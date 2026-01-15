Nova piramida ishrane: Nekada namirnica br. 1 sad je pala na dno

Nove smjernice o ishrani vraćaju piramidu na pravu hranu, proteine u svakom obroku i ograničavanje šećera. A da li su ove preporuke zaista zdrave i šta kritičari kažu o mastima, vlaknima i životnoj sredini?

Izvor: U. J. Alexander/ rblfmr/Lysenko Andrii /successo images/Shutterstock

Nova piramida ishrane predstavlja ažuriranu verziju vizuelnog vodiča za zdravu ishranu, nedavno predstavljenu u okviru Dietary Guidelines for Americans 2025-2030, federalnih američkih smjernica o ishrani, objavljenih početkom januara 2026. Ove smjernice se objavljuju svakih pet godina od strane Ministarstva poljoprivrede (USDA) i Ministarstva zdravlja i socijalnih usluga (HHS).

Šta sadrži nova piramida ishrane?

1. Fokus na cjelovite, neprerađene namirnice

Novi model naglašava neophodnost konzumiranja cjelovitih i minimalno prerađenih namirnica kao osnove zdrave ishrane. HHS ističe da nove smjernice zahtevaju snažno smanjenje prerađene hrane i rafinisanih ugljenih hidrata. To podrazumeva voće, povrće, integralne žitarice, kvalitetne proteine i zdrave masti kao glavne komponente svakodnevne ishrane.

2. Proteini kao centralni stub

Za razliku od tradicionalne piramide ishrane, gdje su osnovu preporuka činile žitarice i ugljeni hidrati, nova verzija postavlja proteine i zdrave masti u najširi deo grafikona, sugerišući da bi oni trebalo da budu glavni dio svakog obroka.

To uključuje:

meso (npr. crveno meso i piletinu),

ribu i živinu,

jaja,

punomasne mliječne proizvode,

orašaste plodove i sjemenke,

biljne izvore (pasulj, grašak, sočivo, soja).

Nadležne institucije takođe preporučuju viši unos proteina (oko 1,2 do 1,6 g po kilogramu telesne mase dnevno) kako bi se obezbjedio dovoljan unos aminokiselina, posebno kod djece i svih koji teže jačanju i regeneraciji mišića.

3. Voće i povrće

U novom modelu voće i povrće su važan dio zdrave ishrane, ali često nisu u osnovi grafikona kao u tradicionalnim modelima. Smjernice predlažu najmanje 3 porcije povrća i 2 porcije voća dnevno.

4. Integralne žitarice u manjoj mjeri

Integralne žitarice, poput hljeba od cijelog zrna i integralnog pirinča, i dalje se preporučuju, ali zauzimaju manji deo piramide u poređenju sa proteinima i zdravim mastima. Ovo je vidljiva promjena u odnosu na ranije verzije, gdje su žitarice bile osnova dnevnih preporuka. Zvanični dokument postavlja cilj od 2 do 4 porcije integralnih žitarica dnevno i navodi primjere rafinisanih namirnica koje treba ograničiti.

5. Zdrave masti

Nova piramida uključuje zdrave masti kao važan element ishrane, poput maslinovog ulja, orašastih plodova i avokada, naglašavajući da bi trebalo da budu dio svakog obroka. Uključite izvore kao što su masline, semenke i riba bogata omega-3 masnim kiselinama.

6. Ograničenje dodatog šećera i ultra-prerađene hrane

Nove smjernice pozivaju potrošače da:

izbjegavaju visoko prerađenu hranu,

svedu dodat šećer na minimum (posebno kod djece),

izbjegavaju zaslađene gazirane napitke.

Ovo je povezano sa zabrinutošću zbog porasta hroničnih bolesti povezanih sa prekomernom konzumacijom industrijski ultra-prerađenih proizvoda, što se ističe i u medijskim izveštajima o novim smjernicama.

Šta kažu zagovornici novog modela?

1. Podrška celovitim namirnicama

Mnogi stručnjaci za ishranu hvale fokus na "pravu hranu", tvrdeći da konzumacija neprerađenih namirnica povećava unos hranljivih materija i olakšava kontrolu "praznih" kalorija.

2. Smanjenje šećera i prerađenih proizvoda

Ovo se smatra važnim podsticajem za javno zdravlje, imajući u vidu široko raspravljanu povezanost između dodatog šećera, gojaznosti i metaboličkog rizika.

3. Fokus na kvalitetne proteine

Zagovornici ističu da mnogi ljudi potcenjuju unos proteina, posebno tokom rasta, u starijem dobu ili pri fizičkoj aktivnosti, te da ovaj model vraća zasluženi fokus na njih.

Kritike i pitanja stručnjaka

1. Promjena uloge ugljenih hidrata i vlakana

Neki dijetetičari izražavaju zabrinutost da nova piramida stavlja manji naglasak na integralne žitarice, mahunarke i vlakna, što može da dovede do smanjenog unosa vlakana - ključnog faktora za zdravlje crijeva, kontrolu holesterola i tjelesne težine. EatingWell navodi da je ovo jedna od tačaka koja najčešće izaziva debate u javnoj interpretaciji novog modela.

2. Održivost i životna sredina

Drugi stručnjaci upozoravaju da povećana potrošnja mesa može da ima ekološke i etičke posledice, jer je proizvodnja mesa povezana sa većim emisijama i većom potrošnjom resursa.

3. Kontroverze oko masti i njihovog ograničenja

Fokus na zdrave masti i punomasne mliječne proizvode otvara pitanja u vezi sa tradicionalnim ograničenjima zasićenih masti i njihovim uticajem na kardiovaskularno zdravlje. Američko udruženje za srce (AHA) naglašava da ishrana zdrava za srce zahtjeva ograničavanje zasićenih masti i natrijuma, upozoravajući da pogrešna tumačenja mogu da povećaju kardiovaskularni rizik.