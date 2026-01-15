Nova piramida ishrane: Nekada namirnica br. 1 sad je pala na dno

Nove smjernice o ishrani vraćaju piramidu na pravu hranu, proteine u svakom obroku i ograničavanje šećera. A da li su ove preporuke zaista zdrave i šta kritičari kažu o mastima, vlaknima i životnoj sredini?
Nova piramida ishrane predstavlja ažuriranu verziju vizuelnog vodiča za zdravu ishranu, nedavno predstavljenu u okviru Dietary Guidelines for Americans 2025-2030, federalnih američkih smjernica o ishrani, objavljenih početkom januara 2026. Ove smjernice se objavljuju svakih pet godina od strane Ministarstva poljoprivrede (USDA) i Ministarstva zdravlja i socijalnih usluga (HHS).
Šta sadrži nova piramida ishrane?
1. Fokus na cjelovite, neprerađene namirnice
Novi model naglašava neophodnost konzumiranja cjelovitih i minimalno prerađenih namirnica kao osnove zdrave ishrane. HHS ističe da nove smjernice zahtevaju snažno smanjenje prerađene hrane i rafinisanih ugljenih hidrata. To podrazumeva voće, povrće, integralne žitarice, kvalitetne proteine i zdrave masti kao glavne komponente svakodnevne ishrane.
2. Proteini kao centralni stub
Za razliku od tradicionalne piramide ishrane, gdje su osnovu preporuka činile žitarice i ugljeni hidrati, nova verzija postavlja proteine i zdrave masti u najširi deo grafikona, sugerišući da bi oni trebalo da budu glavni dio svakog obroka.
To uključuje:
- meso (npr. crveno meso i piletinu),
- ribu i živinu,
- jaja,
- punomasne mliječne proizvode,
- orašaste plodove i sjemenke,
- biljne izvore (pasulj, grašak, sočivo, soja).
Nadležne institucije takođe preporučuju viši unos proteina (oko 1,2 do 1,6 g po kilogramu telesne mase dnevno) kako bi se obezbjedio dovoljan unos aminokiselina, posebno kod djece i svih koji teže jačanju i regeneraciji mišića.
3. Voće i povrće
U novom modelu voće i povrće su važan dio zdrave ishrane, ali često nisu u osnovi grafikona kao u tradicionalnim modelima. Smjernice predlažu najmanje 3 porcije povrća i 2 porcije voća dnevno.
4. Integralne žitarice u manjoj mjeri
Integralne žitarice, poput hljeba od cijelog zrna i integralnog pirinča, i dalje se preporučuju, ali zauzimaju manji deo piramide u poređenju sa proteinima i zdravim mastima. Ovo je vidljiva promjena u odnosu na ranije verzije, gdje su žitarice bile osnova dnevnih preporuka. Zvanični dokument postavlja cilj od 2 do 4 porcije integralnih žitarica dnevno i navodi primjere rafinisanih namirnica koje treba ograničiti.
5. Zdrave masti
Nova piramida uključuje zdrave masti kao važan element ishrane, poput maslinovog ulja, orašastih plodova i avokada, naglašavajući da bi trebalo da budu dio svakog obroka. Uključite izvore kao što su masline, semenke i riba bogata omega-3 masnim kiselinama.
6. Ograničenje dodatog šećera i ultra-prerađene hrane
Nove smjernice pozivaju potrošače da:
- izbjegavaju visoko prerađenu hranu,
- svedu dodat šećer na minimum (posebno kod djece),
- izbjegavaju zaslađene gazirane napitke.
Ovo je povezano sa zabrinutošću zbog porasta hroničnih bolesti povezanih sa prekomernom konzumacijom industrijski ultra-prerađenih proizvoda, što se ističe i u medijskim izveštajima o novim smjernicama.
Šta kažu zagovornici novog modela?
1. Podrška celovitim namirnicama
Mnogi stručnjaci za ishranu hvale fokus na "pravu hranu", tvrdeći da konzumacija neprerađenih namirnica povećava unos hranljivih materija i olakšava kontrolu "praznih" kalorija.
2. Smanjenje šećera i prerađenih proizvoda
Ovo se smatra važnim podsticajem za javno zdravlje, imajući u vidu široko raspravljanu povezanost između dodatog šećera, gojaznosti i metaboličkog rizika.
3. Fokus na kvalitetne proteine
Zagovornici ističu da mnogi ljudi potcenjuju unos proteina, posebno tokom rasta, u starijem dobu ili pri fizičkoj aktivnosti, te da ovaj model vraća zasluženi fokus na njih.
Kritike i pitanja stručnjaka
1. Promjena uloge ugljenih hidrata i vlakana
Neki dijetetičari izražavaju zabrinutost da nova piramida stavlja manji naglasak na integralne žitarice, mahunarke i vlakna, što može da dovede do smanjenog unosa vlakana - ključnog faktora za zdravlje crijeva, kontrolu holesterola i tjelesne težine. EatingWell navodi da je ovo jedna od tačaka koja najčešće izaziva debate u javnoj interpretaciji novog modela.
2. Održivost i životna sredina
Drugi stručnjaci upozoravaju da povećana potrošnja mesa može da ima ekološke i etičke posledice, jer je proizvodnja mesa povezana sa većim emisijama i većom potrošnjom resursa.
3. Kontroverze oko masti i njihovog ograničenja
Fokus na zdrave masti i punomasne mliječne proizvode otvara pitanja u vezi sa tradicionalnim ograničenjima zasićenih masti i njihovim uticajem na kardiovaskularno zdravlje. Američko udruženje za srce (AHA) naglašava da ishrana zdrava za srce zahtjeva ograničavanje zasićenih masti i natrijuma, upozoravajući da pogrešna tumačenja mogu da povećaju kardiovaskularni rizik.