4 obavezna pregleda poslije 40. godine: Doktor apeluje, znatno povećavate šansu za dug i zdrav život

Ljekar otkriva koje četiri analize krvi bi svi stariji od 40 godina, trebalo da urade.

Izvor: MONDO/Lana Stošić

Kada uđete u četrdesete, praćenje onoga što se dešava unutar vašeg tijela, postaje važnije nego ikad. Dr Din Egit, vodeći ljekar opšte prakse, kaže za The Econimic Times da nekoliko jednostavnih analiza krvi može da pomogne u ranom otkrivanju skrivenih zdravstvenih problema, prije nego što postanu ozbiljni.

1. Zašto je važno da pratite holesterol nakon 40. godine?

Ulaskom u četrdesete, sposobnost organizma da uklanja štetni holesterol iz krvotoka počinje da slabi, što povećava rizik od srčanog i moždanog udara, kao i povišenog krvnog pritiska. Prema riječima dr Dina Egita, lipidni status, odnosno kompletna analiza holesterola, jedan je od najefikasnijih načina da se prati zdravlje srca.

Holesterol je neophodan za zdrave ćelije. "Dobar" holesterol (HDL) pomaže u uklanjanju "lošeg" holesterola (LDL) iz organizma, ali povišen LDL dovodi do stvaranja masnih naslaga u arterijama, poznatih kao plak. To sužava krvne sudove i povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Poželjno je da vrijednost LDL holesterola bude ispod 4 mmol/L, dok HDL treba da bude iznad 1,0 mmol/L kod muškaraca i 1,2 mmol/L kod žena. Zdrav način života, ishrana sa malo zasićenih masti, redovna fizička aktivnost i smanjen unos alkohola, može da pomogne u održavanju ravnoteže holesterola.

Lipidni profil mjeri i trigliceride, masti koje se nalaze u namirnicama poput mliječnih proizvoda, mesa i avokada. Iako su potrebni u malim količinama, povišeni trigliceridi povećavaju rizik od dijabetesa, gojaznosti, pa čak i raka.

2. Kako test funkcije bubrega otkriva "tihe" probleme?

Bubrezi imaju ključnu ulogu u izbacivanju štetnih materija, regulaciji tečnosti i održavanju normalnog krvnog pritiska. Međutim, hronična bolest bubrega često se razvija neprimjetno i bez simptoma.

Analiza serumskog kreatinina pomaže ljekarima da procijene koliko efikasno bubrezi filtriraju otpadne materije iz krvi. Povišen kreatinin može da ukaže na oštećenje ili bolest bubrega. Dr Egit upozorava da se "vjeruje da najmanje milion ljudi trenutno živi s ovom bolešću, a da toga nisu svjesni", uglavnom zbog starenja i visokog pritiska.

Neliječeni problemi s bubrezima povećavaju rizik od srčanog i moždanog udara. Redovno praćenje omogućava rano otkrivanje i bolju kontrolu bolesti.

3. Zašto je važno da redovno provjeravate šećer u krvi?

Povišen šećer u krvi može godinama tiho da oštećuje organizam pre nego što se pojave simptomi. Dr Egit ističe značaj redovne provjere HbA1c, testa koji pokazuje koliko se šećera vezalo za crvena krvna zrnca.

Visok HbA1c ukazuje na dugotrajno povišen nivo šećera u krvi i povećava rizik od komplikacija dijabetesa, uključujući oštećenje nerava, probleme sa vidom i stanja opasna po život, poput dijabetičke ketoacidoze.

Privremeni skokovi šećera mogu da nastanu zbog stresa, bolesti ili fizičke neaktivnosti, ali trajno povišene vrijednosti ukazuju na ozbiljniji problem. Stručnjaci preporučuju uravnoteženu ishranu, redovno vježbanje i redovne obroke.

4. Koliko je važno da pratite krvni pritisak?

Visok krvni pritisak, odnosno hipertenzija, jedan je od najčešćih, ali često neprimijećenih zdravstvenih problema. Nekontrolisana hipertenzija može da dovede do srčanih bolesti, moždanog udara, problema s bubrezima i vaskularne demencije.

Normalan krvni pritisak kod odraslih kreće se između 90/60 i 120/80 mmHg, dok bi osobe starije od 40 godina, trebalo da teže vrijednostima oko 115/75 mmHg. Vrijednosti iznad 135/85 mmHg kod kuće ili 140/90 mmHg u ordinaciji smatraju se povišenim.

Pošto hipertenzija često nema simptome, jedini način otkrivanja je redovno mjerenje. Promjene životnog stila - mršavljenje, smanjenje alkohola i kofeina, najmanje 150 minuta fizičke aktivnosti nedjeljno i zdrava ishrana - mogu prirodno da snize pritisak.

Zašto je praćenje zdravlja u srednjim godinama važnije nego ikad?

Dr Din Egit naglašava da razumijevanje sopstvenog tijela u četrdesetim godinama značajno povećava šanse za dug i zdrav život.

"Briga o tijelu u srednjem životnom dobu je presudna. Analize krvi su jedan od najboljih načina da provjerite da li je vaše zdravlje na dobrom putu i da na vrijeme uočite upozoravajuće znake", objašnjava doktor.

Praćenjem ova četiri ključna parametra - lipidnog profila, funkcije bubrega, šećera u krvi i krvnog pritiska - možete rano da prepoznate rizike i zaštitite svoje buduće zdravlje.

(MONDO)