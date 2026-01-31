Ubrzaćete metabolizam, a šećer će biti pod kontrolom: Samo ovo uradite 15 minuta poslije obroka

Važna informacija za starije osobe, koje su pod većim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2.

Sedentanrni način života mnogima je postao svakodnevica u savremenom dobu. Ipak, kako ističu naučnici, nije neophodno odmah provoditi sate u teretani da bi se kretanjem pozitivno uticalo na organizam. Dovoljna je mala promjena navika da biste se osjećali bolje.

Čak i petnaest minuta šetnje odmah nakon obroka, može povoljno da utiče na zdravlje. Između ostalog, pomaže u snižavanju nivoa šećera u krvi i ubrzava metabolizam.

Istraživanje objavljeno u časopisu Diabetes Care pokazuje da 15-minutna šetnja poslije svakog obroka, uz pretpostavku da se dnevno jedu tri obroka, može biti jednako efikasna kao jedna šetnja od 45 minuta u kontroli nivoa šećera u krvi i sprečavanju njegovog naglog porasta nakon jela.

Ovo je posebno važna informacija za starije osobe, koje su pod većim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2.

Zanimljivo je da je istraživanje pokazalo kako je šetnja poslije večere najefikasnija u stabilizaciji nivoa šećera u krvi. Večera je za mnoge ujedno i najveći obrok u toku dana, koji se najčešće priprema nakon povratka s posla. Pozitivni efekti ovakve šetnje mogu da traju čak i tokom narednog dana.

Redovna fizička aktivnost, bilo da je riječ o šetnji od 15 ili 45 minuta, ne doprinosi samo stabilnijem nivou šećera u krvi i manjem riziku od dijabetesa tipa 2. Među dodatnim koristima su i ubrzan metabolizam, kao i bolji rad imunološkog sistema, što se direktno odražava na jači imunitet.

Česte šetnje imaju i povoljan uticaj na psihičko stanje jer poboljšavaju raspoloženje, a mogu da pomognu i u ublažavanju simptoma anksioznosti i depresije. Takođe, ne treba zanemariti njihov pozitivan efekat na kvalitet sna i lakše uspavljivanje.

