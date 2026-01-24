Ovu grešku sa kafom prave gotovo svi: Evo uz šta nikako ne treba da je kombinujete

Stručnjaci upozoravaju da kafa u kombinaciji s određenim namirnicama može štetiti zdravlju. Saznajte uz šta nikako ne treba piti kafu.

Izvor: Shutterstock

Određene namirnice u kombinaciji s kafom mogu izazvati gorušicu, nadutost i smanjenu apsorpciju nutrijenata.

Posebno se ne preporučuje kafa uz agrume, masnu hranu, suplemente i neke lijekove.

Pravilnim tempiranjem i umjerenošću, kafa može ostati dio zdravih navika.

Za mnoge od nas dan praktično ne počinje dok se ne popije prva šolja kafe. Pijemo je u tišini prije posla, uz jutarnje vijesti, "s nogu" ili tokom kratke pauze sa kolegama. Kafa razbuđuje, popravlja koncentraciju.

Ipak, iako ima brojne koristi, od boljeg fokusa do antioksidativnog dejstva, stručnjaci upozoravaju da nije svejedno uz šta pijemo kafu. Određene kombinacije mogu opteretiti digestivni sistem, smanjiti apsorpciju važnih nutrijenata ili pojačati neželjene reakcije, naročito kod osjetljivijih osoba.

Opšta preporuka ostaje umjerenost – najviše dvije do tri šolje kafe dnevno, ali i više pažnje na to šta unosimo u organizam zajedno s njom.

Kafa i agrumi – kiselo na kiselo

Kafa je prirodno kisela, baš kao i agrumi poput narandže, limuna i grejpfruta. Kada se ove dvije namirnice kombinuju, kiselost u želucu može se dodatno pojačati, što kod mnogih ljudi dovodi do gorušice, nadutosti i neprijatnog peckanja.

Posebno su osjetljive osobe koje već imaju problema sa refluksom ili takozvanim "teškim želucem". Ako vam kombinacija soka od narandže i kafe često izaziva nelagodnost, vrlo je vjerovatno da je upravo ona glavni uzrok.

Kafa sa mlekom – navika koja nije uvijek bezazlena

Kafa sa mlijekom mnogima je omiljena, ali nutricionisti upozoravaju da kofein može smanjiti apsorpciju kalcijuma. To znači da organizam dio kalcijuma izlučuje umjesto da ga iskoristi, što može biti važno za osobe sa povećanim rizikom od osteoporoze ili bubrežnih kamenaca.

Takođe, fermentisani mliječni proizvodi poput jogurta ili kiselog mlijeka ne prijaju svima u kombinaciji s kafom. Kod nekih ljudi mogu izazvati nadutost i nelagodnost u stomaku.

Kafa sa mlekom

Izvor: Youtube / HowcastFoodDrink Howcast

Masna i pržena hrana – recept za težinu u želucu

Masna i pržena hrana sama po sebi usporava varenje. Kada se uz takav obrok pije kafa, koja dodatno podstiče lučenje želudačne kiseline, želudac može reagovati osjećajem težine, mučninom ili gorušicom.

Zato nije rijetkost da kafa nakon obilnog ili masnog doručka "teško padne", čak i osobama koje je inače dobro podnose, piše Slobodna Dalmacija.

So i kafa – loša kombinacija za krvni pritisak

Kofein može privremeno povisiti krvni pritisak. Ako se kafa pije uz jako slanu hranu, taj efekat može biti izraženiji, naročito kod osoba koje već imaju problema sa pritiskom.

Jedna šolja neće napraviti veliku štetu, ali ako se ova kombinacija ponavlja svakodnevno, dugoročno može dodatno opteretiti kardiovaskularni sistem.

Kafa

Izvor: Shutterstock

Vitamini i suplementi – razmak je ključan

Kafa može smanjiti apsorpciju određenih vitamina i minerala ako se uzimaju istovremeno. To se najčešće odnosi na:

gvožđe – tanini iz kafe smanjuju njegovu apsorpciju

kalcijum i vitamin D – kofein podstiče izlučivanje kalcijuma

B vitamine, kao i minerale poput magnezijuma i cinka

Stručnjaci savjetuju da se suplementi uzimaju najmanje sat do dva prije ili poslije kafe.

Kafa i lijekovi – kada treba biti posebno oprezan

Manje je poznato da kafa može uticati i na dejstvo određenih lijekova. Kofein može promijeniti brzinu apsorpcije lijeka, pojačati nuspojave ili smanjiti efikasnost terapije.

Poseban oprez savjetuje se kod nekih antidepresiva, lijekova za štitastu žlijezdu, dekongestiva, pojedinih antibiotika, kao i lijekova koji djeluju na nervni sistem. U tim slučajevima preporuka je da se kafa ne pije najmanje sat vremena prije ili poslije lijeka, a ponekad i da se privremeno potpuno izbjegava.

Lekovi i kafa

Izvor: Shutterstock

Kako uživati u kafi bez loših posljedica

Kafa sama po sebi nije problem – naprotiv, u umjerenim količinama može biti dio zdravog načina života. Ključ je u pravom tajmingu i pametnim kombinacijama.

Izbjegavajte kafu uz teške obroke, nemojte je piti zajedno s vitaminima i lijekovima i, ako imate problema sa želucem ili pritiskom, osluškujte signale koje vam tijelo šalje.

Pametno ispijena kafa ostaje užitak, a ne okidač za neprijatne simptome.