uzrok teškog akutnog infektivnog gastroenterokolitisa kod male djece, od tri do 15 mjeseci.

"Glavni način prenosa rotavirusa je fekalno-oralni put, što prvenstveno znači kontakt kontaminiranih ruku i usta, mada se virus može prenijeti i preko onečišćenih površina i predmeta, kao što su igračke. Bolest može biti veoma teška, s velikim brojem proljevastih stolica, što dovodi do dehidracije i poremećaja u ravnoteži elektrolita, zbog čega je neophodna hospitalizacija", naveli su iz Instituta za javno zdravstvo RS.

Pojašnjavaju da pneumokokne infekcije izaziva Streptococcus pneumoniae, bakterija koja se smatra najučestalijim uzročnikom upale pluća, ali i meningitisa, te upale srednjeg uha i sinusa. One se, navode, prenose kapljičnim putem, nakon dužeg i bliskog kontakta, uglavnom prilikom boravka u zatvorenim i nedovoljno provjetrenim prostorijama.

(MONDO)