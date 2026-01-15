Jedete hranu punu gvožđa i nema promjena? Nutricionistkinja otkriva gdje griješite i šta je najbolje za krvnu sliku

Nutricionistkinja Olga Ličina otkrila je kako da nadoknadite gvožđe prirodnim putem.

Anemija, poznata i kao malokrvnost, stanje je u kojem je koncentracija hemoglobina u organizmu suviše niska. Među glavnim simptomima anemije ističu se slabost, vrtoglavica i otežano disanje. Liječenje zavisi od toga šta je njen uzrok, a kako ishranom možemo da nadoknadimo gvožđe? Gostujući u emisiji "Žena za sva vremena" na televiziji K1, odgovore je dala nutricionistkinja Olga Ličina.

"Problem je što mi malo unosimo proteina, a unosimo dosta mliječnih proizvoda. Kalcijum je u kompeticiji sa gvožđem i onda naše tijelo ne može da ga prihvati, čak i ako smo ga unijeli. Anemija je nedostatak gvožđa zbog lošeg unosa ili apsorpcije. To se dešava kada neko ima problema sa crijevima, pa ne može da apsorbuje ni ono što je unio", objasnila je Ličina.

Kako da prepoznate anemiju?

Simptomi se često zanemaruju, a mogu značajno da naruše kvalitet života. Najčešći znaci su:

umor i pospanost

nesvjestica

pad koncentracije

bljedilo kože

gubitak apetita i volje

"Kod djece je pad koncentracije najčešći znak", dodala je Ličina.

Meso ili biljke bogate gvožđem?

Poznato je da se gvožđe iz mesa najbolje apsorbuje, ali postoje i biljni izvori.

"Namirnice biljnog porekla mogu da daju isti efekat kao meso, ali imaju manju apsorpciju - oko 15 do 20 odsto, dok meso ima 30 do 40 odsto. Vitamin C iz limuna ili paprike će pomoći u apsorpciji", istakla je Ličina.

Zato se preporučuje kombinovanje biljnih izvora gvožđa (poput spanaća, mahunarki i integralnih žitarica) sa namirnicama bogatim vitaminom C.

Može li ishrana da pomogne u liječenju anemije?

"Zavisi od stepena anemije. Već na osnovu hemoglobina i hematokrita iz krvne slike možemo da steknemo predstavu gdje smo. Za žene je granica hemoglobina 120, a za muškarce 130", objasnila je nutricionistkinja.

Kod blažih oblika anemije, pravilna ishrana može da pomogne u poboljšanju krvne slike. Međutim, kod težih stanja neophodno je uključiti suplementaciju i terapiju po preporuci ljekara.

Napitak za poboljšanje nivoa gvožđa

Kao praktičan savjet za svakodnevnu ishranu, Olga Ličina je preporučila i napitak koji može da doprinese poboljšanju nivoa gvožđa u krvi, a idealan je da se konzumira između doručka i ručka, kao zdrava užina.

Za pripremu ovog napitka potrebne su vam ove namirnice:

cvekla

sjemenke bundeve

kakao

sok od limuna

očišćena pomorandža

malo vode

Sve sastojke treba staviti u blender i dobro izmućkati dok se ne dobije homogena smjesa. Vitamin C iz citrusa poboljšava apsorpciju gvožđa, dok sjemenke bundeve i kakao doprinose unosu minerala, uključujući i gvožđe.

